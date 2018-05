Nokia 5.1, Nokia 3.1 και Nokia 2.1: Αυτή είναι η επόμενη γενιά με πρωτοποριακό σχεδιασμό και Android One/Go

[Δ.Τ.]

Η HMD Global, η αντιπρόσωπος εταιρεία των Nokia κινητών τηλεφώνων, εξακολουθεί να ανανεώνει με ταχύ ρυθμό τη γκάμα των Nokia Android smartphones, ανακοινώνοντας σήμερα τα Nokia 5.1, Nokia 3.1 και Nokia 2.1. Προσφέροντας πρόσβαση στις τελευταίες υπηρεσίες της Google, όπως το Google Assistant, το τρίο των smartphones συνεχίζει να παρέχει μια «pure», ασφαλή και πάντα ενημερωμένη εμπειρία Android με Android One και Android Go, συνδυάζοντας την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, τον σχεδιασμό που αναμένει κανείς από ένα Nokia smartphone και την μέγιστη απόδοση.

Ο Juho Sarvikas, Chief Product Officer της HMD Global δήλωσε:

“Παίρνουμε θάρρος από την ανταπόκριση του κοινού σχετικά με τα προϊόντα μας. Οι καταναλωτές μας λένε ότι αγαπούν τα Nokia smartphones με Android. Είναι η συνεχής προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την εμπειρία ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις καθημερινές ανάγκες των fans μας. Κάθε λεπτομέρεια σε ένα Nokia smartphone έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τους καταναλωτές και γι’ αυτό είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε αυτά τα εκλεπτυσμένα smartphones που δίνουν μια δυναμική ώθηση στην απόδοση, συνεχίζουν να αναδεικνύουν τα πιο premium στοιχεία σχεδιασμού σε προσιτά επίπεδα τιμών για όλους και φέρουν την κορυφαία ποιότητα που αναμένουν όλοι από εμάς Με αυτήν τη σειρά, παρέχουμε μεγαλύτερες οθόνες, βελτιωμένες επιδόσεις σε ολόκληρη τη γκάμα μας, με αναβαθμίσεις επεξεργαστών που προσφέρουν έως και 50% υψηλότερες επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα την τέλεια ισορροπία με την κατανάλωση μπαταρίας, ενώ προσφέρουμε εκπληκτικό σχεδιασμό – και όλα αυτά απευθυνόμενοι σε ένα αγοραστικό κοινό που συνήθως αναγκάζεται να συμβιβαστεί. Με την ανανεωμένη γκάμα μας, μπορείτε πλέον να απολαύσετε μια κορυφαία εμπειρία smartphone χωρίς να χρειαστεί να το πληρώσετε ακριβά. Κάθε τηλέφωνο εκπέμπει μοναδικό στυλ, με σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια και ανεξάρτητα από τo budget σας, θα μπορείτε να βρείτε ένα Nokia smartphone που να είναι κατάλληλο για εσάς.”

Nokia 5.1: Ένα διαχρονικό κλασικό που έγινε ακόμα καλύτερο

Συνεχίζοντας τον κλασσικό σχεδιασμό της προηγούμενης γενιάς, το νέο Nokia 5.1 είναι διακριτικό, συμπαγές και πολύ κομψό. Εξαιρετικά στιβαρό, καθώς είναι κατασκευασμένο από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου σειράς 6000 που έχει βελτιωθεί μέσω μιας διαδικασίας 40 σταδίων μηχανικής, ανοδίωσης και στίλβωσης, για να δώσει ένα εξαιρετικό μεταξένιο τελείωμα και μια μοναδική αίσθηση στο χέρι. Το νέο Nokia 5.1 διαθέτει μια μεγαλύτερη κατά 0,3 ίντσες οθόνη σε στενότερο σώμα 2mm και ακρίβεια στις μικρότερες λεπτομέρειες, όπως η εναρμόνιση των στρογγυλεμένων άκρων στις γωνίες της οθόνης με τις αντίστοιχες του τηλεφώνου, για να προσφέρει μια συμπαγή εμπειρία «τσέπης». Το Nokia 5.1 έρχεται με οθόνη Full HD+ 5,5 ιντσών και ανάλυση 18:9, που κάνει την παρακολούθηση του αγαπημένου σας περιεχομένου, την περιήγηση στον διαδίκτυο, την παρακολούθηση των αγαπημένων σας εκπομπών, το να μοιράζεστε αστεία memes ή παιχνίδια, μια υπέροχη εμπειρία.

