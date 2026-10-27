Νέο Commodore 64C Ultimate: Διαθέσιμο με 100 ενσωματωμένα παιχνίδια

Σύνοψη

Κυκλοφορεί επίσημα η ανανεωμένη λεπτή έκδοση του θρυλικού Commodore 64C,διατηρώντας τον αυθεντικό σχεδιασμό του 1986 μέσω της επαναχρησιμοποίησης των αρχικών καλουπιών κατασκευής.

Το σύστημα βασίζεται σε τεχνολογία Field-Programmable Gate Array (FPGA) εξασφαλίζοντας ακριβή αναπαραγωγή του αρχικού hardware σε επίπεδο κύκλου επεξεργασίας, εγκαταλείποντας τις παραδοσιακές μεθόδους ασταθούς λειτουργίας μέσω λογισμικού προσομοίωσης.

Ενσωματώνει σύγχρονες επιλογές συνδεσιμότητας με θύρες HDMI και υποστήριξη USB περιφερειακών συσκευών, προσφέροντας παράλληλα απόλυτη συμβατότητα με τις πρωτότυπες κασέτες, τις οθόνες και τα χειριστήρια της δεκαετίας του ογδόντα.

Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις (BASIC Beige, Starlight Edition, Founder’s Edition) με τιμές που ξεκινούν από τα 299,99 δολάρια, ενώ η συσκευασία περιλαμβάνει το περιβάλλον εργασίας GEOS Suite και μια USB κασέτα με περισσότερα από 100 κλασικά παιχνίδια και demos.

Η Commodore ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη των παραδόσεων για το πολυαναμενόμενο Commodore 64C Ultimate, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των αρχικών προπαραγγελιών και ανοίγοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης αγοράς για το ευρύ κοινό ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Η νέα υλοποίηση αποτελεί την επόμενη φάση στη στρατηγική αναβίωσης του ιστορικού οικοσυστήματος της εταιρείας, φέρνοντας στο προσκήνιο τη δημοφιλή «Slimline» έκδοση του πρωτότυπου υπολογιστή που πρωτοκυκλοφόρησε το 1986, παντρεύοντας την αυθεντική ρετρό εμπειρία με απολύτως απαραίτητες σύγχρονες τεχνολογικές προσθήκες όπως η έξοδος εικόνας υψηλής ευκρίνειας μέσω HDMI και η απρόσκοπτη υποστήριξη πρωτοκόλλου USB.

Το αρχικό Commodore 64C είχε προσφέρει μια σημαντική αισθητική ανανέωση στην εμφάνιση των οικιακών συστημάτων, αφήνοντας πίσω τον ογκώδη σχεδιασμό που είχε γίνει γνωστός ως «breadbin» για να παρουσιάσει έναν υπολογιστή με σαφώς πιο μοντέρνες και λεπτές γραμμές. Θέλοντας να διατηρήσει στο έπακρο τη σχεδιαστική αυθεντικότητα της συσκευής, η εταιρεία προχώρησε στην επαναγορά και αξιοποίηση του βιομηχανικού εξοπλισμού και των αυθεντικών καλουπιών που είχαν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του μοντέλου του 1986, εξασφαλίζοντας ότι η αίσθηση του πλαστικού πλαισίου και οι διαστάσεις της κατασκευής παραμένουν εντελώς πανομοιότυπες με το παρελθόν.

Ο πρόεδρος και CEO της Commodore International, Peri Fractic, υπογράμμισε ότι το νέο μοντέλο αποδεικνύει τη διαχρονικότητα της αρχιτεκτονικής των 8 bit, σημειώνοντας πως το οικοσύστημα παραμένει εξαιρετικά ζωντανό χάρη στην ενεργή κοινότητα των προγραμματιστών που συνεχίζουν να αναπτύσσουν νέο λογισμικό καθημερινά. Η προσέγγιση της εταιρείας στο εσωτερικό του μηχανήματος διαφέρει ριζικά από τις συνηθισμένες πρακτικές κατασκευής μικρών ρετρό κονσολών, καθώς αντί να βασιστεί σε φθηνούς επεξεργαστές ARM που τρέχουν κάποιον εξομοιωτή λογισμικού, επέλεξε την ενσωμάτωση τεχνολογίας Field-Programmable Gate Array (FPGA). Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την αναδημιουργία της λογικής των αυθεντικών τσιπ (όπως του επεξεργαστή MOS 6510 και του θρυλικού τσιπ ήχου SID) σε επίπεδο hardware, προσφέροντας απόδοση ακριβείας ανά κύκλο ρολογιού και εγγυώμενη συμβατότητα που αγγίζει το 99% με όλα τα αυθεντικά περιφερειακά, τα αποθηκευτικά μέσα και το λογισμικό της εποχής.

Πέρα από τη λειτουργία του ως ένα απλό μηχάνημα αναπαραγωγής βιντεοπαιχνιδιών, το Commodore 64C Ultimate σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως ένα ολοκληρωμένο, πρακτικό σύστημα πληροφορικής που μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική εισαγωγή στον προγραμματισμό μέσω της ενσωματωμένης γλώσσας BASIC. Οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνδέσουν ένα τυπικό σύγχρονο ποντίκι μέσω της θύρας USB, γεγονός που αναβαθμίζει δραματικά την εμπειρία χρήσης του λειτουργικού περιβάλλοντος GEOS Suite, το οποίο συνοδεύει το μηχάνημα,παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου, δημιουργίας λογιστικών φύλλων, διαχείρισης αρχείων και προγραμμάτων ζωγραφικής. Επίσης, η συσκευασία πλαισιώνεται από έναν αναλυτικό οδηγό χρήσης που μιμείται τον πρωτότυπο σχεδιασμό, ενώ για όσους αναζητούν άμεση ψυχαγωγία, το σύστημα αποστέλλεται με μια ανανεωμένη USB κασέτα που περιέχει εγκατεστημένα περισσότερα από 100 επιλεγμένα παιχνίδια, πειραματικά demos και εφαρμογές, καταργώντας την ανάγκη για αναζήτηση παλιών δισκετών ή μαγνητικών ταινιών.

Η διαθεσιμότητα της συσκευής καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και αισθητικές προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού μέσα από τρεις ξεχωριστές εκδόσεις. Η βασική επιλογή με την ονομασία BASIC Beige κοστολογείται στα 299,99 δολάρια και αποτελεί το ακριβές αντίγραφο του ιστορικού μηχανήματος, προσφέροντας την πιο αγνή ρετρό εμπειρία. Το επόμενο βήμα είναι η Starlight Edition των 349,99 δολαρίων, η οποία ξεχωρίζει χάρη στο ημιδιάφανο πλαίσιο της και το δυναμικό σύστημα φωτισμού LED που αντιδρά στα δεδομένα των παιχνιδιών, φωτίζοντας εντυπωσιακά τόσο το σώμα όσο και το πληκτρολόγιο της συσκευής. Για τους πλέον φανατικούς συλλέκτες διατίθεται η ανώτερη έκδοση Founder’s Edition έναντι 499,99 δολαρίων, η οποία διαθέτει ένα ελαφρώς ημιδιάφανο λευκό περίβλημα, πλήκτρα με χρυσή επικάλυψη PVD και αυθεντικά εμβλήματα Commodore και Power επιχρυσωμένα με 24 καράτια, ενώ συνοδεύεται από αποκλειστικά φυσικά αντικείμενα που αποστέλλονται ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένου ενός αναμνηστικού πιστοποιητικού, μιας σημαίας και χρυσών στρατιωτικών ταυτοτήτων με το λογότυπο της συσκευής.