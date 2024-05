Η Netflix λάνσαρε για πρώτη φορά το φθηνότερο συνδρομητικό πακέτο για την υπηρεσία streaming που περιλαμβάνει διαφημίσεις τον Νοέμβριο του 2022 στις ΗΠΑ και σε 11 άλλες χώρες. Έκτοτε, το πακέτο Standard with Ads, όπως είναι πλέον η ονομασία του, αντικατέστησε το Basic πακέτο που δεν περιείχε διαφημίσεις.



Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα, στο πλαίσιο της παρουσίασης Upfronts της εταιρείας προς τους διαφημιζόμενους, η Netflix ανακοίνωσε ότι το πλάνο Standard with Ads έχει πλέον 40 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τους πέντε εκατομμύρια συνδρομητές με διαφημίσεις που η εταιρεία δήλωσε ότι είχε την ίδια χρονική περίοδο το 2023, και επίσης υπερβαίνει κατά πολύ τους 23 εκατομμύρια συνδρομητές που ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2024.



Η Netflix αποκάλυψε ότι το 40% όλων των νέων εγγραφών για την υπηρεσία αφορά το πρόγραμμα Standard with Ads στις χώρες όπου είναι διαθέσιμο το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης, πάνω από το 70% του συνόλου των ατόμων που κάνουν streaming ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών με το διαφημιστικό πρόγραμμα Netflix παρακολουθούν περισσότερες από 10 ώρες περιεχομένου το μήνα.



Επιπλέον, η Netflix επεκτείνει τους διαφημιστικούς της συνεργάτες. Η Microsoft ήταν ο αποκλειστικός συνεργάτης διαφημίσεων και πωλήσεων του Netflix, όταν το διαφημιστικό πλάνο ξεκίνησε το 2022. Τώρα, η Netflix θα συνεργαστεί με άλλες εταιρείες ψηφιακών διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνίστριας Google, ενώ θα αναπτύξει και η Netflix τη δική της πλατφόρμα διαφημιστικής τεχνολογίας για το μέλλον.



