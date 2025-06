The Sandman: Δείτε το νέο trailer για τη 2η και τελευταία σεζόν της σειράς

Με το νέο trailer της δεύτερης και τελευταίας σεζόν του The Sandman να κάνει την εμφάνισή του, η Netflix δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της να ολοκληρώσει την προσαρμογή του εμβληματικού κόμικ του Neil Gaiman με θεαματικό τρόπο, ακόμα κι αν το φιλόδοξο αυτό πρότζεκτ δεν καταφέρει να συνεχιστεί όπως αρχικά οραματίστηκε.

Η σειρά είχε όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε μακροχρόνιο τηλεοπτικό έπος, αν δεν υπήρχε η σκιά της πρόσφατης εμπλοκής του Gaiman σε σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης. Η δυσφήμιση γύρω από τον δημιουργό της ιστορίας φαίνεται πως επηρέασε τη στρατηγική της Netflix, που πλέον επιλέγει να ρίξει όλα τα χαρτιά της στην επερχόμενη δεύτερη σεζόν, η οποία και θα είναι η τελευταία.

Στο trailer που κυκλοφόρησε, ο Dream – τον οποίο υποδύεται ο Tom Sturridge – επιστρέφει με μοναδικό του στόχο να απελευθερώσει την Nada (Deborah Oyelade) από την αιώνια καταδίκη της στην Κόλαση. Μια πράξη που παραβιάζει κάθε κοσμικό νόμο, αλλά που ο Άρχοντας των Ονείρων είναι διατεθειμένος να επιχειρήσει, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα συγκρουστεί με δυνάμεις πέρα από τη δική του.

Στην απέναντι πλευρά, η Lucifer – με την Gwendoline Christie στον ρόλο – δείχνει έτοιμη να πραγματοποιήσει την παλιά της απειλή: να σκοτώσει τον Dream. Η ενδεχόμενη εξόντωσή του θα μπορούσε να καταστρέψει όχι μόνο τον Κόσμο των Θνητών αλλά και τα υπερφυσικά βασίλεια, οδηγώντας το σύμπαν σε πλήρες χάος. Μέσα σε αυτό το επικίνδυνο σκηνικό, όλα τα αδέλφια του Dream από τη μυθική ομάδα των Endless φαίνονται διατεθειμένα να τον στηρίξουν στην τιτάνια προσπάθειά του: η Death (Kirby Howell-Baptiste), ο Destiny (Adrian Lester), ο Destruction (Barry Sloane), η Despair (Donna Preston), η Desire (Mason Alexander Park) και η Delirium (Esmé Creed-Miles) ετοιμάζονται για έναν αγώνα που υπερβαίνει ακόμη και τα δικά τους όρια.

Οι σκηνές που βλέπουμε στο trailer αποκαλύπτουν ότι η δεύτερη σεζόν θα αντλήσει υλικό από μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες του κόμικ. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν οι «Tales in the Sand», η ποιητική «A Midsummer Night’s Dream», και το συγκινητικό «The Song of Orpheus». Η συμπερίληψη τόσο πλούσιου αφηγηματικού υλικού μέσα σε 12 επεισόδια αναμένεται να δώσει στη σεζόν έναν ιδιαίτερα πυκνό και δραματικό χαρακτήρα.

Αντιλαμβανόμενο τη βαρύτητα των θεματικών που πραγματεύεται η νέα σεζόν, η Netflix αποφάσισε να την κυκλοφορήσει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη παρτίδα έξι επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Ιουλίου, ακολουθούμενη από το δεύτερο πακέτο στις 24 Ιουλίου. Η σειρά θα ολοκληρωθεί με το δωδέκατο και τελευταίο επεισόδιο στις 31 Ιουλίου.