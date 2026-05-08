Ποδόσφαιρο και Τεχνολογία: Οι Ευρωπαίοι απαιτούν καλύτερες τηλεοράσεις στους δημόσιους χώρους

Σύνοψη

Η ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα (83%) για την παρακολούθηση αγώνων, ξεπερνώντας την ατμόσφαιρα (82%) και το φαγητό/ποτό (61%).

Το 70% των φιλάθλων αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα σε δημόσιους χώρους (καφετέριες, μπαρ), όπως κακές γωνίες θέασης (27%) και αντανακλάσεις (24%).

Το 69% θα επισκεπτόταν πιο συχνά τοπικούς χώρους εστίασης εάν βελτίωναν τον οπτικοακουστικό τους εξοπλισμό.

Η Samsung, γιορτάζοντας 20 χρόνια στην κορυφή της αγοράς τηλεοράσεων, συνεργάζεται με τον Thierry Henry αναδεικνύοντας τις νέες AI τεχνολογίες θέασης.

Η παρακολούθηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων αποτελεί παραδοσιακά μια κατεξοχήν κοινωνική δραστηριότητα, ωστόσο τα κριτήρια των φιλάθλων για την επιλογή του χώρου προβολής αλλάζουν δραστικά. Νέα έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της Samsung επιβεβαιώνει ότι οι σύγχρονες απαιτήσεις εστιάζουν πλέον αυστηρά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της μετάδοσης. Ενώ η ανάγκη για συλλογική εμπειρία παραμένει αδιαπραγμάτευτη, η ποιότητα θέασης διαμορφώνει άμεσα το πώς και το πού οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν τους σημαντικούς αγώνες.

Τα στατιστικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: η ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα με ποσοστό 83%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την ίδια την ατμόσφαιρα του χώρου (82%). Παράλληλα, η ευκολία πρόσβασης (79%) και η ποιότητα παροχών όπως το φαγητό και το ποτό (61%) ακολουθούν σε σημαντικότητα. Το 84% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ξεκάθαρα πως η ποιότητα εικόνας και ήχου της τηλεόρασης επηρεάζει απόλυτα και άμεσα τον βαθμό απόλαυσης ενός αγώνα.

Η κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου

Παρά την τεχνολογική στροφή, η ανάγκη για κοινωνικοποίηση παραμένει. Περισσότεροι από εννέα στους δέκα Ευρωπαίους φιλάθλους (91%) τονίζουν ότι η παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων με παρέα ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν σε μια ευρύτερη κοινότητα. Μάλιστα, σχεδόν οι μισοί (47%) θεωρούν ότι το κρισιμότερο στοιχείο σε μια μεγάλη διοργάνωση είναι τα άτομα με τα οποία θα μοιραστούν την εμπειρία. Αυτή η επιθυμία για κοινή θέαση αποτυπώνεται και στις συνήθειες των καταναλωτών, καθώς η πλειοψηφία επιλέγει το σπίτι με την οικογένεια (53%), την παρακολούθηση με φίλους γενικά (39%) ή τη συγκέντρωση στο σπίτι ενός φίλου (23%). Ένα ποσοστό της τάξης του 38% προτιμά να παρακολουθεί τους αγώνες κατά μόνας.

Το τεχνολογικό χάσμα στους χώρους εστίασης

Η έρευνα αναδεικνύει ένα σημαντικό πρόβλημα για τους επαγγελματικούς χώρους εστίασης. Η ποιότητα της εμπειρίας θέασης συχνά στέκεται εμπόδιο, αποτρέποντας τα καταστήματα από το να αποτελέσουν το ιδανικό σημείο παρακολούθησης. Το 70% των φιλάθλων αναφέρει πως έχει έρθει αντιμέτωπο με σοβαρά τεχνικά ζητήματα κατά τη διάρκεια παρακολούθησης σε κάποιον δημόσιο χώρο.

Συγκεκριμένα, τα συχνότερα προβλήματα περιλαμβάνουν:

Εμποδισμένες ή σημαντικά περιορισμένες γωνίες θέασης (27%).