Με τη βοήθεια ενός οκταπύρηνου επεξεργαστή MediaTek Helio P18 2.0 GHz, το Nokia 5.1 προσφέρει ομαλότερη ολοκληρωμένη απόδοση που είναι κατά 40% πιο γρήγορη και ισχυρότερη από αυτήν της προηγούμενης γενιάς, για να μπορείτε να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να εκτελείτε πολλαπλές εργασίες χωρίς κόπο. Μπορείτε να αιχμαλωτίσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ότι έχει σημασία για εσάς με την αναβαθμισμένη πίσω κάμερα 16MP με αυτόματη εστίαση ανίχνευσης φάσης και τη μπροστινή ευρυγώνια κάμερα. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων του Nokia 5.1 έχει μεταφερθεί στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, ώστε να μπορείτε να τον ξεκλειδώσετε εύκολα με το δείκτη σας, ενώ παράλληλα μπορείτε να αφήσετε το πορτοφόλι σας στο σπίτι, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να πληρώσετε με ασφάλεια και ευκολία, με το NFC μέσω του Google Pay.

Το νέο Nokia 5.1 θα κυκλοφορήσει σε τρία κλασικά χρώματα: Copper, Tempered Blue και Black (το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε μερικές εβδομάδες αργότερα), ενώ θα υπάρχουν δύο επιλογές αποθήκευσης/μνήμης RAM: 2GB/16Gb, 3GB/32GB.

Θα είναι διαθέσιμο από τον Ιούλιο του 2018.

Nokia 5.1

Οθόνη 5.5” FHD+ IPS 2.5D (2160 x 1080, 18:9) με επικάλυψη Gorilla Glass

Επεξεργαστής 64bit octa-core MediaTek Helio P18

Μνήμη RAM 2GB/3GB LPDDR3

Αποθηκευτικός χώρος 16GB/32GB (επέκταση με microSD έως 128GB)

Κάμερα 16MP με PDAF και dual-tone LED flash

Εμπρόσθια κάμερα 8MP

dualSIM

Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων

WiFi 802.11a, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, 4G LTE

Λειτουργικό σύστημα Android 8.1 Oreo (Android One και αναβαθμίσιμο στο Android P)

