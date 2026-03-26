Ο κινηματογράφος στο σπίτι με τα νέα Sony BRAVIA Theatre και BRAVIA 3 II

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε νέα προϊόντα home cinema υπό την ονομασία BRAVIA Theatre για αναβαθμισμένη οικιακή ψυχαγωγία.

Η σειρά περιλαμβάνει τις ηχομπάρες BRAVIA Theatre Bar 7 (με 9 ηχεία) και BRAVIA Theatre Bar 5 (σύστημα 3.1).

Διαθέσιμα είναι επίσης τα προαιρετικά ηχεία BRAVIA Theatre Sub 9, Sub 8 και τα πίσω ηχεία Rear 9.

Παρουσιάστηκαν οι νέες τηλεοράσεις BRAVIA 3 II (έως 100 ίντσες) και το εισαγωγικό μοντέλο BRAVIA 2 II (43 έως 75 ίντσες).

Υποστηρίζονται κορυφαία πρότυπα ήχου και εικόνας όπως Dolby Atmos, DTS:X και Dolby Vision.

Η Sony επεκτείνει τη σειρά προϊόντων της για το οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας, εστιάζοντας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης κινηματογραφικής εμπειρίας στον χώρο του χρήστη. Σύμφωνα με το όραμα «Ο κινηματογράφος έρχεται στο σπίτι σας», ο Ιάπωνας κατασκευαστής προχώρησε στα αποκαλυπτήρια της νέας γενιάς ηχομπαρών BRAVIA Theatre και των τηλεοράσεων BRAVIA 3 II και BRAVIA 2 II.

Τι νέο φέρνει η σειρά Sony BRAVIA Theatre;

Η νέα σειρά Sony BRAVIA Theatre περιλαμβάνει τις ηχομπάρες Bar 7 και Bar 5, πλαισιωμένες από τα προαιρετικά ασύρματα subwoofer Sub 9 και Sub 8, και τα πίσω ηχεία Rear 9. Τα νέα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν ένα ευρύτερο και πιο καθηλωτικό πεδίο surround, αναβαθμίζοντας την οικιακή κινηματογραφική εμπειρία.

Κύρια σημεία

BRAVIA Theatre Bar 7: Ενιαίο soundbar με εννέα ηχεία, ειδικά up-firing και πλαϊνά ηχεία για ευρύτερο ηχητικό πεδίο.

Ενιαίο soundbar με εννέα ηχεία, ειδικά up-firing και πλαϊνά ηχεία για ευρύτερο ηχητικό πεδίο. BRAVIA Theatre Bar 5: Σύστημα 3.1 καναλιών με ισχυρό ασύρματο subwoofer.

Σύστημα 3.1 καναλιών με ισχυρό ασύρματο subwoofer. Τεχνολογίες Ήχου: Υποστήριξη Dolby Atmos, DTS:X, 360 Spatial Sound Mapping (360SSM) και Voice Zoom 3 (με συμβατές TV).

Υποστήριξη Dolby Atmos, DTS:X, 360 Spatial Sound Mapping (360SSM) και Voice Zoom 3 (με συμβατές TV). Έλεγχος: Εύκολος χειρισμός και παραμετροποίηση μέσω της εφαρμογής BRAVIA Connect.

Αναλυτικά οι νέες ηχομπάρες Bar 7 και Bar 5

Το κορυφαίο μοντέλο της νέας σειράς ήχου είναι το BRAVIA Theatre Bar 7. Πρόκειται για μια συμπαγή ηχομπάρα η οποία ενσωματώνει εννέα ηχεία. Ο σχεδιασμός αυτός, σε συνδυασμό με την αποκλειστική τεχνολογία 360 Spatial Sound Mapping (360SSM) της Sony, παράγει καθηλωτικό ήχο surround κινηματογραφικού τύπου από ένα ενιαίο σώμα. Η συσκευή προσαρμόζει τον ήχο ανάλογα με τον χώρο, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης μέσω επιπλέον subwoofer και πίσω ηχείων. Με τις κατάλληλες προσθήκες, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο περιεχόμενο IMAX Enhanced, καθιστώντας την επιλογή ιδανική για όσους αναζητούν ένα premium σημείο εκκίνησης στο home cinema.

Από την άλλη πλευρά, το BRAVIA Theatre Bar 5 προσφέρει εξαιρετική ισορροπία μεταξύ απόδοσης και τιμής. Είναι ένα σύστημα 3.1 καναλιών που συνοδεύεται από ασύρματο subwoofer. Ενσωματώνει τεχνολογίες όπως το S-Force PRO Front Surround και το Vertical Surround Engine, που μαζί με την τεχνολογία upmixer της Sony, δημιουργούν τρισδιάστατο ήχο.

Και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν αναπαραγωγή streaming με Dolby Atmos και DTS:X. Επιπλέον, προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση και επιτρέπουν στον χρήστη να ελέγχει τις λειτουργίες, τα προφίλ ήχου και την ένταση μέσα από το smartphone του μέσω του app BRAVIA Connect.

Τα νέα Subwoofers και τα πίσω ηχεία (Sub 9, Sub 8, Rear 9)

Για όσους επιθυμούν να επεκτείνουν το σύστημά τους, η Sony προσφέρει νέες λύσεις για βαθύτερα μπάσα. Τα μοντέλα BRAVIA Theatre Sub 9 και Sub 8 διαθέτουν μεγάλες μονάδες οδηγών. Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά στη σειρά υποστηρίζεται η αναπαραγωγή με δύο subwoofer.

Το κορυφαίο BRAVIA Theatre Sub 9 περιλαμβάνει δύο μονάδες οδήγησης 200 mm. Πρόκειται για διπλούς αντιδιαμετρικούς οδηγούς που διαθέτουν εξουδετέρωση κραδασμών για τη μείωση της παραμόρφωσης, προσφέροντας μπάσα υψηλής ποιότητας σε χαμηλές συχνότητες. Το μοντέλο Sub 8 διαθέτει μία μονάδα οδηγού 200 mm.

Παράλληλα, τα ασύρματα πίσω ηχεία BRAVIA Theatre Rear 9 είναι εξοπλισμένα με μεγάλα up-firing ηχεία 80 mm. Αυτά αναβαθμίζουν το πίσω κανάλι και ενισχύουν την εμπειρία του 360 Spatial Sound, δημιουργώντας πολλαπλά «πλασματικά» ηχεία στον χώρο.

Τηλεοράσεις BRAVIA 3 II και BRAVIA 2 II

Μαζί με τα συστήματα ήχου, η Sony ενισχύει τον τομέα της εικόνας με την ανανεωμένη BRAVIA 3 II. Η συγκεκριμένη είναι μια τηλεόραση LED μεσαίου επιπέδου που φτάνει σε διαγώνιο έως και τις 100 ίντσες, προσφέροντας κινηματογραφική κλίμακα.

Η BRAVIA 3 II τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή XR Processor (που βρίσκεται στις κορυφαίες τηλεοράσεις της Sony) και το XR Triluminos Pro, διασφαλίζοντας φυσική αναπαραγωγή χρωμάτων και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες. Η εταιρεία αξιοποιεί τη συνεργασία της με την MediaTek, συνδυάζοντας την αποκλειστική επεξεργασία σήματος της Sony με το hardware της MediaTek για τη μείωση του θορύβου στο περιεχόμενο.

Ιδανική και για gamers, η οθόνη υποστηρίζει γρήγορη δράση στα 4K 120Hz και φέρει τέσσερις θύρες HDMI 2.1. Εικόνα και ήχος εναρμονίζονται χάρη στην υποστήριξη Dolby Vision/Atmos και DTS:X. Μια σημαντική προσθήκη είναι το επανασχεδιασμένο Inclusive Remote Control. Το τηλεχειριστήριο διαθέτει βελτιστοποιημένο σχεδιασμό κουμπιών με διακριτά σχήματα για εύκολη πλοήγηση μέσω αφής, καθώς και τη λειτουργία Remote Finder, η οποία βοηθά τους χρήστες (ακόμη και αυτούς με προβλήματα όρασης) να το εντοπίζουν εύκολα στον χώρο.

Τέλος, το line-up συμπληρώνεται από την BRAVIA 2 II, το νέο εισαγωγικό μοντέλο της εταιρείας που θα διατεθεί σε μεγέθη από 43 έως 75 ίντσες.

Με τη ματιά του Techgear

Η στρατηγική της Sony για το 2026 υπογραμμίζει την προσέγγιση "ecosystem-first". Με τις νέες ηχομπάρες BRAVIA Theatre και τις τηλεοράσεις BRAVIA 3 II / 2 II, η εταιρεία δεν λανσάρει απλώς μεμονωμένα προϊόντα, αλλά προσπαθεί να κυριαρχήσει στο σαλόνι με συσκευές που "επικοινωνούν" βαθιά μεταξύ τους. Η ενσωμάτωση του Voice Zoom 3 αποκλειστικά κατά τη σύνδεση ηχομπάρας με BRAVIA TV και η δυνατότητα ρύθμισης των πάντων από το μενού της τηλεόρασης, δείχνουν το πλεονέκτημα του να παραμένει κανείς στο ίδιο οικοσύστημα.

Αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση για την τιμολογιακή πολιτική και τη διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά. Ειδικά για το εισαγωγικό μοντέλο BRAVIA 2 II, η τελική τιμή ραφιού στην Ελλάδα θα κρίνει την εμπορική του επιτυχία απέναντι στον ισχυρό ανταγωνισμό των LED/QLED λύσεων της μεσαίας κατηγορίας.