Νέα συνεργασία ESET και ΝΑΤΟ: Ενίσχυση της κυβερνοάμυνας απέναντι σε αναδυόμενες απειλές

Σύνοψη

Η ESET ανακοίνωσε τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Microsoft και η Palo Alto Networks.

Πρόκειται για μια μη εμπορική συμφωνία που επισημοποιήθηκε στη Διεθνή Διάσκεψη CyCon στο Ταλίν.

Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της συλλογικής ανθεκτικότητας απέναντι σε υφιστάμενες και αναδυόμενες κυβερνοαπειλές.

Η συμφωνία προωθεί τον συντονισμό δράσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Η ESET ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, μαζί με άλλες κορυφαίες εταιρείες του κλάδου. Στη συγκεκριμένη συμμαχία συμμετέχουν επίσης τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Microsoft και η Palo Alto Networks. Η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε από την Αθήνα, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συλλογικής ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο απέναντι στις υφιστάμενες και αναδυόμενες κυβερνοαπειλές. Οι στρατηγικές αυτές συνεργασίες μη εμπορικού χαρακτήρα ανακοινώθηκαν επίσημα στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για τις Συγκρούσεις στον Κυβερνοχώρο (CyCon), που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και του τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ποιοι είναι οι στόχοι της συνεργασίας ESET και ΝΑΤΟ;

Μέσω αυτών των συνεργασιών θα ενισχυθεί ο διάλογος, η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και ο συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Η αποτροπή και η άμυνα στον κυβερνοχώρο και τον ψηφιακό τομέα δεν εξαρτώνται μόνο από αξιόπιστο υλικό και λογισμικό, αλλά και από κοινές αρχές και πρότυπα συνεργασίας, όπως δήλωσε ο Jean Ellermann-Kingombe, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για την Κυβερνοασφάλεια και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς κρίσιμες υποδομές, απαραίτητες για τη λειτουργία των κοινωνιών μας, βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων. Ταυτόχρονα, κακόβουλοι παράγοντες αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις για να εξελίσσουν διαρκώς τις τακτικές τους.

Ο Martin Talian, Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρικών Λύσεων της ESET, τοποθετήθηκε επισήμως για τη συμφωνία. Ανέφερε ότι δυστυχώς, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυξανόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο, οι οποίες επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις κοινωνίες μας και να αμφισβητήσουν τις αξίες μας. Συμπλήρωσε πως η εταιρεία είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που συμμετέχει σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην από κοινού ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε αυτές τις απειλές.

Ο ρόλος και η τεχνολογία της ESET

Η ESET παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της να συμβάλλει σε έναν ασφαλέστερο κυβερνοχώρο και για να το πετύχει, αξιοποιεί τη μοναδική της εικόνα για το παγκόσμιο τοπίο απειλών. Παράλληλα, προσφέρει την εξειδίκευσή της στην υποστήριξη των επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας που προστατεύουν κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών συγκρούσεων όπως η Ουκρανία. Οι δράσεις της υποστηρίζονται από συνεχώς διευρυνόμενες ερευνητικές ομάδες και προηγμένες τεχνολογίες αιχμής.

Η ESET προσφέρει προηγμένη προστασία από κυβερνοαπειλές, αποτρέποντας επιθέσεις προτού καν εκδηλωθούν. Συνδυάζοντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης με την ανθρώπινη εξειδίκευση, η ESET παραμένει ένα βήμα μπροστά από τις αναδυόμενες κυβερνοαπειλές – γνωστές και άγνωστες – προστατεύοντας επιχειρήσεις, κρίσιμες υποδομές και ιδιώτες. Είτε πρόκειται για προστασία τελικών σημείων, cloud ή κινητών συσκευών, οι λύσεις και υπηρεσίες της ESET, σχεδιασμένες εξαρχής με τεχνητή νοημοσύνη και προτεραιότητα το cloud, παραμένουν εξαιρετικά αποτελεσματικές και εύκολες στη χρήση.

Η τεχνολογία της ESET είναι «Made in the EU» και περιλαμβάνει ισχυρές δυνατότητες ανίχνευσης και απόκρισης, προηγμένη κρυπτογράφηση και πολυπαραγοντικό έλεγχο ταυτότητας. Με άμυνα σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και ισχυρή τοπική υποστήριξη, η ESET διασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών και τη συνεχή λειτουργία των επιχειρήσεων χωρίς διακοπές.