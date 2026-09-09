No Man's Sky Cosmos Update: Δωρεάν το μεγαλύτερο πακέτο επέκτασης για τη συμπλήρωση 10 ετών

Σύνοψη

Το Cosmos Update αποτελεί τη μεγαλύτερη ανανέωση του No Man's Sky εδώ και δέκα χρόνια και διατίθεται εντελώς δωρεάν για όλους τους κατόχους του αρχικού παιχνιδιού σε όλες τις πλατφόρμες.

Οι παίκτες αποκτούν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αγοράσουν, να διαχειριστούν και να διακοσμήσουν τους δικούς τους διαστημικούς σταθμούς, καθώς και να κατασκευάσουν ελεύθερα αιωρούμενες αρθρωτές βάσεις σε οποιοδήποτε σημείο του διαστήματος.

Εισάγεται ένα ολοκαίνουργιο σύστημα πλοήγησης με διαδραστικό αστρικό χάρτη, ο οποίος διευκολύνει τον εντοπισμό σημείων ενδιαφέροντος, εγκαταλελειμμένων διαστημοπλοίων (space hulks) και εξωγήινων εμπορικών σταθμών.

Η ενσωμάτωση του νέου όπλου βαρύτητας (physics gravity gun) επιτρέπει την εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων από κατεστραμμένα σκάφη, προσθέτοντας έναν μηχανισμό ρίσκου και ανταμοιβής, καθώς η υπερβολική απληστία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη του πυρήνα.

Δημιουργούνται επίσημες Συμμαχίες (Alliances) μεταξύ των παικτών, οι οποίες ανταγωνίζονται σε παγκόσμια leaderboards για την απόκτηση εδαφών και πόρων.

Το εορταστικό Anniversary Expedition προσφέρει μια αναδρομική εμπειρία που ταξιδεύει τους χρήστες μέσα από τους σημαντικότερους σταθμούς των 40 και πλέον προηγούμενων δωρεάν ενημερώσεων.

Η μετάβαση του No Man's Sky από την αρχική του κυκλοφορία τον Αύγουστο του 2016 μέχρι την τωρινή, εντυπωσιακή του μορφή, αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο εκτενή και μελετημένα προγράμματα συνεχούς ανάπτυξης στην ιστορία της βιομηχανίας του gaming. Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών υποστήριξης, η Hello Games προχωρά στη διάθεση του Cosmos Update, ενός τεράστιου DLC που εστιάζει αποκλειστικά στην αναβάθμιση του ίδιου του διαστημικού κενού, μετατρέποντας το από ένα απλό μεταβατικό στάδιο μεταξύ πλανητών σε έναν ζωντανό, επικίνδυνο και γεμάτο ευκαιρίες βιότοπο.

Το Cosmos αποτελεί το μεγαλύτερο δωρεάν update του No Man's Sky για τα 10 χρόνια κυκλοφορίας του, προσθέτοντας ιδιόκτητους διαστημικούς σταθμούς, αρθρωτές τροχιακές βάσεις, συμμαχίες παικτών και εξερευνήσιμα εγκαταλελειμμένα διαστημόπλοια. Η ενημέρωση ενσωματώνει έναν νέο διαδραστικό χάρτη πλοήγησης, ανανεωμένο σύστημα salvage με όπλα βαρύτητας, καθώς και το εορταστικό Anniversary Expedition που ανατρέχει πρακτικά στα 40+ προηγούμενα patches.

Η θεμελιώδης φιλοσοφία πίσω από την τελευταία δημιουργία του Sean Murray εντοπίζεται στην επιθυμία να αποκτήσει το Διάστημα τη δική του, ξεχωριστή βαρύτητα, προσφέροντας στους εξερευνητές επαρκή κίνητρα για να παραμείνουν στο κενό αντί να αναζητούν συνεχώς το επόμενο σημείο προσεδάφισης. Ο επανασχεδιασμός ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες προσανατολίζονται στα νέα ηλιακά συστήματα, καθώς το πρώτο βήμα μετά από κάθε άλμα απαιτεί πλέον τη χρήση του ανανεωμένου αστρικού χάρτη που αποκαλύπτει πληθώρα νέων σημείων ενδιαφέροντος και ξεκλειδώνει αλυσίδες αποστολών που δεν υπήρχαν μέχρι πρότινος.

