Ερευνητής υποστηρίζει ότι οι τηλεοράσεις της Samsung καταγράφουν ήχο

Σύνοψη

Ερευνητής απέκτησε πρόσβαση (root) στο λογισμικό τηλεόρασης Samsung, εντοπίζοντας μηχανισμούς αναζήτησης μικροφώνων σε περιφερειακές συσκευές.

Υποστηρίζει ότι η τηλεόραση αναλύει συνήθειες θέασης μέσω τοπικών νευρωνικών δικτύων με τελικό σκοπό την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων.

Η κοινότητα κυβερνοασφάλειας εμφανίζεται επιφυλακτική, καθώς η λειτουργία ενδέχεται να εξυπηρετεί γνωστές παροχές (Pet Care, Family Care).

Οι χρήστες μπορούν να προστατευτούν αποτελεσματικά απενεργοποιώντας την αναγνώριση περιεχομένου (ACR) απευθείας από το κεντρικό μενού απορρήτου.

Η συζήτηση γύρω από την ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο οικοσύστημα των έξυπνων οικιακών συσκευών αναζωπυρώνεται με ένταση μετά τους πρόσφατους ισχυρισμούς ενός ερευνητή ασφαλείας σχετικά με τον τρόπο που οι έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung διαχειρίζονται τις πληροφορίες των χρηστών.

Ο ερευνητής, ο οποίος δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο @log4j, προχώρησε σε μια εκτενή και τεχνικά περίπλοκη ανάλυση του λογισμικού ενός μοντέλου Smart TV του 2025, καταλήγοντας στο ανησυχητικό συμπέρασμα ότι η συσκευή ενδέχεται να αναζητά ενεργά μικρόφωνα σε συνδεδεμένα περιφερειακά, όπως τα δημοφιλή soundbars, προκειμένου να καταγράφει ήχο από τον περιβάλλοντα χώρο. Οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν άμεσα αίσθηση στην παγκόσμια τεχνολογική κοινότητα, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο οι κατασκευαστές υπερβαίνουν τα όρια της θεμιτής συλλογής δεδομένων και της ρητής συναίνεσης προκειμένου να τροφοδοτήσουν τους αλγόριθμους στοχευμένης διαφήμισης με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία μέσα από τεχνολογικά φόρουμ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγκάζοντας τους ειδικούς της κυβερνοασφάλειας να εξετάσουν διεξοδικά τα ευρήματα ώστε να διαπιστωθεί εάν βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματική απειλή παρακολούθησης ή σε μια τεχνική παρερμηνεία λειτουργιών οικιακού αυτοματισμού.

Αποφασισμένος να κατανοήσει πλήρως τους εσωτερικούς μηχανισμούς συλλογής δεδομένων, ο @log4j επιχείρησε να εφαρμόσει προηγμένες τεχνικές αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering) στο firmware της συσκευής, συναντώντας αρχικά εξαιρετικά ισχυρή αντίσταση λόγω της κρυπτογράφησης AES που προστατεύει τον πυρήνα του συστήματος Tizen. Η επιμονή του τον οδήγησε στην εκμετάλλευση άγνωστων μέχρι πρότινος ευπαθειών (zero-day exploits), επιτυγχάνοντας τελικά πλήρη πρόσβαση διαχειριστή (root access) στο λειτουργικό σύστημα της έξυπνης τηλεόρασης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, υποστήριξε ότι εντόπισε ενσωματωμένα νευρωνικά δίκτυα τα οποία λειτουργούν τοπικά στη συσκευή, σχεδιασμένα ειδικά για γεωγραφικές περιοχές, και αναλαμβάνουν την καταγραφή της συμπεριφοράς του χρήστη σε πραγματικό χρόνο.

Τα δίκτυα αυτά φέρονται να παρακολουθούν στενά τον τρόπο με τον οποίο ο θεατής αλληλεπιδρά με πλατφόρμες περιεχομένου όπως το YouTube, καταγράφοντας ακόμη και τη συχνότητα με την οποία προσπερνά τις διαφημίσεις ή τον χρόνο που αφιερώνει σε συγκεκριμένα βίντεο. Παράλληλα με τις τεχνικές αποκαλύψεις, ο ερευνητής βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απρόσμενης παράλληλης διαμάχης όταν ο λογαριασμός του στην πλατφόρμα της OpenAI ανεστάλη εντελώς απροειδοποίητα, με την εταιρεία ανάπτυξης του ChatGPT να επικαλείται παραβίαση των όρων χρήσης κατά τη διάρκεια των πειραματισμών του, γεγονός που περιέπλεξε περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση και πυροδότησε φιλοσοφικές συζητήσεις γύρω από τον ρόλο των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα κυβερνοασφάλειας.

