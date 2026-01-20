Ιστορική συμφωνία: Η TCL αναλαμβάνει το τμήμα των Sony BRAVIA TVs

Η TCL και η Sony ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να προχωρήσουν σε συζητήσεις και να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της οικιακής ψυχαγωγίας, με στόχο την αξιοποίηση κοινών δυνατοτήτων και τη διερεύνηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες υπέγραψαν συνεργατική συμφωνία, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη σύσταση κοινής εταιρείας, η οποία θα αναλάβει τον τομέα οικιακής ψυχαγωγίας της Sony. Στο νέο σχήμα, η TCL θα κατέχει το 51% και η Sony το 49% των μετοχών. Η κοινή εταιρεία θα δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα δραστηριοτήτων, από την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό προϊόντων έως την παραγωγή, τις πωλήσεις, τα logistics και την εξυπηρέτηση πελατών, για προϊόντα όπως τηλεοράσεις και οικιακό ηχητικό εξοπλισμό. Η TCL και η Sony θα συνεχίσουν τις συζητήσεις με στόχο την υπογραφή δεσμευτικών τελικών συμφωνιών έως το τέλος Μαρτίου 2026. Υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των σχετικών συμφωνιών, της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και της πλήρωσης λοιπών όρων, η νέα εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 2027.

Η νέα εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει τη δραστηριότητά της αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία οθονών της TCL, τα πλεονεκτήματα της παγκόσμιας κλίμακας, το ισχυρό βιομηχανικό της αποτύπωμα, την αποδοτικότητα κόστους σε όλο το εύρος των λειτουργιών και τη δυναμική της καθετοποιημένης εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, θα κεφαλαιοποιήσει την υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία της Sony στην εικόνα και τον ήχο, που έχει καλλιεργηθεί διαχρονικά, καθώς και την ισχυρή αξία του brand και την επιχειρησιακή της εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα προϊόντα της νέας εταιρείας αναμένεται να φέρουν τα διεθνώς αναγνωρισμένα ονόματα «Sony» και «BRAVIA», με στόχο τη δημιουργία νέας αξίας για τον καταναλωτή μέσα από επώνυμα προϊόντα, όπως τηλεοράσεις και οικιακό ηχητικό εξοπλισμό.

Η παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων μεγάλων ιντσών συνεχίζει να αναπτύσσεται, καθώς οι συνήθειες θέασης εξελίσσονται δυναμικά, με βασικούς μοχλούς την έντονη άνοδο των πλατφορμών OTT και των υπηρεσιών διαμοιρασμού βίντεο, την αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη χάρη στην εξέλιξη των «έξυπνων» λειτουργιών, καθώς και την αυξανόμενη υιοθέτηση υψηλότερης ανάλυσης και μεγαλύτερων οθονών. Μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η νέα εταιρεία φιλοδοξεί να αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες καταναλωτών σε όλο τον κόσμο και να επιτύχει περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη μέσα από υψηλού επιπέδου λειτουργική αριστεία. Η TCL και η Sony δεσμεύονται να στηρίξουν έμπρακτα και ουσιαστικά τη βιώσιμη ανάπτυξη της νέας εταιρείας.

Δήλωση του DU Juan, Προέδρου της TCL Electronics Holdings Limited

Πιστεύουμε ότι αυτή η στρατηγική συνεργασία με τη Sony αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να συνδυάσουμε τα δυνατά σημεία της TCL και της Sony, δημιουργώντας μια ισχυρή πλατφόρμα για βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από τη στρατηγική συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων μας, την ανταλλαγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθώς και την ενοποίηση σε επιχειρησιακό επίπεδο, εκτιμούμε ότι θα ενισχύσουμε την αξία των brands μας, θα επιτύχουμε μεγαλύτερη κλίμακα και θα βελτιστοποιήσουμε την εφοδιαστική αλυσίδα, προσφέροντας ανώτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Δήλωση του Kimio Maki, Εκτελεστικού Διευθυντή, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Sony Corporation