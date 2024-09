Netflix Games: Έρχονται τα Civilization VI, Street Fighter IV και νέο παιχνίδι Rebel Moon

Στο Geeked Week 2024 Live του Netflix πήραμε μια καλή εικόνα από αγαπημένες σειρές, ταινίες και παιχνίδια, όπως τα Squid Game, Arcane, One Piece, Avatar: The Last Airbender, Don't Move, Wednesday, Cobra Kai, Tomb Raider: Croft, Devil May Cry και πολλά άλλα.



Ως επικεφαλής των αποκαλύψεων για τα παιχνίδια, ο Zack Snyder, δημιουργός του Rebel Moon, παρουσίασε μια αποκλειστική πρώτη ματιά στο Blood Line: A Rebel Moon Game, που θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για τους συνδρομητές του Netflix το 2025. Αυτό το online co-operative action game που αναπτύχθηκε από την Super Evil Megacorp (Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, Catalyst Black, Vainglory) σας δίνει το ρόλο ενός επαναστάτη, επιλέγοντας ανάμεσα σε διάφορες κλάσεις για να ενταχθείτε σε μια μυστική εξέγερση που μάχεται για να πάρει πίσω τον πλανήτη τους από τον τυραννικό Motherworld.

Επιπλέον, η υπηρεσία streaming αποκάλυψε ότι προσθέτει τα Civilization VI και Street Fighter IV: Champion Edition, καθώς και πολλούς άλλους τίτλους στη συνεχώς αυξανόμενη και εντυπωσιακή λίστα παιχνιδιών της.

Για το Civilization VI, οι gamers θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα expansion packs του παιχνιδιού που αποτελούσαν μέρος της έκδοσης Platinum Edition του παιχνιδιού. Επίσης, το Netflix θα προσφέρει την έκδοση Champion Edition του Street Fighter IV με όλους τους 32 μαχητές που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με υποστήριξη online multiplayer αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας για χρήστες iOS και Android. Κανένα από τα δύο παιχνίδια δεν έχει ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας, με το Netflix να λέει ότι και τα δύο θα κυκλοφορήσουν σύντομα.

Το Street Fighter και το Civilization θα προστεθούν στα υπόλοιπα παιχνίδια που ανακοινώθηκαν για την πλατφόρμα, όπως το Don't Starve Together, το Tales of the Shire, το Lab Rat, το Carmen Sandiego, το Monument Valley, το Spongebob Bubble Pop F.U.N. και το Battleship.