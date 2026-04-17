Η Samsung γιορτάζει 20 χρόνια στην κορυφή των τηλεοράσεων με τον Thierry Henry

Σύνοψη

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε από την Αθήνα μια νέα συνεργασία με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Thierry Henry.

Η συμφωνία αυτή συμπίπτει με τον εορτασμό των 20 ετών κατά τα οποία το brand καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην αγορά των τηλεοράσεων.

Κεντρικός άξονας της καμπάνιας είναι η βελτίωση της εμπειρίας παρακολούθησης των θερινών αθλητικών γεγονότων, με επίκεντρο τις ενσωματωμένες τεχνολογίες AI της Samsung.

Σκοπός της εταιρείας είναι να αναδείξει πώς το ποδόσφαιρο παραμένει μια συλλογική εμπειρία που αναβαθμίζεται και γίνεται αξέχαστη μέσω του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η Samsung ανακοίνωσε επίσημα τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Thierry Henry, προκειμένου να γιορτάσει τη διατήρηση της πρώτης θέσης στις παγκόσμιες πωλήσεις τηλεοράσεων για 20 συνεχόμενα έτη. Η συγκεκριμένη ενέργεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), στην αναβάθμιση της θέασης μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, με στόχο να καταστεί η εμπειρία πιο άμεση, συλλογική και εντυπωσιακή.

Η τεχνολογία συναντά τον αθλητισμό

Με το πρόγραμμα του καλοκαιριού να είναι πλούσιο σε διεθνή αθλητικά γεγονότα, η Samsung στοχεύει να αποδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο προηγμένος οικιακός εξοπλισμός μπορεί να φέρει τους φιλάθλους πιο κοντά. Η τηλεόραση αποτελεί διαχρονικά το κέντρο ψυχαγωγίας του σύγχρονου καθιστικού. Είτε η παρακολούθηση των αγώνων πραγματοποιείται μεμονωμένα στην άνεση του σπιτιού, είτε ως μια συλλογική δραστηριότητα με παρέα φίλων, η νέα καμπάνια εστιάζει στο γεγονός ότι οι στιγμές μετατρέπονται σε αξέχαστες αναμνήσεις χάρη στις τεχνολογικές λύσεις της εταιρείας.

Ο Thierry Henry, πρώην επιθετικός της Άρσεναλ και της Εθνικής Γαλλίας, αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο αυτής της παγκόσμιας καμπάνιας επικοινωνίας. Ο ίδιος υπογραμμίζει τη σημασία του μέσου προβολής, επισημαίνοντας με δήλωσή του ότι ο τρόπος που παρακολουθεί κανείς ένα άθλημα έχει εξίσου μεγάλη βαρύτητα και σημασία με το ίδιο το άθλημα. Το βασικό μήνυμα περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι η εμπειρία θέασης βελτιστοποιείται όταν διεξάγεται μέσω μιας τηλεόρασης Samsung, ανεξάρτητα από το εάν η συσκευή βρίσκεται τοποθετημένη σε εσωτερικό χώρο ή εξωτερικό περιβάλλον.

Η στρατηγική της Samsung και η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Chief Marketing Officer της Samsung Europe, Benjamin Braun, αναφέρθηκε διεξοδικά στη στρατηγική προσέγγιση της εταιρείας, υπενθυμίζοντας ότι η Samsung βρίσκεται στον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές βιώνουν τον αθλητισμό μέσα από τις οθόνες τους εδώ και ακριβώς δύο δεκαετίες. Το κυρίαρχο διαφοροποιό στοιχείο των σύγχρονων μοντέλων είναι η εκτεταμένη ενσωμάτωση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ποδόσφαιρο κατέχει τη μοναδική δύναμη να ενώνει το κοινό, και η συγκεκριμένη καμπάνια γιορτάζει τη συνέχεια αυτών των κοινών στιγμών, οι οποίες πλέον ενισχύονται αισθητά μέσω της τελευταίας γενιάς τηλεοράσεων με τεχνολογία AI.

Μέσω αυτής της προσέγγισης, η εταιρεία μετατοπίζει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος από το ίδιο το τηλεοπτικό περιεχόμενο στο μέσο αναπαραγωγής. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αυτό που έχει τελικά τη μεγαλύτερη σημασία δεν είναι απλώς το τι παρακολουθεί ο θεατής, αλλά κυρίως το πώς επιλέγει να το παρακολουθήσει. Με τον γενικότερο ενθουσιασμό για το διεθνές ποδόσφαιρο να κορυφώνεται ενόψει του καλοκαιριού, η κατασκευάστρια εταιρεία θεωρεί πως πρόκειται για την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή ώστε το καταναλωτικό κοινό να ανακαλύψει πώς οι τηλεοράσεις της απογειώνουν τη συνολική εμπειρία θέασης.

Πέραν των τηλεοράσεων, οι συγκεκριμένες συσκευές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο ενός ευρύτερου τεχνολογικού οικοσυστήματος. Η Samsung συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της αγοράς, επαναπροσδιορίζοντας προϊόντα όπως η ψηφιακή σήμανση, τα smartphones, οι wearable συσκευές, τα tablets, οι οικιακές συσκευές και τα συστήματα δικτύου. Η εταιρεία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, προωθώντας τεχνολογίες ιατρικής απεικόνισης, λύσεις HVAC, συστήματα ρομποτικής, καθώς και προϊόντα αυτοκινήτου και ήχου μέσω της Harman. Μέσω του ενιαίου οικοσυστήματος SmartThings, της λογικής των ανοιχτών συνεργασιών και της πλήρους ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το διαθέσιμο χαρτοφυλάκιο, η Samsung υπόσχεται την παροχή μιας απρόσκοπτης και έξυπνης συνδεδεμένης εμπειρίας.