My COSMOTE App: Νέες δυνατότητες για διαχείριση όλων των συνδέσεων της οικογένειας και του WiFi

Όλες τις συνδέσεις της οικογένειάς τους, σε σταθερή, κινητή και καρτοκινητή, αλλά και το WiFi του σπιτιού τους, μπορούν να διαχειρίζονται, εύκολα και γρήγορα, όπου κι αν βρίσκονται, οι συνδρομητές COSMOTE, μέσω του ανανεωμένου My COSMOTE App, απολαμβάνοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητά τους.

Έχοντας πλέον πάνω από 1 εκατομμύριο ενεργούς χρήστες, το My COSMOTE App εξελίσσεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες, αποτελώντας ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο εξυπηρέτησης.

Οι νέες δυνατότητες του My COSMOTE App

Μέσα από το ανανεωμένο My COSMOTE App, οι συνδρομητές μπορούν να ελέγχουν το υπόλοιπο των συνδέσεών τους, να ανανεώνουν τον χρόνο ομιλίας στα καρτοκινητά, να αγοράζουν πακέτα ΜΒ, ομιλίας και SMS, να αλλάζουν πρόγραμμα, να ενεργοποιούν υπηρεσίες και να πληρώνουν λογαριασμούς, για όλα τα σταθερά & κινητά της οικογένειας.

Στις νέες δυνατότητες του My COSMOTE App, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα των χρηστών να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν το WiFi του σπιτιού τους, εύκολα και απλά, όπου κι αν βρίσκονται, μέσα από το κινητό τους, καθώς και να αλλάζουν τον κωδικό και το όνομα, για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Επιπλέον οφέλη με την ενεργοποίηση του My COSMOTE App

Επιπλέον, μέσα από το My COSMOTE App, οι συνδρομητές μπορούν να αποκτούν απευθείας κωδικό COSMOTE DEALS FOR YOU για να επωφελούνται των διαθέσιμων προσφορών μαζί με την οικογένεια τους, αλλά και να επικοινωνούν όποια στιγμή θέλουν με την Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω chat ή να ενημερώνονται για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα αντιμετωπίζουν με το σταθερό τους ή με το internet.

Κατεβάζοντας δωρεάν το My COSMOTE App στο κινητό ή το tablet τους (iOS και Android), οι χρήστες παίρνουν δώρο 1GB και έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες της εφαρμογής, χωρίς κωδικούς, καθώς λειτουργεί με αυτόματη αναγνώριση της κάρτας SIM.

Αναπτύσσοντας νέα ψηφιακά προϊόντα και «έξυπνες» λύσεις, η COSMOTE κάνει την καθημερινότητα των συνδρομητών της πιο εύκολη, παρέχοντάς τους μεγαλύτερη ευελιξία. Παράλληλα, φροντίζει να αναβαθμίζει συνεχώς τα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες της, συμβάλλοντας σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

