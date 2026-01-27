LG Wallpaper TV: Η πιο λεπτή, πραγματικά ασύρματη τηλεόραση OLED στον κόσμο

Στην έκθεση CES 2026, η LG Electronics (LG) παρουσίασε την τελευταία σειρά OLED, με πρωταγωνιστή την επιστροφή ενός εμβληματικού προϊόντος: την LG OLED evo W6, την τηλεόραση True Wireless Wallpaper. Η W6 αναβιώνει το Wallpaper Design της LG που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017, σε συνδυασμό με την ασύρματη συνδεσιμότητα True Wireless και την πιο προηγμένη καινοτομία της εταιρείας στον τομέα της εικόνας – την τεχνολογία Hyper Radiant Color. Γιορτάζοντας 13 συνεχόμενα χρόνια ηγετικής θέσης στην αγορά OLED, η LG θέτει για άλλη μια φορά τα πρότυπα για την επόμενη γενιά οθονών υψηλής ποιότητας με την πλήρη σειρά OLED evo 2026, η οποία βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αυτή την πρωτοποριακή τεχνολογία.

Η καινοτομία στα πιο «λεπτά» της: Η τηλεόραση OLED Wallpaper με πραγματικά ασύρματη σύνδεση

Το line-up του 2026 ηγείται το μοντέλο LG OLED evo W6, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται στο χώρο, αφήνοντας μόνο την εμπειρία. Με λεπτό σώμα πάχους 9 mm, που επιτυγχάνεται χάρη στη προσεκτική μείωση των βασικών εξαρτημάτων και την πλήρη ανασχεδίαση της εσωτερικής του αρχιτεκτονικής, η τηλεόραση Wallpaper TV προσφέρει μια κομψή, ελαφριά μορφή χωρίς να θυσιάζει τη δομική ακεραιότητα. Μια βελτιωμένη βάση στήριξης επιτρέπει επίσης στην τηλεόραση να εφαρμόζεται από άκρη σε άκρη στον τοίχο, ολοκληρώνοντας το επιδιωκόμενο Wallpaper Design.

Η τεχνολογία True Wireless της LG δίνει στους πελάτες την ελευθερία να τοποθετήσουν την τηλεόραση Wallpaper σχεδόν οπουδήποτε στο δωμάτιο. Όλες οι είσοδοι βρίσκονται στο Zero Connect Box — το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση έως 10 μέτρων — για την αξιοσημείωτη λεπτότητα και τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό της τηλεόρασης.

Συνδυάζοντας το εκλεπτυσμένο σχεδιασμό με την προηγμένη ασύρματη τεχνολογία για την ασύρματη μετάδοση βίντεο και ήχου 4K χωρίς οπτική απώλεια, η Wallpaper TV είναι η λεπτότερη True Wireless OLED τηλεόραση στον κόσμο. Αποδεικνύει ότι η λεπτή σιλουέτα δεν απαιτεί θυσία στην εμπειρία θέασης, προσφέροντας την πλήρη ένταση της κορυφαίας ποιότητας εικόνας της LG.

Τεχνολογία Hyper Radiant Color: Η επόμενη εξέλιξη της λαμπρότητας των OLED

Η LG παρουσιάζει ένα νέο πρότυπο για την επόμενη γενιά OLED με την τεχνολογία Hyper Radiant Color: βελτιώνει το μαύρο, το χρώμα και τη φωτεινότητα στο υψηλότερο επίπεδο, μειώνοντας ταυτόχρονα την αντανάκλαση.

Αυτή η εξέλιξη καθιστά την Wallpaper TV την πιο φωτεινή τηλεόραση που έχει υπάρξει. Με την τεχνολογία Brightness Booster Ultra, επιτυγχάνει επίπεδα φωτεινότητας έως και 3,9 φορές υψηλότερα από τις συμβατικές OLED.

Για να διατηρηθεί αυτή η αυξημένη φωτεινότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον προβολής, η Wallpaper TV χρησιμοποιεί μια οθόνη ειδικά σχεδιασμένη για τη χαμηλότερη ανακλαστικότητα μεταξύ των τηλεοράσεων LG, κερδίζοντας την πρώτη πιστοποίηση Reflection Free Premium από την Intertek. Με αυτή την καινοτομία, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν το Απόλυτο Μαύρο και το Perfect Color για τα οποία είναι γνωστές οι οθόνες LG OLED TV που έχουν πιστοποιηθεί από την UL Solutions – τώρα χωρίς περισπασμούς, ακόμη και σε φωτεινά δωμάτια.

Τον συντονισμό αυτών των οπτικών αναβαθμίσεων αναλαμβάνει ο νέος επεξεργαστής α (Alpha) 11 AI Processor Gen3, ο οποίος διαθέτει Μονάδα Νευρωνικής Επεξεργασίας (NPU) 5,6 φορές ισχυρότερη.

