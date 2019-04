Η εφαρμογή του Netflix για iPhone / iPad σταμάτησε να υποστηρίζει το AirPlay…. μετά από 6 χρόνια απροβλημάτιστης λειτουργίας.

Σύμφωνα με το Netflix, η παύση της υποστήριξης της λειτουργίας AirPlay στα iPhone, iPad και iPod touch οφείλεται σε “τεχνικούς περιορισμούς”.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Apple TV+ με το οποίο η εταιρεία εισέρχεται στο παιχνίδι του συνδρομητικού περιεχομένου (βλ. επίσημη παρουσίαση), είναι αναμενόμενο να δούμε τέτοιες κινήσεις εκατέρωθεν.

Υπενθυμίζουμε πως ήδη από το Δεκέμβριο του 2018 το Netflix διέκοψε τη δυνατότητα εγγραφής στην πλατφόρμα του μέσω των iOS εφαρμογών (για να γλιτώσει το σχετικό “χαράτσι”) ενώ παράλληλα απουσιάζει και η σχετική υποστήριξη της λειτουργίας “Up Next ” από το Apple TV app.

Όπως έχει δηλώσει ο CEO του Netflix, Reed Hastings, η εταιρεία του δεν θα συμμετέχει στο πρόγραμμα περιεχομένου του Apple TV+ (λογικό) καθώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς τους στο να προσφέρουν το περιεχόμενο τους μέσω τρίτων μέσων:

“We want to have people watch our shows on our services”

Reed Hastings, CEO of Netflix