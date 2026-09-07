Η Sony ξεκαθαρίζει το τοπίο σε ό,τι αφορά την παραγωγή δίσκων του PlayStation

Σύνοψη

Η Sony διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που ήθελαν την παραγωγή δίσκων να κατακρημνίζεται κατά 90%, διευκρινίζοντας ότι η αναμενόμενη μείωση θα κυμανθεί μόλις στο 10% συνολικά για το έτος 2028.

Η τεράστια σύγχυση προέκυψε από δηλώσεις στελέχους της θυγατρικής Sony DADC, οι οποίες παρερμηνεύτηκαν από τα μέσα ενημέρωσης, δημιουργώντας αναίτιο πανικό στους συλλέκτες φυσικών αντιτύπων σε όλο τον κόσμο.

Ο αρχικός σχεδιασμός που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο παραμένει σε απόλυτη ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα κυκλοφορούν νέα παιχνίδια σε φυσική μορφή από τον Ιανουάριο του 2028, ωστόσο οι επανεκδόσεις παλαιότερων τίτλων θα συνεχίσουν να παράγονται.

Πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της βιομηχανίας, όπως ο εμβληματικός Shawn Layden, εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για τη ραγδαία μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο της ιδιοκτησίας σε αυτό της απλής ψηφιακής προσβασιμότητας, προειδοποιώντας για τη ζημιά που προκαλείται στην εικόνα των εταιρειών.

Η Sony επιβεβαίωσε ότι η παραγωγή φυσικών δίσκων θα μειωθεί μόλις κατά 10% το 2028, διαψεύδοντας τις πρόσφατες φήμες για ακραία πτώση 90%. Παρόλα αυτά, από τον Ιανουάριο του 2028 η εταιρεία θα σταματήσει την παραγωγή δίσκων για νέες κυκλοφορίες, συνεχίζοντας αποκλειστικά τις επανεκτυπώσεις ήδη υπαρχόντων τίτλων μέσα από τις εγκαταστάσεις της θυγατρικής της, Sony DADC.

Η ιαπωνική εταιρεία βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο μιας τεράστιας διαδικτυακής θύελλας, έπειτα από την κυκλοφορία απανωτών αναφορών που υποστήριζαν ότι η γραμμή παραγωγής φυσικών δίσκων για τις κονσόλες της θα υποστεί μια πρωτοφανή συρρίκνωση. Η αφορμή για αυτή την έντονη παραφιλολογία δόθηκε από δηλώσεις που είχε κάνει ο επικεφαλής της Sony Digital Audio Disc Corporation, Dietmar Tanzer, σε ένα αυστριακό τηλεοπτικό δίκτυο τον περασμένο Ιούλιο.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέφεραν την είδηση με εντελώς λανθασμένο τρόπο, αναγκάζοντας τον τεχνολογικό κολοσσό να παρέμβει επίσημα μέσω του ενημερωτικού δικτύου Game για να αποκαταστήσει την αλήθεια και να κατευνάσει τις οργισμένες αντιδράσεις των παικτών. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου της εταιρείας, η πρόβλεψη έκανε σαφέστατα λόγο για μια συνολική μείωση του όγκου παραγωγής κατά 10% μέσα στο 2028 και όχι για μια καταστροφική πτώση που θα άφηνε ενεργό μόλις το 10% των συνολικών παραγωγικών δυνατοτήτων του εργοστασίου.

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το κομβικό ζήτημα της φυσικής διανομής οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές του χώρου, καθώς η γενικότερη στρατηγική τους διαφέρει ριζικά ως προς την υποδομή και τον έλεγχο της παραγωγικής αλυσίδας. Η Microsoft επιλέγει εδώ και χρόνια να πιστοποιεί τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες ως εξουσιοδοτημένους αναπαραγωγείς για την κατασκευή των δίσκων του οικοσυστήματος Xbox, επιτρέποντας μια σχετική ευελιξία στις εκδοτικές εταιρείες μέσω ειδικών εμπορικών συμφωνιών αδειοδότησης. Από την άλλη, η Sony διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας κατασκευής των φυσικών μέσων αποκλειστικά στο εσωτερικό της μέσω της προαναφερθείσας Sony DADC, αρνούμενη πεισματικά να ανοίξει τη γραμμή παραγωγής σε ανεξάρτητα εργοστάσια τρίτων, γεγονός που της δίνει το τεράστιο πλεονέκτημα να ρυθμίζει με απόλυτη ακρίβεια την ποσότητα των αντιτύπων που φτάνουν τελικά στα ράφια των καταστημάτων λιανικής.

