Νέο iMac 24 ιντσών με επεξεργαστή M6: Φέρνει Wi-Fi 7 και τεράστιο άλμα στις επιδόσεις τεχνητής νοημοσύνης

Σύνοψη

Η Apple παρουσίασε επίσημα το ανανεωμένο iMac 24 ιντσών, το οποίο τροφοδοτείται από τον νέο επεξεργαστή M6, προσφέροντας διαμορφώσεις με έως και 12 πυρήνες CPU και 12 πυρήνες GPU.

Ενσωματώνει τη νέα διπλή μονάδα Neural Engine 16 πυρήνων, εξασφαλίζοντας έως και πέντε φορές ταχύτερη επεξεργασία τοπικών εργασιών τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με το προηγούμενο τσιπ M4.

Για πρώτη φορά εισάγεται το αποκλειστικό N1 chip της εταιρείας που προσφέρει πλήρη υποστήριξη για τα πρότυπα Wi-Fi 7 και Bluetooth 6, ενώ επιστρέφει η επιλογή αναβάθμισης σε 2.5 Gigabit Ethernet.

Ο σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος με την ίδια εμβληματική οθόνη Retina 4.5K και τις επτά γνωστές χρωματικές επιλογές, ενώ η αρχική τιμή για την αγορά των ΗΠΑ διαμορφώνεται στα 1.499 δολάρια, με την κυκλοφορία να αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της νέας γενιάς του δημοφιλούς all-in-one υπολογιστή της, ανακοινώνοντας το ολοκαίνουργιο iMac 24 ιντσών το οποίο στηρίζεται πλέον στον υπερσύγχρονο επεξεργαστή M6 και εστιάζει ξεκάθαρα στην εντατική επεξεργασία εργασιών τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία διατήρησε την εξαιρετικά λεπτή σχεδιαστική φιλοσοφία που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, αποφασίζοντας να επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά στην εσωτερική αναβάθμιση των εξαρτημάτων, προσφέροντας έναν υπολογιστή που απευθύνεται εξίσου σε απλούς οικιακούς χρήστες, φοιτητές, αλλά και απαιτητικούς επαγγελματίες της δημιουργικής βιομηχανίας.

Τι νέο φέρνει ο επεξεργαστής M6 στο iMac 24 ιντσών

Το νέο iMac 24 ιντσών ενσωματώνει το τσιπ M6 με επιλογές έως 12 πυρήνες CPU και 12 πυρήνες GPU, διαθέτοντας εύρος ζώνης μνήμης στα 170GB/s και ένα νέο διπλό Neural Engine 16 πυρήνων για πέντε φορές ταχύτερο on-device AI σε σχέση με το M4. Η συσκευή υποστηρίζει πλέον πρωτόκολλα Wi-Fi 7 και Bluetooth 6 μέσω του νέου N1 chip, προσφέρει διπλάσιες ταχύτητες ανάγνωσης αποθηκευτικού χώρου SSD και διατίθεται με αρχική τιμή 1.499 δολαρίων.

Ο επεξεργαστής M6 εξοπλίζεται με δύο επιπλέον πυρήνες στη βασική του μονάδα επεξεργασίας σε σύγκριση με τον προκάτοχό του,κατακτώντας σύμφωνα με την Apple την κορυφή της αγοράς όσον αφορά την single-threaded απόδοση. Το κύκλωμα γραφικών ακολουθεί αντίστοιχη λογική αναβάθμισης, φτάνοντας επίσης τους 12 πυρήνες, ενώ η ενσωμάτωση ειδικών επιταχυντών νευρωνικών δικτύων μέσα σε κάθε ξεχωριστό πυρήνα γραφικών αποτελεί μια σημαντική μηχανική καινοτομία. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε απαιτητικές διεργασίες όπως η επεξεργασία υψηλής ανάλυσης φωτογραφιών ή το rendering τρισδιάστατων σκηνών, βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση στο gaming, με την τεχνολογία ιχνηλάτησης ακτίνας (ray tracing) να εμφανίζεται έως και δύο φορές ταχύτερη σε σύγκριση με το τσιπ M4.

Οι επαγγελματίες δημιουργοί θα διαπιστώσουν τεράστιες διαφορές στην καθημερινή τους ροή εργασίας, καθώς οι επίσημες μετρήσεις δείχνουν πως η επεξεργασία γραφικών σε προγράμματα όπως το Affinity είναι έως και 3.3 φορές πιο γρήγορη σε σχέση με το πρώτο iMac που έφερε το τσιπ M1. Αντίστοιχα, οι χρήστες που διαχειρίζονται μεγάλα σύνολα δεδομένων μέσω του Microsoft Excel θα απολαύσουν αύξηση ταχύτητας της τάξης του 2.5x, αποδεικνύοντας πως το νέο υλικό δεν απευθύνεται μόνο σε καλλιτέχνες αλλά και σε επιχειρηματίες που διαχειρίζονται σύνθετα υπολογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων.

Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η διπλό Neural Engine αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, εξυπηρετώντας τις αυξημένες απαιτήσεις του macOS 27 και του προηγμένου οικοσυστήματος Apple Intelligence. Το νέο iMac λειτουργεί ως μια πανίσχυρη τοπική πλατφόρμα εκτέλεσης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs), προσφέροντας εκπληκτική ταχύτητα επεξεργασίας προτροπών (prompt processing) σε περιβάλλοντα όπως το LM Studio, όπου καταγράφεται βελτίωση απόδοσης έως και 12 φορές συγκριτικά με τα παλαιότερα συστήματα της σειράς M1. Η εκτέλεση τέτοιων πολύπλοκων υπολογισμών απευθείας στον επεξεργαστή του μηχανήματος, χωρίς να απαιτείται αποστολή ευαίσθητων δεδομένων σε απομακρυσμένους servers, εγγυάται την απόλυτη προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Η αλληλεπίδραση με το λειτουργικό σύστημα περνά σε εντελώς νέα διάσταση μέσω της ριζικά αναβαθμισμένης ψηφιακής βοηθού Siri AI, η οποία πλέον αντιλαμβάνεται πλήρως το προσωπικό ύφος γραφής του χρήστη στις εφαρμογές Mail και Messages. Η λειτουργία Visual Intelligence εκμεταλλεύεται στο έπακρο το μέγεθος της χορταστικής οθόνης, επιτρέποντας στους κατόχους να χρησιμοποιούν μια ειδική συντόμευση πληκτρολογίου για να θέτουν ερωτήματα σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο εμφανίζεται μπροστά τους, από ένα περίπλοκο γράφημα σε μια παρουσίαση μέχρι μια φωτογραφία σε μια καρτέλα του προγράμματος περιήγησης Safari. Το πρόγραμμα περιήγησης της Apple αποκτά επίσης νέα εργαλεία αυτόματης οργάνωσης καρτελών ανά θεματολογία και έξυπνες ειδοποιήσεις για αλλαγές τιμών σε ηλεκτρονικά καταστήματα,απλοποιώντας σημαντικά την εμπειρία πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Η δικτύωση και η μεταφορά δεδομένων αποτελούν τομείς στους οποίους η Apple προχώρησε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, εξοπλίζοντας το νέο iMac με το N1 chip. Το αυτόνομο τσιπ αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαχείριση της ασύρματης επικοινωνίας, ξεκλειδώνοντας τις τεράστιες ταχύτητες του πρωτοκόλλου Wi-Fi 7 και προσφέροντας διευρυμένη εμβέλεια καθώς και απόλυτη σταθερότητα μέσω του προτύπου Bluetooth 6. Οι χρήστες που προτιμούν την ενσύρματη δικτύωση έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν θύρα 2.5 Gigabit Ethernet με επιβάρυνση 30 δολαρίων, ενώ η πίσω όψη του υπολογιστή μπορεί να φιλοξενήσει έως και τέσσερις ταχύτατες θύρες Thunderbolt 4 για απρόσκοπτη σύνδεση με εξωτερικά περιφερειακά,οθόνες υψηλής ανάλυσης και σταθμούς αποθήκευσης δεδομένων.

Στον τομέα της οθόνης έχουμε panel τεχνολογίας 4.5K Retina των 24 ιντσών, το οποίο πλαισιώνεται από το κορυφαίο σύστημα ήχου και μικροφώνων που έχουμε συνηθίσει στις συσκευές της εταιρείας. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε επτά διαφορετικές ζωηρές αποχρώσεις που περιλαμβάνουν το μπλε, το πράσινο, το ροζ, το κίτρινο, το μοβ, το πορτοκαλί και το κλασικό ασημί, με όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ να ακολουθούν ακριβώς τον ίδιο χρωματικό κώδικα για να διασφαλίζεται η απόλυτη οπτική αρμονία στον χώρο εργασίας.

Οι προπαραγγελίες για το νέο iMac 24’’ ξεκινούν στις 28 Οκτωβρίου, με τις πρώτες συσκευές να φτάνουν στα χέρια των καταναλωτών στις 6 Νοεμβρίου για την αγορά των ΗΠΑ. Αναφορικά με την ελληνική αγορά, η διαθεσιμότητα αναμένεται παραδοσιακά λίγες ημέρες αργότερα, γύρω στα μέσα Νοεμβρίου.