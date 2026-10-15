Xiaomi TV X Mini LED: Διαθέσιμη στην Ελλάδα η νέα σειρά 4K από 349€

Σύνοψη

Η σειρά Xiaomi TV X Mini LED έρχεται με τεχνολογία οθόνης QD-Mini LED και ανάλυση 4K.

Διατίθεται σε τέσσερις διαστάσεις: 43, 55, 65 και 75 ίντσες, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χώρου.

Προσφέρει μέγιστη φωτεινότητα 600 nits (στα μεγάλα μοντέλα), HDR10+ και Game Boost για ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz.

Ενσωματώνει λειτουργικό Google TV με προεγκατεστημένες εφαρμογές Netflix, Prime Video και YouTube.

Κυκλοφορεί στην Ελλάδα μέσω της Info Quest Technologies με τιμές λιανικής που ξεκινούν από τα 399€ και Early Bird προσφορές από 349€ (15-25 Οκτωβρίου 2026).

Η νέα σειρά τηλεοράσεων Xiaomi TV X Mini LED εισάγει την τεχνολογία QD-Mini LED σε συνδυασμό με ανάλυση 4K, φέρνοντας αναβαθμισμένη ποιότητα εικόνας στα σαλόνια των καταναλωτών. Διαθέσιμη σε μεγέθη 43, 55, 65 και 75 ιντσών, η σειρά ενσωματώνει ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz μέσω Game Boost, λειτουργικό σύστημα Google TV και διατίθεται επίσημα στην Ελλάδα με τιμές εκκίνησης τα 399€.

Η τεχνολογία QD-Mini LED αποτελεί τον πυρήνα της νέας πρότασης οικιακής ψυχαγωγίας, καθώς επιτρέπει ανώτερο έλεγχο του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης. Η υλοποίηση μεταφράζεται πρακτικά σε ενισχυμένη αντίθεση και ακριβέστερη απόδοση των χρωμάτων, εξασφαλίζοντας κάλυψη της τάξης του 93% στο χρωματικό πρότυπο DCI-P3. Οι νέες οθόνες έχουν τη δυνατότητα απεικόνισης 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων, γεγονός που συμβάλλει στη φυσική απόδοση των αποχρώσεων. Αναλύοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτεινότητας, τα μοντέλα των 55, 65 και 75 ιντσών φτάνουν τα 600 nits, ενώ η μικρότερη έκδοση των 43 ιντσών αποδίδει έως 550 nits. Παράλληλα, η υποστήριξη του προτύπου HDR10+ αναλαμβάνει να αναδείξει τις λεπτομέρειες τόσο στις πολύ φωτεινές όσο και στις σκοτεινές περιοχές των καρέ, εξισορροπώντας την τελική εικόνα.

Οι κατασκευαστές έχουν μεριμνήσει εκτενώς για τους χρήστες που ασχολούνται με το gaming. Τα μοντέλα των 55, 65 και 75 ιντσών υποστηρίζουν τη λειτουργία Game Boost, η οποία ανεβάζει τον ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz (όταν δέχεται σήμα ανάλυσης 1920 × 1080 ή 2560 × 1440 μέσω HDMI), προσφέροντας ομαλή κίνηση στα απαιτητικά βιντεοπαιχνίδια. Επιπροσθέτως, το ενσωματωμένο Filmmaker Mode επιτρέπει την προβολή ταινιών ακριβώς με τις ρυθμίσεις εικόνας και την αισθητική που οραματίστηκαν οι δημιουργοί τους. Σχεδιαστικά, η εταιρεία έχει επιλέξει μινιμαλιστικές γραμμές, με ένα ενιαίο πίσω κάλυμμα και κομψό μαύρο φινίρισμα που προσαρμόζεται εύκολα σε ποικίλα οικιακά περιβάλλοντα.

Ο τομέας του ήχου καλύπτεται από δύο ηχεία ισχύος 10W έκαστο, τα οποία φέρουν πιστοποιήσεις Dolby Audio και DTS:X, παρέχοντας καθαρό ήχο για κινηματογραφικό περιεχόμενο και μουσική. Η πλατφόρμα λογισμικού βασίζεται στο οικοσύστημα του Google TV, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στις δημοφιλέστερες streaming πλατφόρμες. Οι εφαρμογές Netflix, Prime Video και YouTube βρίσκονται ήδη προεγκατεστημένες στη μνήμη της συσκευής. Η ασύρματη αναπαραγωγή πολυμέσων από smartphones και tablets υποστηρίζεται εγγενώς μέσω των πρωτοκόλλων Google Cast και Apple AirPlay, ενώ η φωνητική καθοδήγηση γίνεται εφικτή μέσω του Google Assistant. Το πλαίσιο της συνδεσιμότητας ολοκληρώνεται με διπλοζωνικό Wi-Fi, Bluetooth 5.0, καθώς και τις απαραίτητες θύρες HDMI και USB για τη σύνδεση περιφερειακών συστημάτων.

Η διανομή της σειράς στην ελληνική αγορά πραγματοποιείται από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα του brand. Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τα νέα μοντέλα στο επίσημο δίκτυο συνεργατών, στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, καθώς και ηλεκτρονικά μέσω του mistore-greece.gr.

Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής έχουν διαμορφωθεί στα 399€ για την τηλεόραση των 43 ιντσών, 549€ για την έκδοση των 55 ιντσών, 699€ για το μοντέλο των 65 ιντσών και 949€ για την κορυφαία επιλογή των 75 ιντσών. Μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου 2026, τρέχει προωθητική ενέργεια Early Bird, ρίχνοντας το κόστος απόκτησης στα 349€, 479€, 649€ και 849€ αντίστοιχα.

Η άποψη του Techgear

Η προσθήκη της τεχνολογίας QD-Mini LED στη μεσαία κατηγορία τιμής αποτελεί μια εξαιρετικά επιθετική τιμολογιακή στρατηγική για τα ελληνικά δεδομένα. Με την έκδοση των 55 ιντσών να πέφτει στα 479€ (έστω και κατά την περίοδο του Early Bird), ο καταναλωτής αποκτά πρόσβαση σε panel ανώτερης αντίθεσης και φωτεινότητας 600 nits, τομείς όπου τα παραδοσιακά LCD panels της ίδιας κατηγορίας υστερούν σημαντικά.

Το μοναδικό σημείο προσοχής για τους gamers είναι η υλοποίηση του 120Hz refresh rate, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω του "Game Boost" στα 1080p/1440p και δεν αποτελεί native 4K/120Hz hardware λύση, κάτι αναμενόμενο για αυτό το εύρος τιμής. Ως συνολικό πακέτο (Google TV, AirPlay, QD-Mini LED), ο λόγος απόδοσης/τιμής καθιστά τη σειρά μια από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις της χρονιάς για το μέσο ελληνικό σπίτι.