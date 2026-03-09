Η Samsung Electronics διατηρεί την 1η θέση στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων για 20ή χρονιά

Σύνοψη

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε την ανάδειξή της ως το νούμερο ένα brand τηλεοράσεων παγκοσμίως για 20ό συνεχόμενο έτος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Omdia, η εταιρεία κατέγραψε μερίδιο 29,1% στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων το 2025.

Η ηγετική πορεία της εταιρείας ξεκίνησε το 2006 με την τηλεόραση Bordeaux και περιλαμβάνει κομβικές τεχνολογικές μεταβάσεις όπως οι LED, The Frame, QLED και 8K.

Το σημερινό premium χαρτοφυλάκιο εστιάζει στις τεχνολογίες Micro RGB, OLED, Neo QLED και στην ενσωμάτωση χαρακτηριστικών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για upscaling σε πραγματικό χρόνο.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε επίσημα την ανάδειξή της ως το Νο.1 brand τηλεοράσεων παγκοσμίως για 20ή συνεχόμενη χρονιά, συμπληρώνοντας δύο δεκαετίες ως παγκόσμια ηγέτιδα στη βιομηχανία τηλεόρασης. Η νοτιοκορεατική εταιρεία κατατάσσεται σταθερά πρώτη στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων κάθε χρόνο από το 2006, με βάση το συνολικό μερίδιο εσόδων.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα επιβεβαιώνουν την απόλυτη κυριαρχία της. Σύμφωνα με την έγκριτη εταιρεία ερευνών αγοράς Omdia, η Samsung κατέγραψε εντυπωσιακό μερίδιο 29,1% στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων για το έτος 2025, αφήνοντας σε σημαντική απόσταση τους ανταγωνιστές της. Η σταθερότητα αυτή σε βάθος εικοσαετίας καταδεικνύει μια βιομηχανική υπεροχή που βασίζεται στην προσαρμοστικότητα και την έγκαιρη υιοθέτηση νέων προτύπων απεικόνισης.

Από την Bordeaux στην εποχή των 8K: Μια ιστορία καινοτομίας

Η πορεία της Samsung προς την απόλυτη κορυφή του κλάδου ξεκίνησε το 2006, όταν έφτασε για πρώτη φορά στο Νο.1 με την design-led τηλεόραση Bordeaux, η οποία άλλαξε την αντίληψη του κοινού για την αισθητική των οικιακών συσκευών. Έκτοτε, η Samsung συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στον τομέα των τηλεοράσεων, αναλαμβάνοντας συχνά τον ρόλο του ρυθμιστή των εξελίξεων στην αγορά.

Το 2009, η εταιρεία συμμετείχε ενεργά στην παγκόσμια μετάβαση στις τηλεοράσεις LED, παρουσιάζοντας οθόνες που ήταν ταυτόχρονα πιο λεπτές και πιο ενεργειακά αποδοτικές σε σχέση με αυτές της προηγούμενης γενιάς LCD. Κατανοώντας ότι η τηλεόραση αποτελεί κεντρικό στοιχείο της διακόσμησης του σαλονιού, η Samsung παρουσίασε το 2015 τη σειρά The Serif, φέρνοντας τηλεοράσεις με απόλυτο επίκεντρο το design, οι οποίες φιλοδοξούν να αναδεικνύονται ως «statement» μέσα στο σπίτι. Η λογική αυτή κορυφώθηκε το 2017 με την παρουσίαση της The Frame, η οποία ανήκει στην κατηγορία ART TV και στοχεύει να μετατρέψει την τηλεόραση σε έναν εξατομικεύσιμο ψηφιακό «καμβά» τέχνης όταν δεν χρησιμοποιείται.

Την ίδια χρονιά, το 2017, η τεχνολογία απεικόνισης έκανε ένα καθοριστικό βήμα με την παρουσίαση των τηλεοράσεων QLED από τη Samsung, οι οποίες βασίστηκαν στην τεχνολογία Quantum Dot για την παραγωγή εξαιρετικά ζωντανών και ακριβών χρωμάτων. Η εξέλιξη της ανάλυσης δεν σταμάτησε στο 4K. Το 2018, η εταιρεία έφερε στην αγορά τις τηλεοράσεις 8K, οι οποίες προσφέρουν πάνω από 33 εκατομμύρια pixels, δηλαδή τέσσερις φορές την ανάλυση του 4K, προσφέροντας πρωτόγνωρη οξύτητα στην εικόνα.

Μια από τις πιο σημαντικές τεχνολογικές τομές ήρθε το 2020. Η Samsung ενσωμάτωσε την τεχνολογία MICRO LED, εξελίσσοντας την καινοτομία της στις αυτοφωτιζόμενες οθόνες, στοχεύοντας σε δραστική ενίσχυση της φωτεινότητας, της αντίθεσης και της ακρίβειας χρώματος στις ultra-large οθόνες. Μέσα από αυτές τις συνεχείς αναβαθμίσεις τόσο στην ποιότητα εικόνας όσο και στις smart λειτουργίες των οθονών, η Samsung έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των σημερινών premium προτύπων τηλεόρασης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διεύρυνση του premium χαρτοφυλακίου: Micro RGB, OLED και Neo QLED

