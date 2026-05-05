Διαθέσιμο το NBA Bounce στις LG Smart TVs μέσω του LG Gaming Portal

Σύνοψη

Η LG συνεργάζεται με τις Outright Games και Blacknut για την κυκλοφορία του NBA Bounce στις LG Smart TVs και οθόνες της με λειτουργικό webOS 6.0 και άνω.

Το παιχνίδι προσφέρει arcade εμπειρία μπάσκετ με την επίσημη άδεια του αμερικανικού πρωταθλήματος, περιλαμβάνοντας και τις 30 ομάδες του NBA.

Υποστηρίζει έως τέσσερις τοπικούς παίκτες και προσφέρει τη δυνατότητα χειρισμού μέσω συμβατού smartphone ή κλασικού τηλεχειριστηρίου.

Με την αγορά του τίτλου μέσω του LG Gaming Portal προσφέρεται δωρεάν το Retro Party Pack DLC, καθώς και ένα κλειδί πρόσβασης για το Steam, υπό την επιφύλαξη τοπικών περιορισμών.

Η ενσωμάτωση του cloud gaming απευθείας στις «έξυπνες» τηλεοράσεις αποτελεί μια σταθερή κατεύθυνση για τους κατασκευαστές, εξαλείφοντας σταδιακά την ανάγκη για αγορά αποκλειστικού hardware.

Η LG Electronics, σε συνεργασία με την εταιρεία έκδοσης παιχνιδιών Outright Games και την υπηρεσία cloud gaming Blacknut, ανακοίνωσε επίσημα τη διάθεση του παιχνιδιού NBA Bounce για τις LG Smart TV και τα LG Smart Monitors. Η συγκεκριμένη προσθήκη έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη βιβλιοθήκη του LG Gaming Portal, εστιάζοντας στην ψηφιακή ψυχαγωγία πολλαπλών παικτών στον ίδιο φυσικό χώρο.

Το NBA Bounce εμπλουτίζει το οικοσύστημα του webOS

Ο νέος τίτλος είναι πλέον διαθέσιμος μέσα από το LG Gaming Portal και το κατάστημα εφαρμογών LG Apps. Η συμβατότητα του παιχνιδιού καλύπτει αυστηρά τα μοντέλα της LG που αξιοποιούν το λειτουργικό σύστημα webOS 6.0, καθώς και τις νεότερες εκδόσεις του. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια, το παιχνίδι καθίσταται διαθέσιμο σε 58 χώρες συνολικά, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται επισήμως και η Ελλάδα.

Οι χρήστες των σύγχρονων μοντέλων της σειράς τηλεοράσεων LG, όπως είναι οι τεχνολογίες QNED evo και Micro RGB με διαγώνιους που φτάνουν ή ξεπερνούν τις 100 ίντσες, αποκτούν άμεση πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Portal. Η εκκίνηση του παιχνιδιού γίνεται απρόσκοπτα μέσω των υποδομών cloud. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν την αναμέτρηση άμεσα, χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιας κονσόλας, η σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή η χρονοβόρα αναμονή για τη λήψη δεδομένων εγκατάστασης στον αποθηκευτικό χώρο της τηλεόρασης.

Arcade μπάσκετ στο σαλόνι: Gameplay και δυνατότητες

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τίτλου, το NBA Bounce ξεφεύγει από τα αυστηρά όρια της ρεαλιστικής προσομοίωσης και προσφέρει μια ταχύρρυθμη εμπειρία μπάσκετ με ξεκάθαρα arcade χαρακτηριστικά. Αποτελεί επίσημα αδειοδοτημένο τίτλο από το πρωτάθλημα του NBA, γεγονός που του επιτρέπει να ενσωματώνει στο διαθέσιμο ρόστερ του και τις 30 επίσημες ομάδες της λίγκας.

Η δομή του τίτλου έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την ευκολία στην εκμάθηση, απευθυνόμενη σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων και διαφορετικών επιπέδων gaming δεξιοτήτων. Οι αρχάριοι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους ενσωματωμένες οδηγίες εκμάθησης (tutorials), ενώ παράλληλα παρέχονται τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις επιπέδου δυσκολίας για την αναγκαία προσαρμογή της πρόκλησης. Για τον έλεγχο της δράσης, οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε τα παραδοσιακά χειριστήρια είτε το ίδιο τους το smartphone, μέσω μιας συμβατής εφαρμογής που μετατρέπει την κινητή συσκευή σε ασύρματο controller.

Σε επίπεδο δυνατοτήτων (game modes), το NBA Bounce υποστηρίζει τη συμμετοχή έως και τεσσάρων τοπικών παικτών για συνεταιρικές ή ανταγωνιστικές αναμετρήσεις στον ίδιο χώρο. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε:

Γρήγορα παιχνίδια μορφής 3 εναντίον 3.

Διεξαγωγή πλήρων σεζόν του αμερικανικού πρωταθλήματος.

Δημιουργία και συμμετοχή σε προσαρμοσμένα τουρνουά δικής τους επιλογής.

Τη λειτουργία «Party Mode», η οποία εισάγει μοναδικές προκλήσεις και επιπλέον παραλλαγές στους κανόνες του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια κάθε τετάρτου του αγώνα.

Επιπροσθέτως, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξατομίκευση. Οι παίκτες μπορούν να προσαρμόσουν την εμφάνιση του ψηφιακού χαρακτήρα τους στην οθόνη με διάφορα αξεσουάρ και εξοπλισμό, ή εναλλακτικά να επιλέξουν να αγωνιστούν αναλαμβάνοντας απευθείας τον ρόλο της επίσημης μασκότ της αγαπημένης τους ομάδας.

Δωρεάν DLC και πρόσβαση στην πλατφόρμα του Steam

Ως κίνητρο για την απόκτηση του τίτλου μέσα από το αποκλειστικό οικοσύστημα της εταιρείας, η LG προσφέρει επιπλέον ψηφιακό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές που αγοράζουν το NBA Bounce μέσω του LG Gaming Portal ή του LG Apps, λαμβάνουν χωρίς κανένα επιπλέον κόστος το περιεχόμενο προς λήψη (DLC) με την ονομασία «Retro Party Pack». Το εν λόγω πακέτο επέκτασης προσθέτει ψηφιακό περιεχόμενο με vintage αισθητική, το οποίο περιλαμβάνει διαχρονικές εμφανίσεις ομάδων, κλασικά λογότυπα, ειδικά οπτικά εφέ για το γήπεδο και επιπλέον αξεσουάρ για τους παίκτες.

Παράλληλα με την προσθήκη του DLC, στους αγοραστές παρέχεται δωρεάν ένας κωδικός για τη δημοφιλή πλατφόρμα του Steam. Αυτός ο κωδικός εξασφαλίζει στον καταναλωτή την πλήρη πρόσβαση στο παιχνίδι και από ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλες συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν το Steam, αυξάνοντας τη διαλειτουργικότητα. Η συγκεκριμένη προσφορά διάθεσης κωδικού υπόκειται σε ενδεχόμενους περιορισμούς ανά γεωγραφική περιοχή.

Η στρατηγική επέκτασης της LG στο Cloud Gaming

Η ενσωμάτωση του συγκεκριμένου αθλητικού τίτλου εντάσσεται οργανικά στην ευρύτερη στρατηγική της LG για την τεχνολογική και εμπορική εξέλιξη του LG Gaming Portal. Η πλατφόρμα διαθέτει σήμερα μια εκτενή γκάμα που ξεπερνά τα 4.000 παιχνίδια μέσω τεχνολογίας cloud, διατηρώντας παράλληλα περίπου 900 διαδικτυακούς τίτλους που υποστηρίζουν αναμετρήσεις για έναν ή περισσότερους παίκτες. Σύμφωνα με τα εσωτερικά δεδομένα της κατασκευάστριας, συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία μεταξύ του Ιανουαρίου 2025 και του Ιανουαρίου 2026, αποδεικνύεται ότι ο αριθμός των ενεργών χρηστών της υπηρεσίας υπερδιπλασιάστηκε σε ετήσια βάση.

Η πλατφόρμα συνεχίζει τις κινήσεις επέκτασής της σε νέες αγορές διεθνώς. Μέσα στον τρέχοντα μήνα, το LG Gaming Portal αναμένεται να γίνει διαθέσιμο σε επιπλέον χώρες όπως η Κολομβία, η Λετονία, η Σερβία, η Σλοβενία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παράλληλα, αυξάνεται η συμβατότητα του οικοσυστήματος με παλαιότερα μοντέλα τηλεοράσεων, καθώς προστίθεται επίσημη υποστήριξη για τις συσκευές LG που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα webOS 5.0.

