Νέες λειτουργίες AI από την Google: Υπαγόρευση και αναζήτηση με φωνή στα Gmail, Docs και Keep

Σύνοψη

Η Google ανακοίνωσε την ενσωμάτωση των ηχητικών μοντέλων Gemini Audio (Gemini 3.5 Live) στις δημοφιλείς εφαρμογές Workspace, επιτρέποντας την πλήρη φωνητική αλληλεπίδραση των χρηστών με το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και τα έγγραφά τους.

Το εργαλείο Gmail Live επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν πληροφορίες στα εισερχόμενά τους κάνοντας ερωτήσεις μέσω φυσικής συζήτησης, εξαλείφοντας την ανάγκη για χειροκίνητη πληκτρολόγηση λέξεων-κλειδιών.

Η λειτουργία Docs Live μετατρέπει την εφαρμογή σε έναν ψηφιακό, hands-free συνεργάτη που δομεί κείμενα από προφορικές σκέψεις, αντλώντας δεδομένα από το Drive και τον ιστό εφόσον του δοθεί η σχετική άδεια.

Το Keep Live αναλαμβάνει να ψηφιοποιήσει και να κατηγοριοποιήσει ακατέργαστες φωνητικές σημειώσεις (brain dumps), μετατρέποντάς τις αυτόματα σε οργανωμένες λίστες και πρακτικά βήματα.

Οι λειτουργίες διατίθενται σταδιακά μέσα στην εβδομάδα στους συνδρομητές των πακέτων Google AI Plus, Pro και Ultra, με την επέκταση στους εταιρικούς πελάτες να ακολουθεί το προσεχές διάστημα.

Η αλληλεπίδραση με τις ψηφιακές εφαρμογές παραγωγικότητας περνάει πλέον σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο ωριμότητας, καθώς η Google ανακοινώνει επίσημα την πλήρη ενσωμάτωση των εξελιγμένων ηχητικών μοντέλων Gemini στο οικοσύστημα του Workspace.

Μέσα από την αναβαθμισμένη πλατφόρμα Gemini 3.5 Live, οι χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να συντάσσουν εκτενή έγγραφα και να οργανώνουν τις καθημερινές τους σκέψεις χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τις φωνητικές τους χορδές.

Η σταδιακή μετάβαση από το παραδοσιακό πληκτρολόγιο σε μια αμφίδρομη, διαλογική επικοινωνία με τις μηχανές αναδεικνύει την προσπάθεια της αμερικανικής εταιρείας να εξαλείψει τη διαρκή τριβή ανάμεσα στη σύλληψη μιας ιδέας και στην ψηφιακή της αποτύπωση, αξιοποιώντας την ικανότητα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης να κατανοεί εις βάθος το ευρύτερο πλαίσιο και την πραγματική πρόθεση του ανθρώπινου λόγου.

Τι φέρνει η ενσωμάτωση του Gemini 3.5 Live στο Google Workspace;

Η ενσωμάτωση του Gemini 3.5 Live στις εφαρμογές Gmail, Docs και Keep επιτρέπει την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών μέσω φυσικής ομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν κρίσιμες πληροφορίες στα email τους, να συντάσσουν δομημένα κείμενα αντλώντας στοιχεία απευθείας από το Drive και να μετατρέπουν ακατέργαστες φωνητικές σημειώσεις σε στοχευμένες λίστες δράσεων, καταργώντας σχεδόν ολοκληρωτικά την ανάγκη για παραδοσιακή πληκτρολόγηση.

Πώς λειτουργεί η διαλογική αναζήτηση στο Gmail Live

Η διαχείριση των emails αποκτά δυναμικά χαρακτηριστικά μέσω του Gmail Live, το οποίο καλείται να επιλύσει το αιώνιο πρόβλημα της αναζήτησης χαμένων πληροφοριών μέσα σε ατελείωτες, χαοτικές αλυσίδες μηνυμάτων. Αντί να προσπαθείτε να θυμηθείτε τις ακριβείς λέξεις-κλειδιά για να βρείτε μια κράτηση ξενοδοχείου ή το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των παιδιών σας, μπορείτε πλέον να απευθύνετε μια περίπλοκη ερώτηση στην εφαρμογή με απόλυτα φυσικό τρόπο, σαν να μιλάτε σε έναν πραγματικό ψηφιακό βοηθό.

Αν για παράδειγμα ρωτήσετε προφορικά «ποια είναι η ώρα αναχώρησης του πλοίου για την Κρήτη την ερχόμενη εβδομάδα και από ποια πύλη αναχωρεί», το σύστημα αναλύει το κείμενο πολλαπλών διαφορετικών επιβεβαιωτικών email, εξάγει τη συμπυκνωμένη πληροφορία και την προβάλλει άμεσα στην οθόνη σας. Η AI αναλαμβάνει να σαρώσει τα εισερχόμενα με τεράστια ταχύτητα, καθιστώντας την εμπειρία εξαιρετικά πολύτιμη για όσους βρίσκονται συνεχώς εν κινήσει, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε δεδομένα ακόμα και όταν τα χέρια του χρήστη παραμένουν απασχολημένα με άλλες δραστηριότητες.

