Hxos Eikona Show 2026: Η μεγαλύτερη έκθεση ήχου και εικόνας επιστρέφει στην Αθήνα στις 21 και 22 Νοεμβρίου

Σύνοψη

Η 14η διοργάνωση της έκθεσης Hxos Eikona Show ανοίγει τις πύλες της στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να βιώσουν από κοντά συστήματα Hi-Fi, προηγμένες τηλεοράσεις, προβολείς, πικάπ και ακουστικά υψηλής πιστότητας από πλήθος κατασκευαστών.

Η πρόσβαση στον χώρο της έκθεσης προσφέρεται εντελώς δωρεάν για το κοινό, απαιτώντας αποκλειστικά τη λήψη ψηφιακής πρόσκλησης από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Το ωράριο λειτουργίας εκτείνεται από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ και για τις δύο ημέρες διεξαγωγής, διευκολύνοντας την προσέλευση όλων των ενδιαφερομένων.

Η 14η διοργάνωση της έκθεσης Hxos Eikona Show 2026 ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους φίλους της τεχνολογίας, του οικιακού κινηματογράφου και του κορυφαίου ήχου στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026. Οι πύλες θα ανοίξουν στο φιλόξενο και άρτια εξοπλισμένο περιβάλλον του ξενοδοχείου Wyndham Grand Athens στην Πλατεία Καραϊσκάκη, ακριβώς δίπλα στη στάση του μετρό Μεταξουργείο, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στο κοινό της πρωτεύουσας.

Καθώς η οικιακή ψυχαγωγία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς απαιτώντας διαρκώς υψηλότερα πρότυπα απόδοσης και αισθητικής, η έκθεση παραμένει το αδιαμφισβήτητο σημείο συνάντησης για την ενημέρωση των καταναλωτών γύρω από τις νεότερες εξελίξεις του audio και του video. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν από τις 10:00 έως τις 20:00 σε υπερσύγχρονα δωμάτια και ευρύχωρες αίθουσες, όπου πλήθος εταιρειών και αντιπροσώπων θα παρουσιάσουν εκατοντάδες εκθέματα ικανά να καλύψουν κάθε πιθανή απαίτηση θέασης και ακρόασης. Η διάταξη των χώρων έχει μελετηθεί προσεκτικά ώστε να προσομοιώνει τις συνθήκες ενός πραγματικού σαλονιού, επιτρέποντας στους παρευρισκόμενους να αποκτήσουν μια ακριβή εικόνα για το πώς θα συμπεριφερθεί ο εξοπλισμός στον δικό τους προσωπικό χώρο.

Στον τομέα της εικόνας, η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον μέσα από την ταυτόχρονη παρουσίαση των κορυφαίων τηλεοράσεων που είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά, πλαισιωμένων από τους πιο σύγχρονους προβολείς τελευταίας γενιάς. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τις επιδόσεις των πάνελ δίπλα-δίπλα κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες φωτισμού και προβολής, κατανοώντας σε βάθος τις διαφορές ανάμεσα στις διάφορες τεχνολογίες απεικόνισης που κυριαρχούν σήμερα στο παγκόσμιο στερέωμα. Αντίστοιχα στο πεδίο του ήχου, η γκάμα των διαθέσιμων συστημάτων καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των απαιτήσεων, ξεκινώντας από προτάσεις Hi-Fi και High-End, πολυκάναλα συστήματα home cinema, κορυφαία ηχεία και πανίσχυρους ενισχυτές, μέχρι λύσεις streaming μουσικής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ψηφιακού τρόπου ζωής.

Οι λάτρεις του αναλογικού ήχου θα βρουν στο Wyndham Grand Athens έναν πραγματικό παράδεισο, καθώς ο εκθεσιακός χώρος θα φιλοξενήσει πικάπ ικανά να ικανοποιήσουν κάθε επίπεδο εμπειρίας και κάθε διαθέσιμο προϋπολογισμό, επαναφέροντας τη μαγεία του βινυλίου στο προσκήνιο της ακουστικής απόλαυσης. Παράλληλα, οι υποστηρικτές της προσωπικής και φορητής ακρόασης θα μπορούν να δοκιμάσουν εκατοντάδες ζευγάρια ακουστικών διαφορετικών κατηγοριών, εναλλάσσοντας την εμπειρία τους μεταξύ κομψών ασύρματων επιλογών και αυστηρά audiophile μοντέλων που υπόσχονται χειρουργική ακρίβεια στην αναπαραγωγή.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την εκτενή παρουσίαση εξειδικευμένων αξεσουάρ, προηγμένης καλωδίωσης και πρωτοποριακών λύσεων ακουστικής διαμόρφωσης χώρων, στοιχεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική απόδοση κάθε σοβαρού οικιακού συστήματος.

Η είσοδος για το κοινό παραμένει εντελώς δωρεάν μέσω ονομαστικής πρόσκλησης, την οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κατεβάσουν ψηφιακά από τον επίσημο ιστότοπο highend.show προκειμένου να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στα πολυάριθμα ζωντανά demos της έκθεσης.