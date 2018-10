Νέα Samsung Galaxy smartphones για ακόμα πιο συναρπαστικές εμπειρίες και αμέτρητες δυνατότητες

Τα Galaxy J6+ and J4+ διαθέτουν εργονομικές καμπύλες που προσδίδουν premium εμφάνιση και αίσθηση, καθώς και άνετο κράτημα. Η βελτιωμένη 6.0” HD+ οθόνη χωρίς όρια προσφέρει εκπληκτική εμπειρία gaming και πολυμέσων, καθώς και πολλές δυνατότητες multi-tasking, αφού με τη λειτουργία διαχωρισμένης οθόνης ο χρήστης αξιοποιεί το μέγεθός της και μπορεί να απολαύσει δύο εφαρμογές ταυτόχρονα. Επίσης, τα Galaxy J6+ and J4+ διαθέτουν αναγνώριση προσώπου για εύκολο ξεκλείδωμα, ενώ το Galaxy J6+ διαθέτει και αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλάι της συσκευής. Το Galaxy J6+ διαθέτει μία 13MP και 5MP διπλή κάμερα, επιτρέποντας την αξιοποίηση του φυσικού bokeh εφέ στις φωτογραφίες τους.

This entry was posted in Android Samsung . Bookmark the permalink