Η αυστηρή αυτή διαχείριση της προσφοράς έχει ολοφάνερες οικονομικές προεκτάσεις, αφού ο τεχνητός περιορισμός των διαθέσιμων δίσκων πλήττει άμεσα τη ζωτική δευτερογενή αγορά των μεταχειρισμένων παιχνιδιών, από την οποία οι κατασκευαστές υλισμικού παραδοσιακά δεν αντλούν κανένα απολύτως κέρδος. Αναλυτές της βιομηχανίας όπως ο Daniel Ahmad της Niko Partners επισημαίνουν διαρκώς ότι ο σταδιακός στραγγαλισμός του φυσικού μέσου αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να εξαναγκαστούν οι καταναλωτές να στραφούν αποκλειστικά προς το ψηφιακό PlayStation Store, όπου τα περιθώρια κέρδους για την ιαπωνική εταιρεία παραμένουν συντριπτικά υψηλότερα σε άμεση σύγκριση με το απαρχαιωμένο μοντέλο λιανικής πώλησης. Καταργώντας οριστικά τη δυνατότητα μεταπώλησης, οι εταιρείες εξασφαλίζουν με μαθηματική ακρίβεια ότι κάθε νέος παίκτης που επιθυμεί να ασχοληθεί με έναν τίτλο υποχρεούται να πληρώσει το πλήρες αντίτιμο ή την όποια εκπτωτική τιμή απευθείας στο δικό τους ψηφιακό κατάστημα, εξαλείφοντας εντελώς τη μαζική διαρροή εσόδων προς τις τοπικές επιχειρήσεις ανταλλαγών.

Η επιθετική μετατόπιση της αγοράς από την πατροπαράδοτη ιδιοκτησία στην απλή συνδρομητική ή ψηφιακή προσβασιμότητα δεν βρίσκει ωστόσο σύμφωνους όλους τους βετεράνους του χώρου. Ο πρώην πρόεδρος της Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shawn Layden, φρόντισε να διατυπώσει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις έντονες επιφυλάξεις του για τις μακροπρόθεσμες καταστροφικές συνέπειες μιας τέτοιας αυστηρής στρατηγικής επιλογής. Εκφράζοντας την απογοήτευση του για το αναπόφευκτο ψηφιακό μέλλον, ο πολύπειρος παράγοντας παραλλήλισε την τρέχουσα κατάσταση με άλλες κλασικές μορφές φυσικών μέσων που κατάφεραν να επιβιώσουν ενάντια σε κάθε πρόβλεψη καταστροφής, φέρνοντας ως πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της βιομηχανίας των τυπωμένων βιβλίων αλλά και την απρόσμενη τεράστια αναβίωση που γνώρισαν οι δίσκοι βινυλίου και οι παλιές κασέτες μουσικής τα τελευταία χρόνια.

Για τον ίδιο, η έννοια της φυσικής συλλογής αποτελεί τον βασικότερο πυρήνα της ταυτότητας ενός πραγματικά αφοσιωμένου παίκτη, ο οποίος αντλεί τεράστια ικανοποίηση βλέποντας τα αγαπημένα του βιντεοπαιχνίδια, τις σπάνιες συλλεκτικές εκδόσεις με τις μεταλλικές θήκες και τα εντυπωσιακά συνοδευτικά αγαλματίδια να κοσμούν τα ράφια της προσωπικής του βιβλιοθήκης, στοιχεία απτά που απολύτως καμία άυλη ψηφιακή λήψη δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρει να υποκαταστήσει συναισθηματικά. Επιπλέον, δεν δίστασε να ασκήσει δριμεία κριτική στις σημερινές διοικήσεις των τεχνολογικών εταιρειών που λαμβάνουν κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις βασιζόμενες σχεδόν αποκλειστικά σε στεγνά μαθηματικά μοντέλα και τεράστια λογιστικά φύλλα, αγνοώντας παντελώς την ανυπολόγιστη ζημιά που προκαλούν σε καθημερινή βάση στην ίδια την αξία και τη δημόσια εικόνα του εμπορικού τους σήματος.

Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια του φανατικού κοινού έγινε άλλωστε κάτι παραπάνω από εμφανής κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διαδικτυακής παρουσίασης State of Play της Sony, όπου χιλιάδες αγανακτισμένοι θεατές κατέκλυσαν τη ζωντανή συνομιλία στο YouTube και το Twitch με ασταμάτητα μηνύματα διαμαρτυρίας αναγράφοντας μαζικά τη φράση "NO DISC NO BUY". Αυτό το άνευ προηγουμένου ξέσπασμα δυσφορίας ήρθε με τη σειρά του να προστεθεί σε ένα ήδη υπερβολικά βαρύ κλίμα για τη Sony, το οποίο είχε επιδεινωθεί ραγδαία λόγω της πρόσφατης παρατεταμένης κρίσης γύρω από το δημοφιλές franchise του Destiny 2 και τις ευρείας κλίμακας μαζικές απολύσεις εξειδικευμένου προσωπικού που έλαβαν χώρα προσφάτως στα κεντρικά γραφεία της Bungie.

Οι αφοσιωμένοι παίκτες αισθάνονται πλέον βαθύτατα προδομένοι, θεωρώντας ότι η παγκόσμια βιομηχανία του gaming προσπαθεί με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο μέσο να τους επιβάλει ένα ασφυκτικό μοντέλο λειτουργίας μέσα στο οποίο αναγκάζονται να πληρώνουν τεράστια χρηματικά ποσά για ψηφιακά προϊόντα που στην πραγματικότητα δεν τους ανήκουν νομικά, αφού η οποιαδήποτε ξαφνική αφαίρεση ενός τίτλου από τους κεντρικούς ψηφιακούς servers συνεπάγεται νομοτελειακά την άμεση οριστική απώλεια της πρόσβασης σε αυτόν από πλευράς του τελικού χρήστη.