Αντανακλάσεις στο πάνελ που υποβαθμίζουν την ορατότητα της οθόνης (24%).

Ασαφή ή ασταθή ένταση του σχολιασμού του αγώνα (24%).

Κακό συγχρονισμό του ήχου με την τηλεοπτική δράση (23%).

Ανεπαρκή φωτεινότητα οθόνης σε αγώνες που διεξάγονται υπό το φως της ημέρας (20%).

Δυσκολία στην καθαρή παρακολούθηση της κίνησης της μπάλας (19%).

Οι αστοχίες αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πελατεία των καταστημάτων. Πολλοί φίλαθλοι αναγκάζονται να αποχωρήσουν νωρίτερα, δεν επιστρέφουν στο ίδιο σημείο, ή φεύγουν αναζητώντας καλύτερο οπτικοακουστικό εξοπλισμό αλλού. Το περιθώριο βελτίωσης είναι τεράστιο, καθώς σχεδόν επτά στους δέκα (69%) δηλώνουν ρητά πως θα επισκέπτονταν πιο τακτικά τα τοπικά μπαρ ή τις καφετέριες, εάν οι ιδιοκτήτες επένδυαν στη βελτίωση της τηλεοπτικής εμπειρίας. Επιπλέον, το 62% των φιλάθλων αισθάνεται υπερηφάνεια όταν η επιλογή του χώρου τους αναγνωρίζεται ως το «καλύτερο μέρος» για παρακολούθηση ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων.

Η απάντηση της Samsung με τη βοήθεια της AI

Η δημοσιοποίηση της έρευνας συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 συνεχών ετών για τη Samsung ως η νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία τηλεοράσεων παγκοσμίως. Με στόχο την ανάδειξη λύσεων στα παραπάνω προβλήματα, η εταιρεία συνεργάζεται με τον θρύλο του ποδοσφαίρου Thierry Henry για την καμπάνια «Watch it on a Samsung». Σύμφωνα με τα δεδομένα, το 65% των φιλάθλων αναγνωρίζει τη Samsung ως την τηλεόραση της προτίμησης του για παρακολούθηση ποδοσφαίρου.

Μέσω του Henry, η Samsung προβάλλει τεχνολογίες που δίνουν λύσεις σε πραγματικά σενάρια θέασης, με έμφαση στις σειρές Micro RGB, OLED και Neo QLED. Λειτουργίες όπως το Glare Free (για την εξάλειψη των αντανακλάσεων) και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης όπως το AI Football Mode και το AI Sound Controller Pro, επιτρέπουν εκτενή παραμετροποίηση. Για παράδειγμα, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τον ήχο πραγματοποιώντας σίγαση του θορύβου του πλήθους στο παρασκήνιο, εστιάζοντας μόνο στον σχολιασμό.

Ο Thierry Henry δήλωσε σχετικά με την καμπάνια:

Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με το να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είτε παρακολουθείς στο γήπεδο, στο σπίτι ή σε μια γειτονική τοποθεσία. Αλλά είναι επίσης ένα παιχνίδι όπου στιγμές κλάσματος του δευτερολέπτου μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, οπότε η ποιότητα του πώς παρακολουθείς είναι εξίσου σημαντική με τον ίδιο τον αγώνα.

Από την πλευρά του, ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer στη Samsung Europe, υπογράμμισε ότι η τεχνολογική εξέλιξη αυξάνει τις προσδοκίες, με τους φιλάθλους να έχουν πλέον πρόσβαση σε υψηλή ποιότητα από τα σπίτια ή τις τσέπες τους. «Ενώ οι φίλαθλοι εξακολουθούν να αναζητούν αυτή την αίσθηση του ανήκειν και της κοινότητας, αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της ποιότητας της εικόνας και του ήχου. Γι' αυτό στη Samsung, εστιάζουμε στην παροχή εμπειριών που υποστηρίζονται από AI και δίνουν στους φιλάθλους την καλύτερη δυνατή ποιότητα θέασης» καταλήγει.

