Διαθέσιμη στις LG webOS Smart TVs η νέα εφαρμογή της Nova TV

Σύνοψη

Η εφαρμογή Nova TV υποστηρίζεται πλέον επίσημα από το λειτουργικό σύστημα webOS των τηλεοράσεων της LG, προσφέροντας απευθείας πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Η μετάβαση από την πλατφόρμα EON στη νέα Nova TV ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου, αποτελώντας την τρίτη γενιά cloud-based λύσεων της United Group.

Το περιβάλλον χρήσης αναβαθμίστηκε ριζικά με νέο οπτικοποιημένο Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG), λειτουργία Preview Videos και δυνατότητα δημιουργίας Premium Profiles με εξατομικευμένα avatars.

Ενσωματώνεται το ολοκληρωμένο Sports Mode για την παρακολούθηση ζωντανών αποτελεσμάτων και στατιστικών, καθώς και λειτουργίες Catch-up 7 ημερών και Visitor Mode για ελεύθερη περιήγηση χωρίς σύνδεση.

Η επίσημη διαθεσιμότητα της εφαρμογής Nova TV στις τηλεοράσεις της LG που ενσωματώνουν το λειτουργικό σύστημα webOS σηματοδοτεί την ουσιαστική αναβάθμιση της τηλεοπτικής εμπειρίας για τους Έλληνες καταναλωτές, παρέχοντας άμεση πρόσβαση στην τρίτης γενιάς cloud-based πλατφόρμα της United Group. Οι χρήστες επωφελούνται πλέον από έναν επανασχεδιασμένο οπτικοποιημένο Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG) με υποστήριξη Preview Videos, εξειδικευμένο Sports Mode με ζωντανά στατιστικά δεδομένα και προηγμένες λειτουργίες εξατομίκευσης μέσω των Premium Profiles.

Η στρατηγική σύμπραξη ανάμεσα στη Nova και την LG καταδεικνύει την πρόθεση των δύο εταιρειών να βελτιστοποιήσουν την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο, καταργώντας την ανάγκη για εξωτερικούς αποκωδικοποιητές στους κατόχους σύγχρονων τηλεοράσεων της νοτιοκορεατικής εταιρείας. Η εφαρμογή καθίσταται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος webOS, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχή επένδυση της LG στην τεχνολογική εξέλιξη και την παροχή διευρυμένων επιλογών στους καταναλωτές. Η κίνηση εναρμονίζεται με την ευρύτερη τάση της αγοράς που απαιτεί την άμεση διάθεση των υπηρεσιών streaming στα λειτουργικά συστήματα των κατασκευαστών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερη πλοήγηση μέσα από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Η αλλαγή πλαισιώνεται από τη συνολική αναβάθμιση της υπηρεσίας συνδρομητικής τηλεόρασης της Nova, η οποία από τις 15 Οκτωβρίου αντικατέστησε το γνωστό περιβάλλον της EON με μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική. Η μετάβαση υπερβαίνει τη μετονομασία του προϊόντος, καθώς στηρίζεται στην τρίτη γενιά της πλατφόρμας της United Group, ομίλου που κατέχει ηγετική θέση στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί από την αρχή με γνώμονα την ταχύτητα ανταπόκρισης και τη βέλτιστη οργάνωση του πλούσιου καταλόγου, διαθέτοντας ανανεωμένη χρωματική παλέτα και μια πιο σύγχρονη Αρχική Σελίδα. Η πρώτη επαφή του χρήστη με το μενού φέρνει στο προσκήνιο εξατομικευμένες προτάσεις θέασης, άμεση πρόσβαση στα δημοφιλή προγράμματα και σαφείς επισημάνσεις για τις προσεχείς αθλητικές μεταδόσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχιτεκτονική της πλοήγησης, η οποία ενισχύεται από τον νέο, οπτικοποιημένο Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG). Η προσθήκη των Preview Videos επιτρέπει στους συνδρομητές να έχουν μια σύντομη οπτική γεύση του περιεχομένου πριν επιλέξουν την προβολή του, μειώνοντας τον χρόνο αναζήτησης και αναβαθμίζοντας αισθητά την αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα. Παράλληλα, η διαχείριση των χρηστών εντός της ίδιας οικίας γίνεται αποδοτικότερη μέσω των Premium Profiles, τα οποία συνοδεύονται από μια ευρεία γκάμα νέων avatars για μεγαλύτερη προσωποποίηση. Το παιδικό προφίλ έχει επανασχεδιαστεί ώστε να ενοποιεί το On Demand περιεχόμενο με τα ζωντανά παιδικά κανάλια, διατηρώντας αυστηρές δυνατότητες γονικού ελέγχου για την προστασία των ανηλίκων. Ένα ακόμα στοιχείο προστιθέμενης αξίας αποτελεί το Visitor Mode, μια λειτουργία που επιτρέπει σε τρίτους ενδιαφερόμενους να εξερευνήσουν τους διαθέσιμους καταλόγους της πλατφόρμας ελεύθερα, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού ή η σύνδεση του χρήστη.

Οι λάτρεις των αθλητικών γεγονότων βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδιαστικών επιλογών της Nova TV μέσω της ενσωμάτωσης του αφοσιωμένου Sports Mode. Το περιβάλλον προβολής δεν αρκείται στη μετάδοση του αγώνα, αλλά επεκτείνεται προσφέροντας ζωντανά αποτελέσματα, αναλυτικές συνθέσεις των ομάδων, εκτενή στατιστικά στοιχεία για την απόδοση των παικτών και τις τρέχουσες βαθμολογίες των κορυφαίων διοργανώσεων. Η υλοποίηση επιτρέπει στον θεατή να αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας την προσοχή του στην τηλεόραση. Η ευελιξία του συστήματος ολοκληρώνεται με τη λειτουργία Catch-up, η οποία καλύπτει τις προβολές των τελευταίων 7 ημερών, δίνοντας την ελευθερία στους συνδρομητές να ανακτήσουν προγράμματα που έχασαν. Οι λειτουργίες της «Συνέχισης Θέασης» και των εξατομικευμένων υπενθυμίσεων συμπληρώνουν το τεχνολογικό παζλ, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη κατανάλωση περιεχομένου με βάση το προσωπικό πρόγραμμα του κάθε χρήστη.