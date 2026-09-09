Ο Λευκός Οίκος αφαίρεσε ρατσιστικό κλώνο του Tetris από την ιστοσελίδα του

Σύνοψη

Η κυβέρνηση Trump προχώρησε πρόσφατα στην προσθήκη διαδραστικών browser games στην επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, ενσωματώνοντας κλώνους του Flappy Bird και του κλασικού Tetris με αλλοιωμένη θεματολογία.

Ο παραλλαγμένος τίτλος του Tetris επέτρεπε στους επισκέπτες της πλατφόρμας να χτίσουν ένα συνοριακό τείχος για να εμποδίσουν ψηφιακές αναπαραστάσεις μεταναστών, προκαλώντας σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις για ρατσιστικά υπονοούμενα.

Η εταιρεία The Tetris Company αντέδρασε άμεσα και αποφασιστικά, εκδίδοντας αυστηρή νομική προειδοποίηση περί κατάφωρης παραβίασης των πνευματικών της δικαιωμάτων και του εμπορικού της σήματος.

Υπό την απειλή νομικών κυρώσεων, οι διαχειριστές του κυβερνητικού ιστοτόπου υποχρεώθηκαν να αποσύρουν άμεσα τον τίτλο, αναδεικνύοντας τα αυστηρά όρια της ψηφιακής προπαγάνδας όταν αυτή συγκρούεται με την πνευματική ιδιοκτησία ιδιωτικών εταιρειών.

Ο Λευκός Οίκος ενσωμάτωσε πρόσφατα μια σειρά από απλά διαδικτυακά παιχνίδια στην επίσημη ιστοσελίδα του με στόχο την προώθηση της πολιτικής ατζέντας της κυβέρνησης Trump, περιλαμβάνοντας έναν κλώνο του Flappy Bird όπου ο πρόεδρος αποφεύγει ανεμογεννήτριες και ένα αντίγραφο του Tetris σχεδιασμένο για το χτίσιμο ενός ψηφιακού συνοριακού τείχους έναντι μεταναστών.

Η ψηφιακή στρατηγική των σύγχρονων κυβερνήσεων συχνά περιλαμβάνει πρωτότυπους τρόπους διάδρασης με το κοινό μέσω αναβαθμισμένων διεπαφών, ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση της αμερικανικής προεδρίας να ενσωματώσει arcade τίτλους απευθείας στον κεντρικό κορμό του whitehouse.gov δημιούργησε ένα άνευ προηγουμένου νομικό και ηθικό ζήτημα.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίστηκε κυρίως σε τροποποιημένους κώδικες HTML5 και JavaScript που αντιγράφουν γνωστές επιτυχίες της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών, οι οποίοι προσαρμόστηκαν αισθητικά και σεναριακά προκειμένου να εξυπηρετήσουν ευθέως την πολιτική ρητορική του επιτελείου του Donald Trump. Ανάμεσα στις επιλογές που βρέθηκαν διαθέσιμες στους επισκέπτες της κυβερνητικής πύλης, ξεχώρισε αμέσως ένας προσομοιωτής πτήσης που αντέγραφε ξεδιάντροπα τους εθιστικούς μηχανισμούς του θρυλικού Flappy Bird, ζητώντας από τους παίκτες να κατευθύνουν τον Αμερικανό πρόεδρο ανάμεσα σε επικίνδυνες ανεμογεννήτριες που αποτελούν γνωστό και σταθερό στόχο της προεκλογικής και μετεκλογικής του ρητορικής.

Αυτό που προκάλεσε την εντονότερη κατακραυγή σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν η μεταφορά του κλασικού Tetris σε ένα γραφικό περιβάλλον όπου τα παραδοσιακά γεωμετρικά σχήματα αντικαταστάθηκαν από τούβλα κατασκευής με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση ενός συμπαγούς τείχους στα νότια σύνορα των ΗΠΑ. Οι παίκτες καλούνταν να τοποθετήσουν σωστά τα κομμάτια που έπεφταν από την κορυφή της οθόνης για να εμποδίσουν ψηφιακές αναπαραστάσεις μεταναστών από το να διασχίσουν την οθόνη, μετατρέποντας ένα από τα πιο ιστορικά, αθώα και αναγνωρίσιμα παιχνίδια παζλ όλων των εποχών σε ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο διαδραστικό εργαλείο μετάδοσης ρατσιστικών μηνυμάτων.

Η επιλογή της ανάπτυξης αυτών των εφαρμογών ως web-based browser games υποδηλώνει μια ξεκάθαρη πρόθεση για άμεση, γρήγορη και ευρεία κατανάλωση από χρήστες κάθε ηλικίας που επισκέπτονται την κυβερνητική πλατφόρμα μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης, παρακάμπτοντας έξυπνα τα αυστηρά φίλτρα ελέγχου περιεχομένου των παραδοσιακών καταστημάτων εφαρμογών όπως το App Store της Apple ή το Google Play, τα οποία διαθέτουν σαφείς και αυστηρούς κανονισμούς ενάντια στη ρητορική μίσους και τις διακρίσεις.

Η παγκόσμια βιομηχανία του gaming παρακολουθεί παραδοσιακά με ιδιαίτερη αυστηρότητα την εμπορική αλλά και την ιδεολογική χρήση της πνευματικής της ιδιοκτησίας, ειδικά όταν τα προϊόντα της συνδέονται αυθαίρετα και χωρίς καμία απολύτως άδεια με αμφιλεγόμενες πολιτικές τοποθετήσεις που δύνανται να πλήξουν ανεπανόρθωτα το κύρος των εμπορικών της σημάτων απέναντι στο ευρύ κοινό. Η διαχειρίστρια εταιρεία των δικαιωμάτων του τίτλου, The Tetris Company, αντέδρασε ταχύτατα μόλις το θέμα πήρε διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση που υπογράμμιζε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι λαμβάνει τις παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων απολύτως σοβαρά και δεν προτίθεται να επιδείξει καμία ανοχή.

Η νομική ομάδα της επιχείρησης φρόντισε να καταστήσει σαφές προς τους διαχειριστές της αμερικανικής κυβερνητικής ιστοσελίδας πως η ευθεία αναπαραγωγή των εμβληματικών μηχανισμών πτώσης των σχημάτων χωρίς προηγούμενη συμβατική αδειοδότηση συνιστά ξεκάθαρη καταπάτηση των κατοχυρωμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των σχεδιαστικών δικαιωμάτων που προστατεύουν τον πυρήνα του παιχνιδιού εδώ και αρκετές δεκαετίες.Η νομική πίεση που ασκήθηκε μέσω των σχετικών πρωτοκόλλων ειδοποίησης οδήγησε τους υπεύθυνους πληροφορικής του Λευκού Οίκου να αφαιρέσουν τον προσβλητικό τίτλο σχεδόν άμεσα από τους κεντρικούς servers τους.