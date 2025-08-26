Ο browser που θα έπρεπε να αποφύγετε στο Android σας

Η επιλογή του browser στο κινητό σας Android δεν είναι απλή υπόθεση. Πολλοί χρήστες απλώς μένουν στον προεγκατεστημένο browser και σπάνια τον αλλάζουν. Για τους περισσότερους, αυτός είναι ο Google Chrome, ο browser που κυριαρχεί στην αγορά Android και που, πίσω από την ταχύτητα και την ευκολία χρήσης του, συλλέγει περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα οι χρήστες φαντάζονται.

Η Google έχει εισάγει διάφορα μέτρα προστασίας, όπως η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση απειλών και την προστασία μέσα από τον Chrome, αλλά αυτά δεν καταργούν τις βασικές μηχανές παρακολούθησης που λειτουργούν στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με έρευνα της Surfshark, εταιρείας VPN με έμφαση στην ιδιωτικότητα, ο Chrome αποδεικνύεται ο πιο «διψασμένος» για δεδομένα browser, συλλέγοντας περισσότερες κατηγορίες ευαίσθητων πληροφοριών από οποιονδήποτε μεγάλο ανταγωνιστή. Από το ιστορικό περιήγησης και τις αποθηκευμένες πληροφορίες πληρωμών, μέχρι τις λίστες επαφών, η κλίμακα της συλλογής δεδομένων είναι τεράστια, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται από περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Αρχικά, ο Chrome μπορεί να φαίνεται ακίνδυνος. Προσφέρει γρήγορη συμπλήρωση φορμών, εξατομικευμένα νέα και εύκολη συγχρονισμένη εμπειρία σε όλες τις συσκευές σας. Ωστόσο, αυτά τα «προνόμια» συχνά συνοδεύονται από συνεχή παρακολούθηση, λεπτομερείς προφίλ των συνηθειών σας και μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής προσωπικών δεδομένων. Στην πραγματικότητα, ο Chrome συλλέγει περισσότερα δεδομένα απ’ όσα συνειδητοποιούμε.

Η στενή σχέση του Chrome με τα διαφημιστικά και αναλυτικά δίκτυα της Google σημαίνει ότι δεν εμφανίζει απλώς ιστοσελίδες. Παρατηρεί συνεχώς τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο, μαθαίνοντας για εσάς, ακόμη και όταν δεν περιηγείστε ενεργά. Extensions, διεργασίες και ενσωματωμένα trackers συλλέγουν πληροφορίες στο παρασκήνιο για να δημιουργήσουν αναλυτικά προφίλ συνηθειών και προτιμήσεων. Μια συλλογική αγωγή κατά της Google το 2020 έδειξε πόσο αόρατη και εκτεταμένη μπορεί να είναι αυτή η παρακολούθηση. Το 2024, η Google συμφώνησε να διαγράψει «δισεκατομμύρια προσωπικά αρχεία» που είχαν συλλεχθεί από το Incognito mode, αλλά η εταιρεία διευκρίνισε ότι ιστοσελίδες και τρίτοι μπορούν ακόμα να μοιράζονται δεδομένα με την Google ακόμα και σε ιδιωτική περιήγηση.

Χαρακτηριστικά όπως η αυτόματη συμπλήρωση φορμών, τα εξατομικευμένα νέα και οι προτάσεις περιεχομένου τροφοδοτούν το ίδιο οικοσύστημα παρακολούθησης. Ακόμη και μικρές ενέργειες όπως το κλικ σε ένα άρθρο ή η παραμονή σε μια σελίδα αφήνουν ψηφιακά ίχνη που αποκαλύπτουν τις συνήθειες σας. Για όποιον ενδιαφέρεται για την ιδιωτικότητα, αυτός είναι σοβαρός λόγος να επανεξετάσει τη χρήση του Chrome ως προεπιλεγμένου browser.

Η λύση είναι απλή: browsers που εστιάζουν στην ιδιωτικότητα περιορίζουν τα δεδομένα που συλλέγουν, συχνά αποκλείοντας trackers πριν καν φορτώσουν. Εναλλακτικές επιλογές για Android όπως οι Brave, DuckDuckGo, Firefox και Tor προσφέρουν διαφορετικές προσεγγίσεις προστασίας, αλλά όλες διασφαλίζουν ότι το ιστορικό περιήγησης παραμένει υπό τον έλεγχο του χρήστη. Μειώνουν τη ροή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά σας, ενισχύοντας την ανωνυμία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η αλλαγή browser είναι εύκολη και τα οφέλη σημαντικά. Απλώς εγκαταστήστε τον browser της επιλογής σας, ορίστε τον ως προεπιλεγμένο και προσαρμόστε τις άδειες για να περιορίσετε την κοινοποίηση της τοποθεσίας και άλλων δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται άμεσα η ποσότητα πληροφοριών που φεύγουν από τη συσκευή σας και περιορίζεται η παρακολούθηση που τροφοδοτεί τα διαφημιστικά προφίλ. Ακόμη και τα πρόσφατα χαρακτηριστικά του Chrome, όπως η απόκρυψη της IP, παρέχουν περιορισμένη προστασία, ενώ η ευρύτερη συλλογή δεδομένων συνεχίζεται στο παρασκήνιο.

