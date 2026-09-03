PlayStation: Η Sony απειλεί με κυρώσεις όσους παρενοχλούν τους εργαζομένους της

Σύνοψη

Η Sony Japan ανακοίνωσε μια νέα πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στην παρενόχληση των υπαλλήλων της από πελάτες, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Οι συνέπειες για την παραβίαση των νέων κανονισμών περιλαμβάνουν την οριστική διακοπή της υποστήριξης πελατών, τον περιορισμό της πρόσβασης στις υπηρεσίες, καθώς και την έναρξη ποινικών ή αστικών νομικών διαδικασιών εναντίον των χρηστών.

Το κύμα των αντιδράσεων που οδήγησε στην απόφαση προέρχεται κυρίως από τη δυσαρέσκεια της κοινότητας απέναντι στην προγραμματισμένη διακοπή παραγωγής φυσικών δίσκων για το PlayStation από τον Ιανουάριο του 2028.

Η κίνηση της εταιρείας εναρμονίζεται με την εγχώρια νομοθεσία του Οκτωβρίου 2025, η οποία υποχρεώνει πλέον τους εργοδότες να προστατεύουν το προσωπικό τους από τις υπερβολικές απαιτήσεις και τις απειλές των καταναλωτών.

Παράλληλα με τις αλλαγές στην υποστήριξη, η Sony βρίσκεται αντιμέτωπη με σωρεία αγωγών στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική σχετικά με τις πρακτικές πώλησης ψηφιακών αδειών στο PlayStation Store και τον μονοπωλιακό έλεγχο της διανομής.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και του καταναλωτικού κοινού αποκτά πλέον νομικές διαστάσεις, καθώς η ψηφιοποίηση των προϊόντων ψυχαγωγίας γεννά πρωτοφανείς τριβές. Η Sony Japan προχώρησε στη δημοσίευση ενός αναθεωρημένου πλαισίου κανόνων συμπεριφοράς για τους πελάτες του PlayStation, καθιστώντας σαφές πως οι ημέρες όπου η δυσαρέσκεια εκφραζόταν χωρίς όρια μέσω των καναλιών εξυπηρέτησης έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η επίσημη ανακοίνωση υπογραμμίζει τη δέσμευση του οργανισμού να θωρακίσει τους εργαζομένους του απέναντι σε καταχρηστικές συμπεριφορές, δημιουργώντας ένα νομικό ανάχωμα απέναντι στο τεράστιο κύμα αρνητικών αντιδράσεων που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα η πλατφόρμα.

Η δημοσιοποίηση της νέας πολιτικής αποτελεί την απάντηση της εταιρείας απέναντι στις συνεχιζόμενες επιθέσεις που δέχονται τα τμήματα υποστήριξης. Η προσπάθεια της Sony να διαχειριστεί την οργή του καταναλωτικού κοινού έρχεται σε άμεση συνάρτηση με τις ριζικές αλλαγές που δρομολογούνται στον τρόπο διάθεσης και ιδιοκτησίας του λογισμικού, μετατοπίζοντας την ευθύνη της ομαλής επικοινωνίας στους ίδιους τους χρήστες.

Ποιες είναι οι νέες κυρώσεις της Sony για την υποστήριξη πελατών του PlayStation

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, η Sony Japan εφαρμόζει μια αυστηρή πολιτική προστασίας των εργαζομένων της από την παρενόχληση των πελατών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παροχή εξυπηρέτησης, να απαγορεύσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης και να προβεί σε νομικές ή ποινικές διώξεις εναντίον χρηστών που καταφεύγουν σε υπερβολικές απαιτήσεις, απειλές ή λεκτική βία.

Το κείμενο των νέων κανονισμών ορίζει με σαφήνεια τις πρακτικές που θεωρούνται πλέον απαράδεκτες, προσπαθώντας να οριοθετήσει την έννοια της «παρενόχλησης». Μεταξύ των παραδειγμάτων που αναφέρονται ρητά, συγκαταλέγονται οι επίμονες, επαναλαμβανόμενες ή υπερβολικά παρατεταμένες απαιτήσεις, η πίεση για παράλογες αποζημιώσεις ή αναγκαστικές συγγνώμες, καθώς και η χρήση υβριστικής γλώσσας, απειλών και συκοφαντιών. Οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας επισημαίνουν πως το εργασιακό περιβάλλον πρέπει να χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, αναφέροντας συγκεκριμένα πως η αξιοπρέπεια των υπαλλήλων δεν νοείται να καταπατάται από απαιτήσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα φυσιολογικά όρια των κοινωνικών προτύπων.

Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, όπως η φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας χωρίς σχετική άδεια ή η απαίτηση υποταγής του προσωπικού, η Sony δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί στενά με την αστυνομία και τους νομικούς της συμβούλους. Η προσέγγιση αυτή ακυρώνει πρακτικά το ενδεχόμενο ανοχής σε συμπεριφορές που στο παρελθόν ίσως να αντιμετωπίζονταν απλώς με αδρανοποίηση των λογαριασμών των χρηστών.

