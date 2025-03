NVAQC: Η Nvidia συνδυάζει AI, υπερυπολογιστές και κβαντική τεχνολογία σε ένα!

Η Nvidia εργάζεται πάνω σε έναν υπολογιστή που συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, τους υπερ-υπολογιστές και την κβαντική τεχνολογία σε ένα μηχάνημα που θα τα ελέγχει όλα. Αυτό θα γίνει πραγματικότητα στο Nvidia Accelerated Quantum Research Center (NVAQC).

Ένα από τα ζητήματα για την Κβαντική Πληροφορική ήταν η κλιμάκωση. Ωστόσο, αυτό το νέο κέντρο θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμεση αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος για την επόμενη γενιά υπολογιστών, και μάλιστα σύντομα. Ένα σημαντικό εμπόδιο για την Κβαντική Πληροφορική είναι η διευθέτηση των σφαλμάτων των qubit που συμβαίνουν φυσιολογικά. Καθώς τα qubits αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, δημιουργείται θόρυβος που πρέπει να απομονωθεί. Αυτό επιτυγχάνεται με την επεξεργασία των εξόδων από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις αυτών των qubits.

Η διαδικασία εντοπισμού, παρακολούθησης και διόρθωσης των σφαλμάτων των qubits ονομάζεται αποκωδικοποίηση. Σε αυτό το σημείο υπεισέρχονται η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι υπερυπολογιστές, καθώς ο συνδυασμός τους θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιτάχυνση της αποκωδικοποίησης που αποτελεί τον στόχο της νέας εγκατάστασης NVAQC.

Αν και η Nvidia δημιουργεί το χώρο για να πραγματοποιηθεί αυτή η έρευνα, δεν το κάνει μόνη της. Καινοτόμοι της Κβαντικής Πληροφορικής θα συνεργαστούν για να δουλέψουν πάνω στα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των Quantinuum, QuEra και Quantum Machines. Συμμετέχουν επίσης ακαδημαϊκοί εταίροι με συνεργάτες στο Harvard Quantum Initiative και την ομάδα Engineering Quantum Systems του MIT Center for Quantum Engineering.

«Το NVAQC αντλεί τα απαραίτητα και πολυπόθητα εργαλεία για την κλιμάκωση των Κβαντικών Υπολογιστών σε συσκευές επόμενης γενιάς», δήλωσε ο Tim Costa, senior director of computer-aided engineering, quantum and CUDA-X at NVIDIA. «Το κέντρο θα είναι ένα μέρος για προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας κβαντικών αλγορίθμων και εξοπλισμού, στενή ενσωμάτωση κβαντικών επεξεργαστών και τόσο εκπαίδευση όσο και ανάπτυξη μοντέλων AI για την κβαντική τεχνολογία».

Η Nvidia έδωσε τη σχετική δήλωση:

Βασιζόμενο σε εργαλεία όπως το NVIDIA DGX Quantum - μια αρχιτεκτονική αναφοράς για την ενσωμάτωση κβαντικού και κλασικού υλικού - και το CUDA-Q, το NVAQC πρόκειται να αποτελέσει το επίκεντρο για τις εξελίξεις επόμενης γενιάς στον τομέα της Κβαντικής Πληροφορικής, τροφοδοτώντας την εξέλιξη των qubits σε επιδραστικούς κβαντικούς υπολογιστές.

[via]