Οι τεράστιοι, πανέμορφοι δακτύλιοι αστεροειδών που αποτελούνται από βράχους και κρυστάλλους πάγου κρύβουν εξαιρετικά σπάνιους πόρους, ενώ ορισμένοι διαστημικοί βράχοι διαθέτουν τόσο μεγάλο μέγεθος που επιτρέπουν την απευθείας προσεδάφιση και την εγκαθίδρυση προσωρινών ή μόνιμων βάσεων. Εάν, ωστόσο, η κατασκευή πάνω σε έναν αστεροειδή φαντάζει περιοριστική, το Cosmos Update εισάγει την απόλυτη αρχιτεκτονική ελευθερία μέσω των αρθρωτών βάσεων, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε απολύτως σημείο της διαστημικής αβύσσου. Οι αρχιτέκτονες του τίτλου έχουν πλέον τα εργαλεία να χτίσουν από τροχιακά εστιατόρια με πανοραμική θέα στους πλανήτες μέχρι στρατιωτικά φυλάκια και σταθμούς ανεφοδιασμού, μεταβάλλοντας πλήρως την οικονομία και την αισθητική του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η οικονομική κλίμακα του παιχνιδιού διευρύνεται σε δυσθεώρητα επίπεδα με τη δυνατότητα απευθείας αγοράς ολόκληρων διαστημικών σταθμών. Οι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο της εσωτερικής και εξωτερικής διακόσμησης, διαμορφώνοντας θεματικούς χώρους που λειτουργούν ως προσωπικά καταφύγια ή ως κεντρικά σημεία συνάντησης για φίλους. Αυτοί οι σταθμοί αποτελούν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο χτίζονται οι νέες Συμμαχίες, ένας φρέσκος κοινωνικός μηχανισμός που επιτρέπει σε ομάδες παικτών να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να δημιουργήσουν ένα δικτυωμένο αυτοκρατορικό μοντέλο ανταλλαγής πόρων και να διεκδικήσουν τις κορυφαίες θέσεις στα παγκόσμια leaderboards πλούτου και επιρροής.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας αναβάθμισης αφορά την προσθήκη τεράστιων, σιωπηλών κουφαριών από κατεστραμμένα διαστημόπλοια που αιωρούνται σκοτεινά στο Διάστημα. Η προσέγγιση αυτών των σκαφών απαιτεί στρατηγική σκέψη, καθώς οι παίκτες καλούνται να χρησιμοποιήσουν το ολοκαίνουργιο όπλο βαρύτητας, το οποίο υπακούει σε ρεαλιστικούς κανόνες φυσικής, για να αποσπάσουν τεράστια κομμάτια μετάλλου και να τα μεταφέρουν στο πλοίο τους μέσω μιας ισχυρής ακτίνας έλξης. Η διαδικασία της ανακύκλωσης κρύβει όμως έναν τεράστιο κίνδυνο που βασίζεται στην απληστία του χρήστη, αφού η υπερβολική αφαίρεση υλικών μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στον πυρήνα του κατεστραμμένου σκάφους, οδηγώντας σε μια καταστροφική έκρηξη που θα εξαφανίσει τόσο τα λάφυρα όσο και τους απρόσεκτους εξερευνητές.

Πέρα από τα σκοτεινά ναυάγια, το Διάστημα εμπλουτίζεται με μικρότερα εξωγήινα εμπορικά φυλάκια όπου οι ταξιδιώτες μπορούν να προμηθευτούν σπάνιους χάρτες, να συλλέξουν πληροφορίες για την τοπική περιοχή και να αναλάβουν νέες αποστολές από τους κατοίκους. Απαιτείται ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή κατά την προσέγγιση άγνωστων εγκαταστάσεων, διότι αρκετές από αυτές έχουν κυριευτεί από άγνωστους βιολογικούς κινδύνους και απαιτούν προσεκτική εκκαθάριση πριν μπορέσουν να τεθούν ξανά σε λειτουργία, θυμίζοντας έντονα στοιχεία από παιχνίδια επιβίωσης και τρόμου.

Θέλοντας να τιμήσει τη μνημειώδη προσπάθεια υποστήριξης του τίτλου, η ομάδα ανάπτυξης σχεδίασε ένα ειδικό επετειακό Expedition που λειτουργεί ως διαδραστική ιστορική αναδρομή. Κάθε ορόσημο αυτής της νέας αποστολής αντιστοιχεί άμεσα σε ένα από τα 40+ δωρεάν updates που έχουν κυκλοφορήσει την τελευταία δεκαετία. Καθώς οι παίκτες ολοκληρώνουν τα διάφορα στάδια, οι μηχανισμοί του gameplay προσαρμόζονται για να αντικατοπτρίζουν τις λειτουργίες που εισήχθησαν στην αντίστοιχη περίοδο ανάπτυξης, συνοδευόμενοι από εσωτερικά αρχεία καταγραφής που αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για το πώς γεννήθηκε η κάθε ιδέα στα γραφεία της Hello Games.

Σε επίπεδο τοπικής αγοράς και διαθεσιμότητας, οι κάτοχοι του No Man's Sky σε PlayStation 5, PlayStation 4, PC και κονσόλες Xbox μπορούν να κατεβάσουν το Cosmos Update αυτή ακριβώς τη στιγμή, χωρίς κανένα απολύτως επιπλέον κόστος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πολιτική της εταιρείας που αρνείται πεισματικά να ενσωματώσει συστήματα μικροσυναλλαγών.

Όσοι διαθέτουν το PlayStation VR2 θα διαπιστώσουν ότι οπτική αναβάθμιση του αστρικού κενού και η αίσθηση του βάθους κατά την πλοήγηση στα πυκνά πεδία αστεροειδών απογειώνουν την εμπειρία, καθιστώντας την εικονική πραγματικότητα τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για να χαθεί κάποιος στο ψηφιακό Σύμπαν.