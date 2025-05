Νέο Microsoft Surface Pro 12'': Πιο προσιτό και φορητό από ποτέ

Η Microsoft αποκάλυψε επίσημα το νέο μέλος της οικογένειας Surface Pro: ένα πιο μικρό, ελαφρύ και προσιτό μοντέλο με οθόνη 12 ιντσών, σχεδιασμένο για μεγαλύτερη φορητότητα και με έμφαση στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης μέσω της πλατφόρμας Copilot+. Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε μαζί με το επίσης καινούργιο Surface Laptop 13 ιντσών, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για την πρόθεση της Microsoft να προσφέρει πιο οικονομικές και συμπαγείς λύσεις.

Το Surface Pro 12 ακολουθεί το γνώριμο design της σειράς, συνδυάζοντας λειτουργίες tablet με kickstand και δυνατότητα σύνδεσης αποσπώμενου πληκτρολογίου, μετατρέποντάς το σε laptop. Με τιμή εκκίνησης στα 799 δολάρια, το νέο Surface Pro στοχεύει να προσφέρει μια πιο προσιτή εναλλακτική του Surface Pro 11, χωρίς να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στις επιδόσεις.

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ο Snapdragon X Plus επεξεργαστής με 8 πυρήνες, χωρίς ανεμιστήρα, υποστηριζόμενος από 16GB μνήμης RAM και 256GB UFS αποθηκευτικού χώρου (και όχι SSD), με δυνατότητα επιλογής μεγαλύτερης χωρητικότητας στα 512GB. Αν και πιο οικονομική, η συσκευή ενσωματώνει τις ίδιες δυνατότητες AI με τα Copilot+ PCs, όπως Recall, Click To Do και παραγωγή εικόνων μέσω AI, χάρη στον ισχυρό NPU των 45 TOPS της Qualcomm.

Η οθόνη PixelSense LCD έχει διαγώνιο 12 ιντσών, ανάλυση 2.196 x 1.464 και πυκνότητα 220 PPI. Η συχνότητα ανανέωσης φτάνει τα 90Hz, με 60Hz ως προεπιλεγμένη τιμή, προσφέροντας ομαλή εμπειρία προβολής χωρίς να θυσιάζεται η αυτονομία. Η συσκευή υποστηρίζει επίσης Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.4.

Στο κομμάτι της συνδεσιμότητας, υπάρχουν δύο θύρες USB 3.2 Type-C, που υποστηρίζουν φόρτιση, μεταφορά δεδομένων και έξοδο εικόνας. Η Microsoft ανακοίνωσε ότι το tablet μπορεί να υποστηρίξει δύο 4K οθόνες στα 60Hz, ενώ πλέον δεν υπάρχει η θύρα Surface Connect, καθώς η εταιρεία στρέφεται πλήρως στο USB-C.

Η μπαταρία υπόσχεται έως 16 ώρες αναπαραγωγής βίντεο ή 12 ώρες ενεργής περιήγησης στο διαδίκτυο, με φόρτιση στα 45W. Ωστόσο, η Microsoft ακολουθεί την πολιτική του Surface Pro 11 στην Ευρώπη και δεν περιλαμβάνει φορτιστή στη συσκευασία, πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πεδίο των αξεσουάρ, το Surface Pro υποστηρίζει το Surface Slim Pen 2 και άλλα stylus με το Microsoft Pen Protocol (MPP). Η φόρτιση του Slim Pen 2 γίνεται μαγνητικά στην πλάτη της συσκευής. Το νέο πληκτρολόγιο του Surface Pro 12 διατηρεί τον οπίσθιο φωτισμό, ένα χαρακτηριστικό που είχε επικριθεί έντονα για την απουσία του σε άλλες οικονομικές σειρές, όπως το Surface Laptop Go. Επιπλέον, πλέον μπορεί να διπλώνει εντελώς επίπεδα, προσφέροντας καλύτερη εργονομία.

Το νέο Surface Pro 12 ιντσών είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία στην τιμή των 799 δολαρίων, με τις αποστολές να ξεκινούν στις 20 Μαΐου. Στις 22 Ιουλίου θα διατεθεί και η έκδοση για επιχειρηματικούς πελάτες, με Windows 11 Pro, αντιθαμβωτική οθόνη και ενσωματωμένο NFC reader.