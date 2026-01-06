Το Xbox Cloud Gaming έρχεται στις τηλεοράσεις της Hisense

Σε μια κίνηση που επαναπροσδιορίζει την προσβασιμότητα στο οικοσύστημα του Xbox, η Microsoft ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία του με την Hisense και την πλατφόρμα V homeOS (πρώην VIDAA), φέρνοντας την εφαρμογή Xbox και το Cloud Gaming απευθείας στις Smart TVs εκατομμυρίων χρηστών.

Η ανακοίνωση έρχεται να επιβεβαιώσει την αταλάντευτη δέσμευση της εταιρείας στο δόγμα «Xbox Everywhere». Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδική είδηση που βγήκε από το στρατόπεδο του Redmond, καθώς επιβεβαιώθηκε και το πολυαναμενόμενο Developer Direct για τα τέλη του μήνα.

Η «οθόνη» γίνεται κονσόλα

Η συνεργασία με την Hisense αποτελεί το επόμενο λογικό βήμα μετά την επιτυχημένη ενσωμάτωση του Xbox app στις τηλεοράσεις Samsung και τις συσκευές Amazon Fire TV τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τη Lori Wright, Αντιπρόεδρο Gaming Partnerships και Business Development της Microsoft, η κίνηση αυτή στοχεύει στην «ελευθερία και την ευελιξία».

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι επιλεγμένων μοντέλων τηλεοράσεων Hisense και συσκευών που τρέχουν το λειτουργικό V homeOS, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλήρη βιβλιοθήκη του Xbox Game Pass Ultimate χωρίς να χρειάζονται κονσόλα. Απαιτείται μόνο ένα συμβατό χειριστήριο (Bluetooth) και μια σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή θα εμφανιστεί ως native app στο μενού των τηλεοράσεων μέσα στο 2026, επιτρέποντας το streaming τίτλων AAA απευθείας από τους servers της Microsoft (xCloud).

Για τη βιομηχανία, η κίνηση αυτή είναι στρατηγικής σημασίας. Η Hisense έχει κατακτήσει σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς, ειδικά στις μεσαίες και προσιτές κατηγορίες τιμής. Η Microsoft, ουσιαστικά, τοποθετεί ένα «virtual Xbox» σε εκατομμύρια σαλόνια, παρακάμπτοντας την ανάγκη αγοράς hardware αξίας 300 ή 500 ευρώ. Είναι η απόλυτη εφαρμογή του μοντέλου συνδρομής: το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς, και η συσκευή είναι απλώς το μέσο.

Developer Direct: Η Playground Games στο προσκήνιο

Πέρα από τις επιχειρηματικές συμφωνίες, το ενδιαφέρον των gamers στρέφεται στο περιεχόμενο. Η Microsoft επιβεβαίωσε ότι το καθιερωμένο πλέον Xbox Developer Direct θα επιστρέψει τον Ιανουάριο του 2026. Ο Matt Booty, πρόεδρος περιεχομένου παιχνιδιών και studios, φρόντισε να ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών, δηλώνοντας ότι η φετινή χρονιά είναι τόσο γεμάτη από κυκλοφορίες που «δεν χωράνε όλες σε ένα show».

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της επιβεβαίωσης είναι η αναφορά στην Playground Games. Το βρετανικό στούντιο, γνωστό για τη σειρά Forza Horizon, εργάζεται εδώ και καιρό στο reboot του θρυλικού Fable. Η παρουσία τους στο Developer Direct υποδηλώνει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια ουσιαστική αποκάλυψη gameplay ή ακόμη και σε ημερομηνία κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο RPG. Η στρατηγική της Microsoft να εστιάζει σε παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν μέσα στους επόμενους μήνες, προσδίδει στο event έναν χαρακτήρα αμεσότητας που λείπει από άλλες παρουσιάσεις.

Game Pass: Ένας δυνατός Ιανουάριος

Εν τω μεταξύ, η ροή περιεχομένου για τους συνδρομητές δεν σταματά. Για τον Ιανουάριο του 2026, η υπηρεσία υποδέχεται τίτλους που καλύπτουν όλο το φάσμα των προτιμήσεων. Ξεχωρίζουν το MIO: Memories in Orbit, που αναμένεται στις 20 Ιανουαρίου, και το Nova Roma στις 22 του μήνα. Επιπλέον, οι λάτρεις των anime action RPGs έχουν κυκλώσει την 30η Ιανουαρίου, καθώς το Code Vein II αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του, φέρνοντας τη σκοτεινή, post-apocalyptic αισθητική του στις κονσόλες Xbox Series X|S.