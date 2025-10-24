Netflix, Amazon και Apple φέρονται να ετοιμάζονται για μάχη εξαγοράς της Warner Bros. Discovery

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες φαίνεται πως έχουν βάλει στο στόχαστρο έναν από τους πιο ιστορικούς κολοσσούς της ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με αναφορά του Bloomberg, τόσο η Netflix όσο και η Amazon και η Apple εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να εξαγοράσουν —ολόκληρη ή τμήματα της— Warner Bros. Discovery (WBD). Το ενδιαφέρον των εταιρειών αυτών εστιάζει είτε στην απόκτηση του συνόλου της εταιρείας είτε συγκεκριμένων τμημάτων της, όπως οι πλούσιες βιβλιοθήκες περιεχομένου και τα στούντιο παραγωγής της.

Η είδηση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της Warner Bros. Discovery ότι ξεκινά μια «ανασκόπηση στρατηγικών επιλογών» με στόχο τη «μέγιστη αξία για τους μετόχους». Με πιο απλά λόγια, η εταιρεία εξετάζει τις διαθέσιμες εναλλακτικές μετά το κύμα ανεπιθύμητων προτάσεων εξαγοράς που έλαβε — όχι μόνο για ολόκληρη την εταιρεία, αλλά και για τμήματά της, όπως η Warner Bros. Pictures.

Σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, η WBD έχει ήδη λάβει ενδιαφέρον όχι μόνο από τις τρεις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, αλλά και από άλλους παίκτες της βιομηχανίας, όπως η Paramount και η Comcast. Μάλιστα, φέρεται να έχει ήδη απορρίψει τρεις διαφορετικές προσφορές από την Paramount, η τελευταία εκ των οποίων εκτιμάται ότι άγγιζε τα 24 δολάρια ανά μετοχή. Η Paramount, θυμίζουμε, ολοκλήρωσε πρόσφατα τη δική της αμφιλεγόμενη συγχώνευση με τη Skydance Media — μια συμφωνία που άλλαξε ριζικά το τοπίο στο Χόλιγουντ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Warner Bros. Discovery προχωρά στην προετοιμασία συμφωνιών εμπιστευτικότητας (NDAs) με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, ώστε να μπορέσει να μοιραστεί μαζί τους τα οικονομικά της στοιχεία. Αυτό σημαίνει πως η διαδικασία βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο διερεύνησης, αν και δεν είναι ακόμα βέβαιο αν θα οδηγήσει σε επίσημες διαπραγματεύσεις.

Η Warner Bros. Discovery είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ομίλους στην παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας, με θυγατρικές όπως το HBO, το CNN, η DC Studios και, φυσικά, η εμβληματική Warner Bros. Pictures. Η πιθανότητα πώλησης κάποιου από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ή ακόμα και ολόκληρης της εταιρείας θα μπορούσε να προκαλέσει σεισμό στο οικοσύστημα του streaming και των μέσων ενημέρωσης.

Το ενδιαφέρον των Netflix, Amazon και Apple δεν προκαλεί έκπληξη. Οι τρεις εταιρείες επενδύουν όλο και περισσότερο στην παραγωγή περιεχομένου για να ενισχύσουν τις δικές τους streaming πλατφόρμες — Netflix, Prime Video και Apple TV αντίστοιχα. Η εξαγορά ενός τόσο ισχυρού χαρτοφυλακίου όπως της WBD θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με πρόσβαση σε θρυλικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές, αλλά και σε τεράστια τεχνογνωσία παραγωγής.

Από την πλευρά της, η WBD αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η εταιρεία εξακολουθεί να παλεύει με τα οικονομικά της προβλήματα μετά τη συγχώνευση WarnerMedia–Discovery το 2022, η οποία δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους, αλλά και πιο περίπλοκους οργανισμούς ψυχαγωγίας στον κόσμο. Παράλληλα, η συνεχής πτώση των συνδρομητών στην καλωδιακή τηλεόραση και ο έντονος ανταγωνισμός στο streaming έχουν πιέσει σημαντικά τα κέρδη της.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Warner Bros. Discovery έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για μια ριζική αναδιάρθρωση το 2026, που θα χωρίζει τις δραστηριότητές της σε δύο ανεξάρτητα σκέλη: ένα για την καλωδιακή τηλεόραση και ένα για το streaming. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να κάνει πιο εύκολη την πώληση συγκεκριμένων τμημάτων της εταιρείας ή να αυξήσει το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών.

Αν τελικά μια εξαγορά από κάποιον τεχνολογικό κολοσσό προχωρήσει, θα σηματοδοτήσει μια ακόμη στροφή της ψυχαγωγίας προς τις ψηφιακές πλατφόρμες. Μια συμφωνία με τη Netflix θα ενίσχυε τη θέση της ως κορυφαίου streaming παρόχου, δίνοντάς της πρόσβαση σε franchises όπως το Harry Potter και το DC Universe. Από την άλλη, η Amazon θα μπορούσε να ενσωματώσει το περιεχόμενο της WBD στο Prime Video και να το αξιοποιήσει σε πολλαπλά επίπεδα του οικοσυστήματός της. Η Apple, που τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να επεκτείνει την παρουσία της στον χώρο του θεάματος, θα αποκτούσε με μια τέτοια κίνηση ένα τεράστιο άλμα σε περιεχόμενο και παραγωγική δύναμη.

Φυσικά, μια εξαγορά αυτού του μεγέθους δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση. Θα απαιτούσε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά κάθε μορφή συγκέντρωσης ισχύος στον χώρο των media και της τεχνολογίας. Παράλληλα, το υψηλό χρέος της WBD και το πολύπλοκο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της καθιστούν δύσκολη τη διαχείριση μιας πιθανής συμφωνίας.

