Νέα Xiaomi Pad 8 και Pad 8 Pro: Υψηλές επιδόσεις και PC-level παραγωγικότητα εν κινήσει

Σύνοψη

Η Xiaomi ανακοίνωσε στη Βαρκελώνη τα νέα tablet Xiaomi Pad 8 και Xiaomi Pad 8 Pro, εστιάζοντας στην παραγωγικότητα μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ενσωματώνουν οθόνη 11,2 ιντσών με ανάλυση 3,2K, ρυθμό ανανέωσης 144Hz και μέγιστη φωτεινότητα 800 nits.

Το πάχος των συσκευών περιορίζεται στα 5,75 mm και το βάρος τους στα 485 g.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν μπαταρία χωρητικότητας 9.200 mAh.

Το Xiaomi Pad 8 Pro τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite , ενώ το Xiaomi Pad 8 από τον Snapdragon 8s Gen 4.

Το λειτουργικό σύστημα Xiaomi HyperOS 3 προσφέρει εμπειρία παρόμοια με υπολογιστή, ενσωματώνοντας το Xiaomi HyperAI, PC-Level Browser και WPS Office PC.

Η νέα γενιά ελαφριάς παραγωγικότητας: Xiaomi Pad 8 και Pad 8 Pro

Η Xiaomi προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη των Xiaomi Pad 8 και Xiaomi Pad 8 Pro, στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Οι νέες προτάσεις της εταιρείας αποτελούν την πιο ισχυρή και ταυτόχρονα τη λεπτότερη σειρά tablet που έχει διαθέσει μέχρι σήμερα στη διεθνή αγορά. Η στρατηγική πίσω από τον σχεδιασμό της νέας σειράς εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών τόσο των επαγγελματιών όσο και των απλών χρηστών, συνδυάζοντας την κορυφαία απόδοση με την ευκολία μεταφοράς. Η σειρά εντάσσεται στο ευρύτερο οικοσύστημα έξυπνων συσκευών της κατασκευάστριας, αξιοποιώντας τεχνολογίες που αρχικά αναπτύχθηκαν για τα smartphone της.

Σχεδιασμός και οθόνη υψηλής ανάλυσης

Η απεικόνιση αποτελεί κεντρικό πυλώνα των νέων συσκευών. Η σειρά Xiaomi Pad 8 εξοπλίζεται με οθόνη 11,2 ιντσών. Το πάνελ προσφέρει ανάλυση 3,2K (3.200 x 2.136 pixels στα 345 ppi) και αναλογία 3:2, χαρακτηριστικά που ευνοούν την παραγωγικότητα. Η μέγιστη φωτεινότητα (Adaptive HDR) αγγίζει τα 800 nits, επιτρέποντας την άνετη χρήση σε διάφορα περιβάλλοντα φωτισμού, ενώ ο ρυθμός ανανέωσης διαμορφώνεται δυναμικά έως τα 144Hz, εξασφαλίζοντας ομαλότητα στο περιβάλλον χρήσης. Η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη φορητότητα των tablet. Αμφότερα τα μοντέλα διαθέτουν εξαιρετικά λεπτό προφίλ, με πάχος μόλις 5,75 mm. Το βάρος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 485 g. Η κατασκευή βασίζεται σε ένα ενιαίο μεταλλικό σώμα (all-metal one-piece body).

Υψηλές επιδόσεις και αυτονομία

Στην κορυφή της νέας προϊοντικής γκάμας βρίσκεται το Xiaomi Pad 8 Pro. Η συγκεκριμένη έκδοση τροφοδοτείται από το ισχυρό SoC της Qualcomm, το Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, κατασκευασμένο με λιθογραφία 3nm. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κατασκευάστριας, το Pro μοντέλο επιτυγχάνει 81% αυξημένη απόδοση CPU και 103% αυξημένη απόδοση GPU συγκριτικά με τους προκατόχους του. Το σύστημα πλαισιώνεται από μνήμη RAM LPDDR5X (έως LPDDR5T στα 12GB) και αποθηκευτικό χώρο UFS 4.1 που αγγίζει τα 512GB, παρέχοντας τον απαραίτητο χώρο για μεγάλα αρχεία και απαιτητικές εφαρμογές.

Το βασικό μοντέλο, Xiaomi Pad 8, βασίζεται στο Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform (4nm), καταγράφοντας άνοδο 32% στην απόδοση του επεξεργαστή και 67% στα γραφικά. Η συσκευή προσφέρει αποθηκευτικό χώρο έως 256GB, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των χρηστών για καθημερινές εργασίες και πολυμέσα.

Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο εκδόσεων αποτελεί η χωρητικότητα της μπαταρίας, η οποία ανέρχεται στα 9.200 mAh, εξασφαλίζοντας υψηλή αυτονομία παρά τον λεπτό σχεδιασμό. Η διαφοροποίηση εντοπίζεται στην ταχύτητα αναπλήρωσης της ενέργειας. Το Xiaomi Pad 8 Pro υποστηρίζει τεχνολογία γρήγορης φόρτισης 67W HyperCharge, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους αναμονής. Το Xiaomi Pad 8 προσφέρει 45W turbo charging. Όσον αφορά τα οπτικοακουστικά μέσα, οι συσκευές ενσωματώνουν σύστημα τεσσάρων ηχείων με υποστήριξη Dolby Atmos και δυνατότητα ενίσχυσης της έντασης κατά 200%. Ο φωτογραφικός τομέας του Pro μοντέλου περιλαμβάνει κύρια κάμερα 50 MP και εμπρόσθια 32 MP, ιδανική για βιντεοκλήσεις υψηλής ανάλυσης. Το βασικό μοντέλο φέρει κάμερες 13MP και 8MP αντίστοιχα.

Λογισμικό: Xiaomi HyperOS 3 και AI

Η σημαντικότερη αναβάθμιση της σειράς αφορά το λογισμικό. Τα νέα tablet «τρέχουν» το Xiaomi HyperOS 3, το οποίο βελτιστοποιεί την αισθητική και προωθεί λειτουργικότητα επιπέδου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η παραγωγικότητα ενισχύεται μέσω του συστήματος Xiaomi HyperAI, το οποίο επιτρέπει την ευφυή διαχείριση συστήματος και την άμεση εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Το περιβάλλον χρήσης περιλαμβάνει ανανεωμένη διαιρεμένη οθόνη με κάθετη διάταξη 5:5 και τη νέα οριζόντια επιλογή 1:9, για βέλτιστη διαχείριση πολλαπλών παραθύρων. Το αναβαθμισμένο Workstation Mode επιτρέπει τη φιλοξενία περισσότερων εφαρμογών στο Dock για άμεση πρόσβαση.

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο βελτιώνεται αισθητά με τον ενσωματωμένο PC-Level Browser, ο οποίος υποστηρίζει προεπισκοπήσεις με το ποντίκι, δεξί κλικ και μία πλήρη γραμμή εργαλείων, εξομοιώνοντας την εμπειρία ενός υπολογιστή. Η δημιουργία εγγράφων διευκολύνεται από το προεγκατεστημένο WPS Office PC, το οποίο εξασφαλίζει απόλυτη συμβατότητα με WPS Docs, Slides, Sheets και PDFs. Η πλατφόρμα Xiaomi HyperConnect εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα του οικοσυστήματος, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται κάμερες (Cross-device camera) και δεδομένα μεταξύ τηλεφώνου και tablet.

Αξεσουάρ και εργαλεία

Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συσκευών, η Xiaomi παρουσίασε παράλληλα νέα αξεσουάρ. Το Xiaomi Focus Pen Pro αποτελεί ένα premium stylus βάρους 17,5 g, το οποίο αναγνωρίζει επίπεδα πίεσης και ενσωματώνει λειτουργίες ελέγχου μέσω κινήσεων, όπως το τσίμπημα και το διπλό χτύπημα (pinch & double-tap). Το οικοσύστημα αξεσουάρ ολοκληρώνεται με τα Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard, το τυπικό Keyboard και τις προστατευτικές θήκες Cover. Η διαθεσιμότητα και η τιμολόγηση για την τοπική αγορά αναμένεται να ανακοινωθούν προσεχώς.

Η άποψη του Techgear

Η παρουσίαση της σειράς Xiaomi Pad 8 καταδεικνύει τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να τοποθετηθεί επιθετικά απέναντι στα κορυφαία μοντέλα του ανταγωνισμού, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Android tablets και φορητών υπολογιστών.

Η προσθήκη επεξεργαστών τεχνολογίας 3nm και 4nm, σε συνδυασμό με το εξαιρετικά βελτιωμένο HyperOS 3 που πλέον υποστηρίζει browser περιβάλλοντος PC και εγγενές WPS Office, δείχνει ότι η συσκευή ξεφεύγει από τα στενά όρια της κατανάλωσης πολυμέσων. Ειδικά για την ελληνική αγορά, όπου οι επαγγελματίες αναζητούν φορητές λύσεις υψηλών επιδόσεων με λογικότερο κόστος συγκριτικά με τα premium ultrabooks, η σειρά Pad 8 θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετικά υπολογίσιμη πρόταση.