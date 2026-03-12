Πώς το οικοσύστημα της Hisense (τηλεοράσεις, κλιματισμός, AI ψυγεία) στοχεύει στο FIFA World Cup 2026

Σύνοψη

Η Hisense συμμετέχει ενεργά στο FIFA World Cup 2026 ως επίσημος χορηγός, φέρνοντας την τεχνολογία της στο επίκεντρο του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον κόσμο.

Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν αγώνες από 48 ομάδες σε 16 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά.

Η εταιρεία προωθεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που περιλαμβάνει τηλεοράσεις, έξυπνα κλιματιστικά και ψυγεία.

Σύμφωνα με την Omdia, η Hisense έχει κατακτήσει τη 2η θέση παγκοσμίως σε εξαγωγές τηλεοράσεων και την 1η θέση στις τηλεοράσεις 100 ιντσών (το 2023 και το πρώτο εξάμηνο του 2024).

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 χώρες, με εξειδίκευση σε προϊόντα πολυμέσων και έξυπνες λύσεις πληροφοριακών εφαρμογών.

Η Hisense στο επίκεντρο του FIFA World Cup 2026: Τεχνολογία και Smart Home οικοσύστημα

Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη έχει ξεκινήσει, και ο τομέας της καταναλωτικής τεχνολογίας προετοιμάζεται στρατηγικά. Η Hisense συμμετέχει ενεργά στο FIFA World Cup 2026 ως επίσημος χορηγός, φέρνοντας την τεχνολογία της στο επίκεντρο του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον κόσμο. Πρόκειται για μια διοργάνωση-ρεκόρ που συνδέει εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του πάθους για το ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους αγώνες από 48 ομάδες που διεκδικούν το τρόπαιο σε 16 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά.

Με την παρουσία της στο FIFA World Cup 2026, η Hisense επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καινοτομία και στην τεχνολογία που βελτιώνει την καθημερινότητα. Αντί να εστιάζει αποκλειστικά σε ένα προϊόν, η εταιρεία αναδεικνύει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιό της. Με τις τηλεοράσεις, τα έξυπνα κλιματιστικά και τα ψυγεία της, η Hisense κάνει κάθε στιγμή του αγώνα μοναδική. Μέσα από προϊόντα που συνδυάζουν απόδοση, άνεση και έξυπνες δυνατότητες, φέρνει το πάθος του ποδοσφαίρου πιο κοντά σε κάθε σπίτι, μετατρέποντας κάθε αγώνα σε μια μοναδική εμπειρία.

Ποιες τεχνολογίες παρουσιάζει η Hisense στο FIFA World Cup 2026

Ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026, η Hisense προβάλλει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα έξυπνου σπιτιού. Αυτό περιλαμβάνει προηγμένες τηλεοράσεις για ρεαλιστική εικόνα , έξυπνα κλιματιστικά με σύγχρονες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας , και ψυγεία που αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της θερμοκρασίας. Η Hisense είναι ένα κορυφαίο παγκόσμιο brand οικιακών συσκευών και ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.

Καθηλωτική εμπειρία θέασης με τηλεοράσεις νέας γενιάς

Το επίκεντρο κάθε αθλητικής διοργάνωσης στο σπίτι είναι, φυσικά, το πάνελ της τηλεόρασης. Οι τηλεοράσεις Hisense σχεδιάζονται για να προσφέρουν μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία θέασης. Η τεχνολογία της προσφέρει ρεαλιστική εικόνα, εντυπωσιακή λεπτομέρεια και ευκολία σύνδεσης, φέρνοντας τον ενθουσιασμό του γηπέδου σε κάθε σπίτι. Με προηγμένες τεχνολογίες εικόνας, εντυπωσιακή ανάλυση και δυναμικό ήχο, μεταφέρουν τη δράση του γηπέδου απευθείας στο σαλόνι, αποδίδοντας κάθε φάση με ζωντάνια και λεπτομέρεια.

Έτσι, οι φίλαθλοι μπορούν να απολαμβάνουν τους αγώνες του FIFA World Cup σαν να βρίσκονται στην κερκίδα. Η διείσδυση της εταιρείας σε αυτή την κατηγορία είναι ραγδαία. Σύμφωνα με την Omdia, η Hisense έχει κατακτήσει τη 2η θέση παγκοσμίως σε εξαγωγές τηλεοράσεων και την 1η θέση στις τηλεοράσεις 100 ιντσών τόσο το 2023 όσο και το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Έξυπνος κλιματισμός και διαχείριση τροφίμων με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)

Πέρα από την εικόνα, το σύγχρονο οικοσύστημα απαιτεί βέλτιστες συνθήκες περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή, τα έξυπνα κλιματιστικά Hisense εξασφαλίζουν το ιδανικό κλίμα στο σπίτι όλο τον χρόνο. Με σύγχρονες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, έξυπνο έλεγχο και υψηλή ενεργειακή απόδοση, δημιουργούν άνετες συνθήκες τόσο τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες όσο και τον χειμώνα, προσφέροντας ένα περιβάλλον ιδανικό για χαλάρωση και απόλαυση κάθε αγώνα.

Ο τομέας των λευκών συσκευών ολοκληρώνει το πακέτο της οικιακής ψυχαγωγίας. Παράλληλα, τα ψυγεία Hisense συνδυάζουν μεγάλη χωρητικότητα με προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και έξυπνης διαχείρισης θερμοκρασίας, διατηρώντας τα τρόφιμα φρέσκα για περισσότερο χρόνο. Με μοντέρνο σχεδιασμό και πρακτικές λειτουργίες, αποτελούν τον ιδανικό σύμμαχο για κάθε σπίτι, ειδικά όταν φίλοι και οικογένεια συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν τις μεγάλες στιγμές της διοργάνωσης.