Μπαταρία 2970mAh

Υποδοχές microUSB 2.0, 3.5mm

Διαστάσεις 151.1 x 70.73 x 8.27mm

Nokia 3.1: Η τέλεια αρμονία υλικών και επιδόσεων

Το Nokia 3 αποτελεί το πιο επιτυχημένο μοντέλο των Nokia smartphones και το μεγαλύτερο franchise μας μέχρι σήμερα. Το νέο Nokia 3.1 δημιουργεί μια πλούσια σύνδεση μεταξύ υλικών με εκπληκτικό σχεδιασμό και προσφέρει την απόδοση που σας ταιριάζει, καθιστώντας το πιο ελκυστικό από ποτέ. Η όμορφα σμιλευμένη οθόνη σμίγει στις λεπτές πλευρές αλουμινίου CNC με διπλή αδαμάντινη κοπή, που εξασφαλίζουν τέλεια αρμονία υλικών. Στο σωστό ακριβώς μέγεθος για χρήση με το ένα χέρι, το πιο οικονομικό smartphone 18:9 με οθόνη HD+ 5,2 ιντσών, σας δίνει περισσότερο διαθέσιμο περιεχόμενο στην οθόνη με μια ματιά, ενώ η καμπυλωτή οθόνη 2,5D είναι προστατευμένη από Corning Gorilla Glass ώστε να παραμείνει άθικτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το Nokia 3.1 χρησιμοποιεί τον MediaTek 6750 Helio P10, ένα οκταπύρηνο chipset, δίνοντάς σας δύο πυρήνες επεξεργαστών και μια αύξηση της απόδοσης κατά 50% σε σχέση με αυτήν της προηγούμενης γενιάς, ώστε το τηλέφωνό σας να μπορεί να συμβαδίσει με τη χρήση σας. Διαθέτοντας αναβαθμισμένη κύρια κάμερα 13MP με auto focus, το Nokia 3.1 καταγράφει τις αναμνήσεις που θα θέλετε να ξαναζήσετε, ξανά και ξανά. Χάρη στο πλήρες σύνολο των αισθητήρων που υπάρχουν συνήθως μόνο στα premium κινητά τηλέφωνα, το Nokia 3.1 σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δημοφιλείς εφαρμογές AR όπως το Pokémon Go, το να πληρώνετε με ασφάλεια και ευκολία με το NFC στο Google Pay και να αποτυπώνετε ολόκληρο το τοπίο με πανοραμική απεικόνιση.

Το νέο Nokia 3.1 θα διατίθεται σε τρία χρώματα: Blue/Copper, Black/Chrome και White/Iron. Θα υπάρχουν δύο επιλογές αποθήκευσης/μνήμης RAM: 2GB/16GΒ, 3GB/32GB και θα είναι διαθέσιμες από τον Ιούνιο του 2018.

Nokia 3.1

Οθόνη 5.2” HD+ 2.5D (1440 x 720, 18:9) με επικάλυψη Gorilla Glass

Επεξεργαστής 64bit quad-core MediaTek 6750

Μνήμη RAM 2GB/3GB LPDDR3

Αποθηκευτικός χώρος 16GB/32GB (επέκταση με microSD έως 128GB)

Κάμερα 13MP f/2.0 με LED flash

Εμπρόσθια κάμερα 8MP f/2.2

dualSIM

WiFi 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, NFC, 4G LTE

Λειτουργικό σύστημα Android 8.1 Oreo (Android One και αναβαθμίσιμο στο Android P)

Μπαταρία 2990mAh

Υποδοχές microUSB 2.0, 3.5mm

Διαστάσεις 146.25 x 68.65 x 8.7mm

Βάρος 138.3gr

Nokia 2.1: Το smartphone με διάρκεια ζωής μπαταρίας 2 ημερών βελτιώνεται ακόμη περισσότερο

Για να εξυπηρετήσει πολύωρες ανάγκες ψυχαγωγίας των καταναλωτών που είναι πάντα εν κινήσει, το Nokia 2.1 συνοδεύεται από διάρκεια ζωής μπαταρίας 2 ημερών, μεγάλη HD οθόνη 5,5 ιντσών και διπλά στερεοφωνικά ηχεία, με κατεύθυνση προς τα εμπρός. Η τεράστια μπαταρία 4000mAh του Nokia 2.1 φορτίζει πλέον ακόμα πιο γρήγορα, ώστε να μπορείτε να είστε και πάλι εν κινήσει, ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι πριν. Με οθόνη HD σχεδόν 20% μεγαλύτερη από το αρχικό μοντέλο, μπορείτε να απολαμβάνετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας εν κινήσει, ενώ τα διπλά ηχεία με 3D διαμορφωμένες λεπτομέρειες από ανοξείδωτο ατσάλι, σας δίνουν έναν εκπληκτικό στερεοφωνικό ήχο.