Η αιτία πίσω από την απόφαση: Η μετάβαση σε ένα αμιγώς ψηφιακό οικοσύστημα

Η ριζική αλλαγή στάσης της ιαπωνικής εταιρείας προέκυψε ως άμεση απάντηση στις μαζικές αντιδράσεις της κοινότητας, έπειτα από την εσωτερική στρατηγική απόφαση να τερματιστεί σταδιακά η παραγωγή φυσικών δίσκων παιχνιδιών με ορίζοντα τον Ιανουάριο του 2028, μετατρέποντας το PlayStation σε μια σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακή πλατφόρμα.

Ο Οικονομικός Διευθυντής της Sony, Lin Tao, έχει ήδη επιβεβαιώσει πως η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει προσεκτικά με το συγκεκριμένο σχέδιο κατάργησης των φυσικών μέσων, μολονότι αναγνωρίζει τις έντονες αντιρρήσεις της κοινότητας των παικτών. Η συσσωρευμένη οργή των καταναλωτών διοχετεύθηκε μαζικά προς τα κέντρα τηλεφωνικής και διαδικτυακής εξυπηρέτησης της Sony, με τους χρήστες να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την αδυναμία μεταπώλησης, δανεισμού ή μακροπρόθεσμης διατήρησης των αγορασμένων τίτλων τους.

Η νομοθετική παρέμβαση της Ιαπωνίας και το τέλος του παραδοσιακού δόγματος

Η ενσωμάτωση των συγκεκριμένων περιορισμών στους όρους παροχής υπηρεσιών δεν αποτελεί μια εντελώς μεμονωμένη πρωτοβουλία της Sony, αλλά ακολουθεί τις ευρύτερες νομοθετικές και εργασιακές εξελίξεις που συντελούνται στο εσωτερικό της Ιαπωνίας. Τον Οκτώβριο του 2025 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος, πρωτοποριακός νόμος ο οποίος καθιστά νομικά υπεύθυνους τους εργοδότες όλης της χώρας για τη λήψη προληπτικών μέτρων ενάντια στην κακοποίηση των εργαζομένων τους από το καταναλωτικό κοινό.

Η συνδικαλιστική οργάνωση Uni Global Union έχει περιγράψει αυτή τη νομοθετική μεταρρύθμιση ως μια δομική αλλαγή για την ιαπωνική εργασιακή κουλτούρα, η οποία παραδοσιακά βασιζόταν στη βαθιά ριζωμένη πεποίθηση πως η εξυπηρέτηση πρέπει να προσφέρεται άνευ όρων. Η εγκατάλειψη της νοοτροπίας που ήθελε τον πελάτη να έχει πάντα δίκιο επιτρέπει πλέον σε κολοσσούς όπως η Sony να διαχειρίζονται τα ακραία περιστατικά λεκτικής ή ψυχολογικής βίας με εργαλεία που υπερβαίνουν την απλή παύση της συνομιλίας, μετατρέποντας τις διαδικασίες υποστήριξης σε ασφαλή επαγγελματικά περιβάλλοντα που προστατεύονται ενεργά από το κράτος.

Το μπαράζ των αγωγών για το PlayStation Store και τα ψηφιακά δικαιώματα

Καθώς η Sony θωρακίζει τις εσωτερικές της δομές ενάντια στις επιθέσεις, το εξωτερικό νομικό μέτωπο παραμένει εξαιρετικά ανοιχτό. Οι αντιδράσεις για την ψηφιακή μετάβαση έχουν ήδη μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες διαφόρων χωρών, με τις κατηγορίες να εστιάζουν στην αδιαφάνεια των όρων πώλησης και στην άσκηση μονοπωλιακών πρακτικών. Η εταιρεία προσφάτως απάντησε σε μια ομαδική αγωγή υπερασπιζόμενη την πολιτική της γύρω από τις ανακλητές ψηφιακές άδειες, προβάλλοντας το επιχείρημα πως, υπό τα τωρινά τεχνολογικά δεδομένα, οι καταναλωτές θα έπρεπε να γνωρίζουν εξαρχής ότι δεν αποκτούν πραγματική ιδιοκτησία των παιχνιδιών που προσθέτουν στη βιβλιοθήκη τους.

Η νομική πίεση αυξάνεται και από οργανισμούς όπως η ολλανδική ομάδα καταναλωτών, η οποία σε συνεργασία με το κίνημα «Stop Killing Games» κατηγορεί τη Sony για αδικαιολόγητες χρεώσεις και γεωγραφικές διακρίσεις στην τιμολόγηση του PlayStation Store. Αντίστοιχα, στο Μεξικό, νομοθέτες έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις υποστηρίζοντας πως ο περιορισμός των αγορών αποκλειστικά μέσω του ενσωματωμένου ψηφιακού καταστήματος καταπνίγει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, πλήττοντας άμεσα τα κέρδη άλλων εμπόρων λιανικής πώλησης αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα των ίδιων των καταναλωτών.