Το Docs Live ως ένας πραγματικός hands-free συνεργάτης

Περνώντας στο κομμάτι της παραγωγής περιεχομένου, το Docs Live λειτουργεί ως ένας προηγμένος συνεργάτης τεχνητής νοημοσύνης που στοχεύει να εξαφανίσει οριστικά το άγχος της λευκής σελίδας. Όταν ο δημιουργός ξεκινά μια διαλογική συνεδρία, το σύστημα δεν εκτελεί μια απλοϊκή μεταγραφή φωνής σε κείμενο (speech-to-text), αλλά αναλύει ενεργά τη λογική δομή του προφορικού λόγου, ταξινομώντας ανεξάρτητες ιδέες σε οργανωμένες παραγράφους, τίτλους και ξεχωριστές ενότητες με βάση τη σημασιολογική τους συνάφεια.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως το εργαλείο διαθέτει την ικανότητα να αντλεί αυτόματα πληροφορίες από το Gmail, το Google Drive, το Google Chat, ακόμα και από τον ευρύτερο ιστό, εφόσον φυσικά έχει παραχωρηθεί η ρητή άδεια πρόσβασης από τον κάτοχο του λογαριασμού. Η παραγωγή ενός στιβαρού πρώτου προσχεδίου γίνεται πλέον υπόθεση ελάχιστων λεπτών, καθώς το AI αναλαμβάνει την απαιτητική δουλειά της δόμησης, επιτρέποντας στον συντάκτη να επικεντρωθεί εξ ολοκλήρου στη βελτίωση του ύφους και στην ουσία των επιχειρημάτων του.

Η διαδικασία αυτή εγείρει, ωστόσο, τεχνικές προκλήσεις αναφορικά με την ακύρωση θορύβου, καθώς η ακρίβεια της αναγνώρισης της προφορικής ροής οφείλει να παραμένει αλώβητη ακόμα και σε περιβάλλοντα με έντονη βαβούρα.

Η μετατροπή του χάους σε τάξη μέσω του Keep Live

Παράλληλα με τα παραπάνω, το Google Keep αναβαθμίζεται σε καθοριστικό βαθμό με τη λειτουργία Keep Live, εστιάζοντας στην ακαριαία σύλληψη ιδεών πριν αυτές προλάβουν να χαθούν μέσα στην έντονη ροή της καθημερινότητας. Οι επαγγελματίες συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να κρατήσουν αναλυτικές σημειώσεις ενώ εκτελούν άλλες απαιτητικές εργασίες, γεγονός που οδηγεί νομοτελειακά στην απώλεια σημαντικών σκέψεων.

Τώρα, η εφαρμογή μπορεί να ηχογραφήσει έναν ανεπεξέργαστο, χαοτικό καταιγισμό ιδεών (brain dump) και να τον μετατρέψει αυτόματα στο παρασκήνιο σε νοικοκυρεμένες λίστες, σαφή bullet points και οργανωμένες ενέργειες. Το μεγάλο πλεονέκτημα της νέας αναβάθμισης εντοπίζεται στην εντυπωσιακή ικανότητα του Gemini να ξεχωρίζει τον θόρυβο από την ουσία, απομονώνοντας τα πρακτικά βήματα μιας εργασίας από τις δευτερεύουσες ή περιττές αναφορές, παραδίδοντας τελικά στον χρήστη μια πεντακάθαρη ψηφιακή σημείωση έτοιμη για άμεση αξιοποίηση.

Διαθεσιμότητα

Οι νέες προηγμένες φωνητικές λειτουργίες της Google διατίθενται σταδιακά από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2026. Τα εργαλεία Gmail Live και Keep Live ενεργοποιούνται για τους κατόχους των συνδρομών Google AI Plus, Pro και Ultra, ενώ η παραγωγή κειμένων μέσω του Docs Live απαιτεί αποκλειστικά πρόσβαση στα ανώτερα πακέτα Pro ή Ultra. Η πλήρης υποστήριξη για τους εταιρικούς χρήστες του Google Workspace αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Η ενσωμάτωση τέτοιων εξελιγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης έρχεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις πρόσβασης, οι οποίες διαχωρίζονται αυστηρά ανάλογα με τις αυξημένες απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος. Οι χρήστες που διαθέτουν τις προαναφερθείσες ενεργές συνδρομές μπορούν ήδη να πειραματιστούν με τις διαλογικές αναζητήσεις, όμως η επιλογή της Google να κρατήσει το Docs Live πίσω από τα ακριβότερα τιμολογιακά μοντέλα (Pro/Ultra) καταδεικνύει τον τεράστιο όγκο δεδομένων που απαιτείται για την ανάλυση, τη δόμηση και την επανεγγραφή εκτενών εγγράφων σε πραγματικό χρόνο.