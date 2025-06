Nintendo Switch 2: Διαθέσιμη από σήμερα η νέα κονσόλα της εταιρείας!

Η Nintendo αλλάζει τα δεδομένα στο gaming με το λανσάρισμα του Nintendo Switch 2 και του πολυαναμενόμενου Mario Kart World, που κυκλοφορούν σήμερα παγκοσμίως. Μετά από οκτώ χρόνια, η ιαπωνική εταιρεία επιστρέφει δυναμικά με μια νέα κονσόλα που φέρνει αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και φρέσκες δυνατότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ενώ παράλληλα προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία Mario Kart στην ιστορία της σειράς.

Το Nintendo Switch 2 προσφέρει ένα πλήθος βελτιώσεων και νέων δυνατοτήτων, χτίζοντας πάνω στην επιτυχία του αρχικού Switch. Ξεχωρίζει το GameChat, το νέο σύστημα online επικοινωνίας που επιτρέπει έως και σε 12 παίκτες να συνομιλούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σαν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Με την προσθήκη συμβατής USB-C κάμερας, η εμπειρία εμπλουτίζεται με video chat έως και τεσσάρων ατόμων. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα από μια φωτεινή 7.9 ιντσών LCD οθόνη με ανάλυση 1080p και εντυπωσιακή απόδοση ήχου και εικόνας.

Στο επίκεντρο του λανσαρίσματος βρίσκεται το Mario Kart World, το πιο φιλόδοξο παιχνίδι της σειράς, που ενσωματώνει για πρώτη φορά έναν τεράστιο, ανοιχτό κόσμο ως αγωνιστικό στίβο. Με δυνατότητα συμμετοχής έως και 24 παικτών ταυτόχρονα, το παιχνίδι φέρνει νέες λειτουργίες όπως το Knockout Tour, όπου οι πιο αργοί παίκτες αποκλείονται σε πραγματικό χρόνο, και το Free Roam, που επιτρέπει την ελεύθερη εξερεύνηση, solo ή online με φίλους. Η λειτουργία CameraPlay, με ζωντανή μετάδοση των εκφράσεων των παικτών μέσα στο παιχνίδι, υπόσχεται μια πιο προσωπική εμπειρία multiplayer.

Το νέο Switch συνοδεύεται από πανίσχυρη CPU και GPU, προσφέροντας έως και 4K ανάλυση μέσω της βάσης του και 120 fps σε συμβατά παιχνίδια. Τα νέα Joy-Con 2 ελέγχονται πλέον και σαν ποντίκι, γλιστρώντας πάνω σε επιφάνειες για ακόμη πιο ελεύθερο gameplay, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος 256GB προσφέρει άφθονο χώρο για παιχνίδια και δεδομένα.

Μαζί με το Mario Kart World, κυκλοφορούν περισσότερα από 20 νέα παιχνίδια για το Switch 2, μεταξύ των οποίων το SPLIT FICTION, το Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, το Street Fighter 6, το Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition και το Fortnite με αισθητά βελτιωμένα γραφικά και 60 fps. Η συλλογή εμπλουτίζεται με ανανεωμένες εκδόσεις γνωστών τίτλων, όπως τα The Legend of Zelda: Breath of the Wild και Tears of the Kingdom, για τα οποία διατίθενται δωρεάν αναβαθμίσεις στους κατόχους των αρχικών εκδόσεων.

Για τους νοσταλγούς, η νέα υπηρεσία Nintendo GameCube – Nintendo Classics προσθέτει στο Switch 2 τίτλους-ορόσημα όπως F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker και SOULCALIBUR II, όλα με αναβαθμισμένη ανάλυση και ήχο. Παράλληλα, διατίθεται νέο ασύρματο χειριστήριο εμπνευσμένο από την κλασική κονσόλα.

Η Nintendo έχει ήδη προγραμματίσει κυκλοφορίες για τους επόμενους μήνες, όπως το Donkey Kong Bananza (17 Ιουλίου), το Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition (16 Οκτωβρίου), καθώς και τίτλους όπως Metroid Prime 4: Beyond, Hades II, Super Mario Party Jamboree και Hollow Knight: Silksong, μεταξύ πολλών άλλων.

Το Nintendo Switch 2, μαζί με το Mario Kart World, είναι διαθέσιμα ήδη στα καταστήματα, στο Nintendo eShop και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Για όσους θέλουν να ξεκινήσουν άμεσα, διατίθεται και το Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle, που περιλαμβάνει την κονσόλα και ψηφιακή έκδοση του παιχνιδιού. Με νέες δυνατότητες κοινωνικού παιχνιδιού, ισχυρό hardware και μια εκτενή λίστα τίτλων, η νέα πλατφόρμα υπόσχεται μια εμπειρία για όλους – All Together, Anytime, Anywhere.