Η στρατηγική της Samsung για το μέλλον δεν βασίζεται σε μία μονολιθική τεχνολογική προσέγγιση. Αντιθέτως, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσει το premium χαρτοφυλάκιό της με διευρυμένα μοντέλα Micro RGB, προωθώντας ενεργά τις τεχνολογίες οθονών επόμενης γενιάς και ενισχύοντας τη θέση της στην κατηγορία των οθονών αυστηρά υψηλών επιδόσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία ενδυναμώνει τις εμπορικά εξαιρετικά επιτυχημένες σειρές OLED και Neo QLED, προσφέροντας premium ποιότητα εικόνας, επιλογές ultra-large oθονών και διαφοροποιημένη απόδοση οθόνης για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες θέασης, από σκοτεινά δωμάτια κινηματογραφικής προβολής μέχρι εξαιρετικά φωτεινά σαλόνια. Η Samsung επεκτείνει επίσης τις προτάσεις της στην κατηγορία Mini LED, προσφέροντας εξαιρετική φωτεινότητα, αντίθεση και πολύ πιο ακριβή έλεγχο οπίσθιου φωτισμού σε μεγαλύτερο εύρος οθονών και τιμών, ώστε να επεκτείνει την προηγμένη απόδοση οθόνης σε όλη την προϊοντική της σειρά.

Όπως σημείωσε ο SW Yong, President και Head of the Visual Display (VD) Business στη Samsung Electronics, όταν οι καταναλωτές επιλέγουν μια τηλεόραση, στην ουσία επιλέγουν ένα brand που μπορούν να εμπιστεύονται για πολλά χρόνια. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η 20ετής πρωτιά της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων αντανακλά ακριβώς αυτή την εμπιστοσύνη, η οποία έχει χτιστεί μεθοδικά πάνω σε δεκαετίες μηχανικής αρτιότητας και premium καινοτομίας.

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

Αν το παρελθόν της τηλεόρασης αφορούσε τον αριθμό των pixel και τον τύπο του πάνελ, το παρόν και το μέλλον ανήκουν αναμφίβολα στους επεξεργαστές. Οι συνεχείς επενδύσεις της εταιρείας σε τηλεοράσεις με λειτουργίες που αξιοποιούν προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγούν στην ενσωμάτωση πανίσχυρων επεξεργαστών και έξυπνων χαρακτηριστικών.

Αυτά τα νευρωνικά δίκτυα αναλαμβάνουν να αναβαθμίσουν την εικόνα, τον ήχο και την εξατομίκευση σε πραγματικό χρόνο, μετατρέποντας ακόμα και υλικό χαμηλής ανάλυσης σε εξαιρετικής ποιότητας περιεχόμενο. Με δύο δεκαετίες ηγετικής παρουσίας παγκοσμίως, η Samsung παραμένει ένα από τα πιο σταθερά αναγνωρίσιμα και αξιόπιστα brands τηλεοράσεων διεθνώς, προσφέροντας τεχνολογία υψηλών επιδόσεων σε πολλαπλές κατηγορίες τιμής, μεγέθη οθόνης και τεχνολογίες απεικόνισης.

Με τη ματιά του Techgear

Η διατήρηση της πρώτης θέσης για είκοσι ολόκληρα χρόνια αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο στην εξαιρετικά ανταγωνιστική βιομηχανία της τεχνολογίας, ειδικά σε μια κατηγορία όπως οι τηλεοράσεις όπου τα περιθώρια κέρδους είναι συχνά συμπιεσμένα. Στην ελληνική αγορά, η πορεία της Samsung αντικατοπτρίζει απόλυτα αυτή την παγκόσμια τάση. Οι Έλληνες καταναλωτές δείχνουν παραδοσιακά ισχυρή προτίμηση στα μοντέλα της νοτιοκορεατικής εταιρείας, όχι μόνο λόγω της αξιοπιστίας των πάνελ, αλλά και λόγω της ωριμότητας του λειτουργικού συστήματος Tizen και της απρόσκοπτης ενσωμάτωσης στο οικοσύστημα SmartThings.

Αυτό που διαχωρίζει τη στρατηγική της Samsung από τους ανταγωνιστές της τα τελευταία χρόνια είναι η εσκεμμένη απόφασή της να μην εγκλωβιστεί σε ένα μόνο τεχνολογικό "στρατόπεδο". Διατηρώντας στο οπλοστάσιό της πάνελ OLED για τους λάτρεις του απόλυτου μαύρου, Neo QLED (Mini LED) για όσους απαιτούν κορυφαία φωτεινότητα σε μεγάλα σαλόνια, και επενδύοντας μακροπρόθεσμα στο Micro LED, η εταιρεία εξασφαλίζει ότι έχει μια premium πρόταση για κάθε πιθανό σενάριο χρήσης και κάθε budget.

Κοιτάζοντας μπροστά, το "στοίχημα" για τα επόμενα χρόνια δεν επικεντρώνεται στο hardware αυτό καθαυτό, αλλά στο software και την υπολογιστική ισχύ. Η Τεχνητή Νοημοσύνη που ενσωματώνουν πλέον οι νέοι επεξεργαστές NQ8 AI είναι ο πραγματικός λόγος αναβάθμισης. Καθώς το εγγενές 8K περιεχόμενο παραμένει ελάχιστο, η ικανότητα της τηλεόρασης να κάνει upscaling σε πραγματικό χρόνο αναλύοντας κάθε frame ξεχωριστά, είναι αυτό που τελικά δικαιολογεί την επένδυση σε μια premium συσκευή σήμερα.