Προσφέροντας την ποιότητα και το στυλ που περιμένετε από ένα Nokia κινητό, ο σκανδιναβικός σχεδιασμός του Nokia 2.1 και οι μεταλλικές λεπτομέρειες του σας εγγυώνται ότι θα ξεχωρίζετε από το πλήθος. Το κομψό, στρογγυλεμένο, εργονομικά σχεδιασμένο και χρωματισμένο πίσω μέρος του κινητού από πολυκαρβουνικό πλαστικό, διατηρεί το τηλέφωνό σας ασφαλές, «ζωντανό» και ανθεκτικό στις γρατζουνιές. Η αναβαθμισμένη κινητή πλατφόρμα 64-bit Qualcomm Snapdragon 425 προσφέρει στους fans την κατά 50% ταχύτερη και ομαλότερη απόδοση που ζήτησαν, με γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών. Μπορείτε να αιχμαλωτίσετε τη δράση όπου κι αν βρίσκεστε με την 5MP μπροστινή κάμερα του Nokia 2.1 και την πίσω κάμερα 8MP με auto focus.

Το νέο Nokia 2.1 θα είναι διαθέσιμο σε τρία μεταλλικά χρώματα: Blue/Copper, Blue/Silver και Grey/Silver και θα είναι διαθέσιμο από τον Ιούλιο του 2018.

Nokia 2.1

Οθόνη 5.5” HD 2.5D (1280 x 720, 16:9) με επικάλυψη Gorilla Glass

Επεξεργαστής 64bit quad-core Qualcomm Snapdragon 425 1.4GHz

Μνήμη RAM 1GB LPDDR3

Αποθηκευτικός χώρος 8GB (επέκταση με microSD έως 128GB)

Κάμερα 8MP με LED flash

Εμπρόσθια κάμερα 5MP

dualSIM

dual ηχεία stereo

WiFi 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS, 4G LTE

Λειτουργικό σύστημα Android 8.1 Oreo (Android Go και αναβαθμίσιμο στο Android P)

Μπαταρία 4000mAh

Υποδοχές microUSB 2.0, 3.5mm

Διαστάσεις 153.6 x 77.6 x 9.67mm

Βάρος 174gr

Pure, secure and up-to-date εμπειρία Android σε όλο το εύρος

Μαζί με τα Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus και Nokia 6.1, τα Nokia 5.1 και Nokia 3.1 μπαίνουν επίσης στην Android One οικογένεια, προσφέροντας μια εμπειρία σχεδιασμένη από την Google που είναι έξυπνη, ασφαλής και απλά καταπληκτική. Τα Nokia smartphones με Android One παρέχουν μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης και διάρκεια ζωής μπαταρίας από τη στιγμή που θα βγει από τη συσκευασία του, καθώς και τις τελευταίες AI καινοτομίες που υποστηρίζονται από την Google, για να έχετε το προβάδισμα κάθε ημέρα. Τα Nokia 5.1 και Nokia 3.1 θα λαμβάνουν μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας για τρία χρόνια και ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος για δύο χρόνια, όπως εγγυάται το πρόγραμμα Android One. Αυτό τα τοποθετεί ανάμεσα στα πιο ασφαλή τηλέφωνα της αγοράς, πάντα ενημερωμένα με τις τελευταίες υπηρεσίες της Google, όπως το Google Assistant και το Google Photos, με δωρεάν απεριόριστο χώρο φωτογραφιών υψηλής ποιότητας. Παράλληλα το Nokia 2.1 είναι διαθέσιμο με Android Oreo (Go edition), σχεδιασμένο για smartphones με μνήμη RAM 1GB ή λιγότερο, δίνοντάς σας μια ομαλή εμπειρία Android, περισσότερο αποθηκευτικό χώρο και κατανάλωση λιγότερων δεδομένων από τη στιγμή που θα βγει από τη συσκευασία του. Και τα τρία τηλέφωνα είναι έτοιμα για το Android P.

Η Anne Laurenson, Director, Android Partnerships της Google δήλωσε: