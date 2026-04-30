TCL: 1η σε πωλήσεις τηλεοράσεων Mini LED & Google TV το 2025

Σύνοψη

Η TCL διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις τηλεοράσεων σε τρεις βασικές κατηγορίες για το 2025.

Σημείωσε πάνω από 3,95 εκατομμύρια αποστολές Mini LED τηλεοράσεων, κατακτώντας μερίδιο αγοράς 31,1%.

Κυριαρχεί στις τηλεοράσεις 75 ιντσών και άνω με 4,938 εκατομμύρια μονάδες και μερίδιο 19,1%.

Παραμένει κορυφαίο brand στις τηλεοράσεις Google TV για 5η συνεχή χρονιά, φτάνοντας τα 19,99 εκατομμύρια αποστολές.

Επέκτεινε τη διαθεσιμότητα των νέων SQD-Mini LED τηλεοράσεων στην ευρωπαϊκή αγορά για ευρύτερη πρόσβαση.

Η TCL επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση της στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων για το έτος 2025. Βάσει των επίσημων κατατάξεων της εταιρείας ερευνών αγοράς Omdia, η εταιρεία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις παγκόσμιες αποστολές σε τρεις στρατηγικές κατηγορίες: τις τηλεοράσεις Mini LED, τα μοντέλα μεγάλου μεγέθους και τις συσκευές με λειτουργικό σύστημα Google TV. Η επίδοση αυτή υπογραμμίζει την προσήλωση της TCL στην ανάπτυξη τεχνολογιών που επαναπροσδιορίζουν την οικιακή ψυχαγωγία.

Η τεχνολογική υπεροχή των Mini LED τηλεοράσεων

Στην απαιτητική κατηγορία του Mini LED, η TCL κατέγραψε αποστολές που ξεπέρασαν τα 3,95 εκατομμύρια τεμάχια κατά τη διάρκεια του 2025. Το συγκεκριμένο νούμερο μεταφράζεται σε μερίδιο αγοράς 31,1%, εξασφαλίζοντας στην εταιρεία την πρώτη θέση παγκοσμίως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην εν λόγω τεχνολογία. Η τεχνολογική βάση για αυτή την επιτυχία είχε τεθεί από το 2019, όταν η TCL παρουσίασε την πρώτη τηλεόραση τεχνολογίας QD-Mini LED σε παγκόσμιο επίπεδο, διατηρώντας έκτοτε κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη των συγκεκριμένων panel. Εκμεταλλευόμενη αυτή την τεχνογνωσία, η εταιρεία έχει πλέον προχωρήσει στο λανσάρισμα των SQD-Mini LED τηλεοράσεων της στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι η προσφορά μιας αναβαθμισμένης εμπειρίας οικιακού κινηματογράφου σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.

Στροφή στις μεγάλες ίντσες

Παράλληλα με την τεχνολογία οθόνης, το μέγεθος του panel αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αγοράς. Στην κατηγορία των τηλεοράσεων μεγάλου μεγέθους, η TCL βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς για τρία διαδοχικά έτη. Εστιάζοντας ειδικά σε μοντέλα 75 ιντσών και άνω, οι αποστολές για το 2025 έφτασαν τα 4,938 εκατομμύρια τεμάχια. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε αξιοσημείωτο μερίδιο αγοράς της τάξης του 19,1%.

Η συνεργασία με την Google και η άνοδος του Google TV

Το λογισμικό παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με το hardware στη συνολική εμπειρία του χρήστη. Στον τομέα του λειτουργικού συστήματος, η TCL κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως σε αποστολές τηλεοράσεων Google TV για πέντε συνεχόμενα έτη, καλύπτοντας την περίοδο από το 2021 έως το 2025. Η πορεία σε αυτή την κατηγορία είναι ενδεικτική της ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς οι αποστολές αυξήθηκαν θεαματικά από 3,64 εκατομμύρια μονάδες το 2021 σε 19,99 εκατομμύρια το 2025. Η σχεδόν πενταπλάσια αυτή αύξηση επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της TCL στην αγορά των λειτουργικών συστημάτων για smart TV. Αυτή η πενταετής κυριαρχία καταδεικνύει την ισχύ των μακροχρόνιων συνεργασιών της εταιρείας με τη Google. Η ενσωμάτωση των έξυπνων δυνατοτήτων του Google TV με τις προηγμένες τεχνολογίες απεικόνισης της TCL επιτρέπει την παροχή πιο εξελιγμένων λειτουργιών καθημερινότητας στους καταναλωτές.

Επενδύσεις και Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026

Η σταθερή απόδοση στις παραπάνω κατηγορίες αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της μακροχρόνιας επένδυσης της TCL σε βασικές τεχνολογίες απεικόνισης. Ως μακροχρόνιος Παγκόσμιος Συνεργάτης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, η εταιρεία εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση των ισχυρών βάσεων που διαμορφώθηκαν ενόψει των Χειμερινών Αγώνων Milano Cortina 2026. Η συνεχής επένδυση στην καινοτομία αποσκοπεί στην ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία της μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία θέασης των συγκεκριμένων αθλητικών γεγονότων τα επόμενα χρόνια. Σήμερα, η TCL Electronics (με κωδικό 1070.HK στο χρηματιστήριο) αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια βιομηχανία τηλεοράσεων και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 αγορές. Η εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή ενός ευρέος φάσματος καταναλωτικών ηλεκτρονικών, που περιλαμβάνει από τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου και οικιακές συσκευές, μέχρι κινητά τηλέφωνα, tablets, έξυπνες συνδεδεμένες συσκευές, smart glasses και επαγγελματικές οθόνες. Περισσότερες πληροφορίες για την ελληνική αγορά είναι διαθέσιμες στην τοπική ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η άποψη του Techgear

Τα δεδομένα της Omdia για το 2025 αποτυπώνουν με σαφήνεια την αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η εστίαση της TCL στα Mini LED και στα μεγάλα panels (75 ιντσών και άνω) ανταποκρίνεται ευθέως στην ανάγκη των χρηστών για premium χαρακτηριστικά εικόνας—όπως υψηλό brightness και εξελιγμένο local dimming—χωρίς να απαιτείται μετάβαση στις υψηλότερες τιμολογιακές κατηγορίες των παραδοσιακών OLED. Η κίνηση της εταιρείας να φέρει τις SQD-Mini LED οθόνες στην Ευρώπη αποτελεί ουσιαστική εξέλιξη για την ελληνική αγορά, όπου τα οικιακά σαλόνια διαθέτουν παραδοσιακά έντονο φυσικό φως, καθιστώντας την υψηλή φωτεινότητα των Mini LED κρίσιμο τεχνικό πλεονέκτημα.

Παράλληλα, η στρατηγική προσκόλληση στο οικοσύστημα του Google TV παρέχει ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Ειδικά στην Ελλάδα, το καταναλωτικό κοινό προτιμά πλέον ανοιχτά, γνώριμα περιβάλλοντα χρήσης με άμεση, native πρόσβαση στις δημοφιλέστερες τοπικές πλατφόρμες και διεθνείς υπηρεσίες streaming. Συνδυάζοντας την ανταγωνιστική τιμολόγηση με το software της Google και το hardware των Mini LED, η TCL επιβεβαιώνει τεχνικά γιατί τα νούμερα πωλήσεων της ακολουθούν αυτή την ανοδική πορεία.