Η αυξημένη αυτή υπολογιστική ισχύς καθιστά δυνατή τη λειτουργία του νέου Dual AI Engine. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς επεξεργαστές που συχνά θυσιάζουν τη φυσική υφή της εικόνας προκειμένου να μειώσουν τον θόρυβο, το Dual AI Engine εκτελεί παράλληλους αλγόριθμους, πραγματοποιώντας και τις δύο διεργασίες ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα είναι μια ισορροπημένη εικόνα, που διατηρεί τη φυσική λεπτομέρεια και υφή, ενώ παράλληλα εξαλείφει την υπερβολική όξυνση.

LG Gallery+: Μια ευέλικτη πλατφόρμα για εξατομικευμένους εσωτερικούς χώρους

Το LG Gallery+ συμπληρώνει ιδανικά την Wallpaper TV, δίνοντας στους λάτρεις του interior design τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το χώρο τους σύμφωνα με το προσωπικό τους στυλ. Η υπηρεσία αυτή μετατρέπει την οθόνη σε ένα πολυδιάστατο στοιχείο που διαμορφώνει την διακόσμηση του χώρου, προσφέροντας πάνω από 4.500 οπτικά θέματα, τα οποία ποικίλουν από κινηματογραφικές σκηνές και γραφικά παιχνιδιών έως προσωπικές φωτογραφίες των χρηστών και εικόνες που έχουν δημιουργηθεί μέσω Generative AI.Με την υποστήριξη μουσικής υπόκρουσης που προσαρμόζεται στη διάθεση, το LG Gallery+ αναβαθμίζει την τηλεόραση σε ένα δυναμικό εργαλείο προσωπικής έκφρασης και διακόσμησης εσωτερικών χώρων. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη τη γκάμα των τηλεοράσεων LG, συμπεριλαμβανομένης της Wallpaper TV.

Προηγμένη απόδοση παιχνιδιών

Η LG συνεχίζει να ηγείται στον τομέα των τηλεοράσεων για παιχνίδια με χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα για υψηλή απόδοση. Η τηλεόραση Wallpaper TV, μαζί με τα μοντέλα 2026 OLED evo, υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης 4K 165Hz, συμβατότητα με NVIDIA G-SYNC® και AMD FreeSync Premium, σχεδιασμένα για παιχνίδια χωρίς διακοπές και εξαιρετικά ομαλή λειτουργία. Με χρόνο απόκρισης pixel 0,1 ms και λειτουργία Auto Low Latency Mode (ALLM), οι οθόνες προσφέρουν την ανταπόκριση που αναζητούν οι gamers.

Εμπειρία AI TV, εξατομικευμένη με Multi-AI και πιο ασφαλής με το LG Shield

Το όραμα της LG για την τηλεοπτική εμπειρία είναι η υπερ-εξατομίκευση μέσω της βραβευμένης πλατφόρμας webOS. Φέτος, μέσω της λειτουργίας Voice ID, οι χρήστες θα έχουν στη διάθεσή τους την εξατομικευμένη αρχική οθόνη «My Page». Με μια απλή φωνητική εντολή, η τηλεόραση αναγνωρίζει ποιος την παρακολουθεί και αλλάζει στιγμιαία την διεπαφή ώστε να ταιριάζει με το προφίλ του ομιλητή — με προσωπικά widget και εφαρμογές — εξασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενο είναι πάντα σχετικό με τον τρέχοντα χρήστη, ακόμα και αν προηγουμένως την παρακολουθούσε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας.

Η εμπειρία του πελάτη εμπλουτίζεται με τις δυνατότητες Multi-AI, που ενσωματώνουν το Google Gemini και το Microsoft Copilot, επιτρέποντας στους χρήστες να εκφράζουν ερωτήσεις φωνητικά και να λαμβάνουν εξατομικευμένες απαντήσεις. Το αναβαθμισμένο AI Concierge βελτιώνει περαιτέρω την προβολή, βοηθώντας τους πελάτες να εξερευνήσουν εύκολα πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο με ελάχιστη διακοπή. Με ενεργοποίηση μέσω φωνής ή του Magic Remote, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη νέα λειτουργία «In This Scene» για λεπτομέρειες σχετικά με το καστ και σχετικό περιεχόμενο, με την καινοτομία της δημιουργίας εικόνων με AI. Όλο αυτό το οικοσύστημα προστατεύεται από το LG Shield, νικητή του βραβείου καινοτομίας CES 2026, το οποίο προστατεύει τα δεδομένα μέσω προηγμένων μέτρων κρυπτογράφησης και ασφάλειας, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν εξατομικευμένες εμπειρίες με σιγουριά.