Samsung Vision AI: Η νέα γενιά οθονών και soundbar της εταιρείας για το 2026

Σύνοψη

Η Samsung Electronics Hellas παρουσίασε το νέο line-up τηλεοράσεων και συσκευών ήχου για το 2026 στην Αθήνα.

Κεντρικός πυρήνας των νέων συσκευών αποτελεί το Samsung Vision AI, το οποίο προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα και τον ήχο με βάση το περιεχόμενο.

Η κορυφαία γκάμα περιλαμβάνει νέες σειρές Micro RGB, Mini LED, Neo QLED και OLED.

Ξεχωρίζει η φορητή τηλεόραση 27 ιντσών "The Movingstyle" με μπαταρία 3 ωρών και βάση με τροχούς.

Νέες προσθήκες στον ήχο με υποστήριξη Q-Symphony, όπως το ευέλικτο soundbar QS90H και η σειρά Music Studio.

Η Samsung Electronics Hellas αποκάλυψε το νέο line-up προϊόντων εικόνας και ήχου για το 2026, σε μια ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 4 Ιουνίου 2026, για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η στρατηγική της εταιρείας για την οικιακή ψυχαγωγία επικεντρώνεται πλέον ξεκάθαρα στην τεχνητή νοημοσύνη, καθιστώντας τις συσκευές πιο έξυπνες και προσωποποιημένες.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη νέα γενιά συσκευών διαδραματίζει το Samsung Vision AI. Οι νέες τηλεοράσεις έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τόσο το περιεχόμενο που προβάλλεται όσο και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου, προχωρώντας σε αυτόματη βελτιστοποίηση της εικόνας και του ήχου για μια πιο φυσική εμπειρία. Μέσω αυτών των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης, η τηλεόραση προσαρμόζεται δυναμικά στις προσωπικές συνήθειες του χρήστη.

Ποιες είναι οι νέες τηλεοράσεις της Samsung για το 2026;

Η νέα γκάμα τηλεοράσεων της Samsung για το 2026 περιλαμβάνει τις premium κατηγορίες Micro RGB, Mini LED, Neo QLED, OLED, τη σειρά Crystal UHD, καθώς και τη νέα φορητή οθόνη The Movingstyle. Όλα τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν το Samsung Vision AI και προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης για βελτιωμένη αναβάθμιση περιεχομένου.

Micro RGB: Η ναυαρχίδα της εταιρείας χρησιμοποιεί LED RGB μικρού μεγέθους και τεχνολογία Micro RGB Precision Color 100. Αποδίδει 100% κάλυψη του χρωματικού χώρου BT.2020 και υψηλή χρωματική πιστότητα, εστιάζοντας στις μεγάλες διαστάσεις.

Η ναυαρχίδα της εταιρείας χρησιμοποιεί LED RGB μικρού μεγέθους και τεχνολογία Micro RGB Precision Color 100. Αποδίδει 100% κάλυψη του χρωματικού χώρου BT.2020 και υψηλή χρωματική πιστότητα, εστιάζοντας στις μεγάλες διαστάσεις. Mini LED: Μια νέα κατηγορία στο line-up που εστιάζει στον βελτιωμένο έλεγχο φωτεινότητας και αντίθεσης, βελτιστοποιώντας δυναμικά το αθλητικό περιεχόμενο και την καθημερινή ψυχαγωγία μέσω του Vision AI.

Μια νέα κατηγορία στο line-up που εστιάζει στον βελτιωμένο έλεγχο φωτεινότητας και αντίθεσης, βελτιστοποιώντας δυναμικά το αθλητικό περιεχόμενο και την καθημερινή ψυχαγωγία μέσω του Vision AI. Neo QLED: Εξοπλίζεται με τον νέο επεξεργαστή NQ8 AI Gen3 Processor και τεχνολογία Quantum Mini LED Pro. Διαθέτει τεχνολογία Glare Free για μείωση των αντανακλάσεων, προσφέροντας υψηλή ευκρίνεια για gaming και θέαση.

Εξοπλίζεται με τον νέο επεξεργαστή NQ8 AI Gen3 Processor και τεχνολογία Quantum Mini LED Pro. Διαθέτει τεχνολογία Glare Free για μείωση των αντανακλάσεων, προσφέροντας υψηλή ευκρίνεια για gaming και θέαση. OLED: Τα μοντέλα αυτά προσφέρουν βαθύ μαύρο και δυναμικό HDR. Παράλληλα, διαθέτουν υψηλό VRR (Variable Refresh Rate) και συμβατότητα με τεχνολογίες συγχρονισμού για τους gamers.

Τα μοντέλα αυτά προσφέρουν βαθύ μαύρο και δυναμικό HDR. Παράλληλα, διαθέτουν υψηλό VRR (Variable Refresh Rate) και συμβατότητα με τεχνολογίες συγχρονισμού για τους gamers. Crystal UHD: Αποτελούν την πιο προσιτή επιλογή για πρόσβαση στο οικοσύστημα Samsung AI TV, με δυνατότητες 4K upscaling, καθώς και βελτιώσεις στην κίνηση και τον ήχο.

The Movingstyle: Φορητή ψυχαγωγία παντού

Η πιο ιδιαίτερη προσθήκη στο line-up είναι η The Movingstyle, μια φορητή τηλεόραση αφής 27 ιντσών με ανάλυση QHD και ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για απόλυτη ευελιξία, καθώς διαθέτει ενσωματωμένη λαβή για εύκολη μεταφορά. Συνοδεύεται από μια βάση δαπέδου εξοπλισμένη με τροχούς μαλακής κύλισης, αλλά και από ενσωματωμένο kick-stand.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι ότι η οθόνη μπορεί να αποσπαστεί με μία κίνηση, λειτουργώντας ως αυτόνομο monitor χωρίς επιπλέον αξεσουάρ. Η ενσωματωμένη μπαταρία της προσφέρει έως και τρεις ώρες αυτόνομης λειτουργίας για χρήση σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού. Επιπλέον, η οθόνη εναλλάσσεται ομαλά μεταξύ οριζόντιας (landscape) και κάθετης (portrait) διάταξης. Ως Smart TV, τρέχει το λειτουργικό σύστημα Tizen της Samsung, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε δημοφιλείς εφαρμογές όπως το Netflix, το Disney+ και το YouTube.

Ηχητικά συστήματα 2026 και Q-Symphony

Στον τομέα του ήχου, η Samsung σχεδίασε τις νέες της λύσεις ώστε να λειτουργούν συνεργατικά με τις τηλεοράσεις της. Βασικό εργαλείο παραμένει η τεχνολογία Q-Symphony, η οποία συγχρονίζει τα ηχεία της τηλεόρασης με το soundbar για ένα πιο πολυδιάστατο ηχητικό αποτέλεσμα.

Η νέα σειρά Q-Series Soundbars υποστηρίζει Wireless Dolby Atmos, καταργώντας την ανάγκη για καλώδια HDMI, και χρησιμοποιεί την τεχνολογία SpaceFit Sound Pro για την προσαρμογή του ήχου στον χώρο. Σημαντική προσθήκη αποτελεί το μοντέλο QS90H (Convertible Fit), το οποίο διακρίνεται για την ευελιξία τοποθέτησής του διατηρώντας παράλληλα την εμπειρία Dolby Atmos. Τέλος, η σειρά Music Studio ενισχύεται με τα ασύρματα μοντέλα LS70/71H και LS50/51H, τα οποία συνδυάζουν ιδιαίτερο σχεδιασμό και δυνατότητες music streaming.