Παρά τον αρχικό διαδικτυακό θόρυβο και τον εντυπωσιασμό που προκάλεσαν οι τεχνικές λεπτομέρειες, κορυφαίοι αναλυτές έσπευσαν να αμφισβητήσουν έντονα την ύπαρξη ενός συντονισμένου σχεδίου κατασκοπείας των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι η απλή αναζήτηση μικροφώνων από το λειτουργικό σύστημα της τηλεόρασης δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την κακόβουλη ηχογράφηση των ιδιωτικών συνομιλιών, υπενθυμίζοντας στο καταναλωτικό κοινό ότι η Samsung διαθέτει εδώ και αρκετό καιρό επίσημα διαφημισμένες λειτουργίες έξυπνου σπιτιού. Εφαρμογές όπως το Family Care και το Pet Care έχουν σχεδιαστεί ρητά για να ανιχνεύουν συγκεκριμένα ηχητικά μοτίβα στο περιβάλλον του σαλονιού, αναγνωρίζοντας για παράδειγμα το κλάμα ενός μωρού που ξύπνησε στο διπλανό δωμάτιο ή το γάβγισμα ενός σκύλου προκειμένου να ειδοποιήσουν τους ιδιοκτήτες μέσω σχετικών ενδείξεων στην οθόνη ή ειδοποιήσεων στα smartphones τους. Η ύπαρξη αυτών των πρακτικών δυνατοτήτων δικαιολογεί την τεχνική ανάγκη του συστήματος να επικοινωνεί διαρκώς με τα διαθέσιμα μικρόφωνα των συνδεδεμένων συσκευών.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι σύγχρονες τηλεοράσεις αποτελούν αποστειρωμένες συσκευές που σέβονται απόλυτα την ψηφιακή απομόνωση του χρήστη, καθώς ολόκληρη η βιομηχανία παραγωγής πάνελ βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία Automatic Content Recognition (ACR) για την άντληση πολύτιμων αναλυτικών στοιχείων και τη δημιουργία επιπλέον ροών εσόδων. Το σύστημα ACR λειτουργεί στο παρασκήνιο καταγράφοντας συνεχώς δείγματα της εικόνας και του ήχου που αναπαράγεται στην οθόνη, ανεξάρτητα από την πηγή εισόδου, δημιουργώντας ψηφιακά αποτυπώματα, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται σε servers και συγκρίνονται με τεράστιες βάσεις δεδομένων προκειμένου οι εταιρείες να γνωρίζουν ακριβώς ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα παρακολουθείτε και σε ποια ακριβώς διαφημιστικά μηνύματα εκτίθεστε.

Το φαινόμενο έχει ήδη απασχολήσει νομικά τις ρυθμιστικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποκορύφωμα τις νομικές ενέργειες της πολιτείας του Τέξας εναντίον κατασκευαστών για έλλειψη διαφάνειας,αποδεικνύοντας ότι η μαζική συλλογή δεδομένων τηλεθέασης αποτελεί μια καθιερωμένη βιομηχανική πρακτική που ξεπερνά τα όρια της μιας και μόνο εταιρείας. Οργανισμοί που εξειδικεύονται στην ψηφιακή ασφάλεια, όπως η Malwarebytes, υπογραμμίζουν διαρκώς ότι οι καταναλωτές διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για να περιορίσουν δραστικά αυτή την αδιάκοπη ροή πληροφοριών προς τρίτους, προτείνοντας την άμεση πλοήγηση στα μενού ρυθμίσεων απορρήτου της συσκευής αμέσως μετά την πρώτη ενεργοποίηση. Οι χρήστες καλούνται να εντοπίσουν και να απενεργοποιήσουν επιλογές που σχετίζονται με την αναγνώριση περιεχομένου (Viewing Information Services), τις υπηρεσίες φωνητικής αναγνώρισης και τις στοχευμένες διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι οι ακριβείς ονομασίες και οι διαδρομές αυτών των ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χρονιά κυκλοφορίας και την αναβάθμιση του λογισμικού που ενσωματώνει η εκάστοτε τηλεόραση.