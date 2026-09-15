Ο Donald Trump κάλεσε επί σκηνής τον CEO της Nvidia: «Απάτη οι κίνδυνοι της AI»

Σύνοψη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, τηλεφώνησε ζωντανά στον CEO της Nvidia, Jensen Huang, κατά τη διάρκεια ενός πάνελ στο All-In Summit στο Los Angeles.

Ο Trump χαρακτήρισε δημοσίως «απάτη» (hoax) τις προειδοποιήσεις περί υπαρξιακού κινδύνου από την Τεχνητή Νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι τα ρομπότ δεν πρόκειται να καταλάβουν τον κόσμο.

Τα Data Centers χαρακτηρίστηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο ως «το πετρέλαιο των επόμενων 25 ετών», με έντονη κριτική προς τις πολιτείες που καθυστερούν την αδειοδότησή τους.

Ο Jensen Huang συμφώνησε στην ανάγκη διατήρησης της αμερικανικής ηγεσίας έναντι της Κίνας, χαρακτηρίζοντας τις προβλέψεις για το τέλος της ανθρωπότητας «μη επιστημονικές».

Η απρόσμενη συζήτηση πραγματοποιείται στον απόηχο παραιτήσεων κορυφαίων ερευνητών, όπως ο Jacob Coxon από την Anthropic, οι οποίοι ζητούν επιτακτικά την επιβράδυνση της ανάπτυξης νέων αλγορίθμων.

Η εμφάνιση του CEO της Nvidia, Jensen Huang, στο φετινό All-In Summit στο Los Angeles πήρε μια εντελώς απροσδόκητη τροπή, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, πραγματοποίησε τηλεφωνική παρέμβαση ζωντανά στη σκηνή. Ο σκοπός της κλήσης δεν ήταν απλώς ένας τυπικός χαιρετισμός, αλλά μια ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι στο ολοένα και πιο έντονο κύμα αντιδράσεων που ζητά την άμεση επιβράδυνση της ανάπτυξης συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μιλώντας μέσω ανοιχτής ακρόασης στο κοινό, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί υπαρξιακού κινδύνου για την ανθρωπότητα, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές προειδοποιήσεις των επιστημόνων ως μια οργανωμένη «απάτη», η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Κίνας και όσων επιθυμούν να ανακόψουν την αμερικανική τεχνολογική κυριαρχία. Παράλληλα, περιέγραψε τα AI Data Centers ως «το πετρέλαιο των επόμενων 25 ετών», τονίζοντας την ανάγκη αδιάκοπης αμερικανικής καινοτομίας.

Το περιστατικό ξεκίνησε με μια δόση χιούμορ, καθώς ο Huang προσπαθούσε να συνδέσει το τηλέφωνο στα μικρόφωνα της σκηνής, δίνοντας την ευκαιρία στον Trump να σχολιάσει πώς ο επικεφαλής της Nvidia μπορεί να σχεδιάζει τα πιο πολύπλοκα μικροτσίπ του πλανήτη, τα οποία κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει για μια δεκαετία, αλλά δυσκολεύεται να βάλει μια κλήση σε ανοιχτή ακρόαση. Γρήγορα όμως η συζήτηση πέρασε στον πυρήνα του ζητήματος, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη συνεχιζόμενη διαμάχη στους κόλπους της Silicon Valley σχετικά με την ασφάλεια των αλγορίθμων και την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων ρυθμιστικών πλαισίων. Ο Trump ξεκαθάρισε ότι τα ρομπότ δεν πρόκειται να καταλάβουν τον κόσμο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική και γεωπολιτική διάσταση της τεχνολογίας, εξηγώντας ότι τα κέντρα δεδομένων δημιουργούν τεράστιο πλούτο για τους πολίτες και τις πολιτείες που τα φιλοξενούν.

Αυτή η τοποθέτηση έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά μιας ήδη φλεγόμενης συζήτησης που έχει διχάσει τους κορυφαίους τεχνολογικούς κολοσσούς τις τελευταίες εβδομάδες. Η πρόσφατη παραίτηση του Jacob Coxon, πρώην ερευνητή της Anthropic, αποτέλεσε τη θρυαλλίδα των εξελίξεων, καθώς ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι εταιρείες παίζουν τη ζωή μας κορώνα γράμματα και πως η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αφανίσει την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ανάλογες προειδοποιήσεις ακολούθησαν και από άλλους επικεφαλής μεγάλων εταιρειών, όπως ο Dario Amodei της Anthropic, ο Sam Altman της OpenAI και ο Elon Musk της xAI, οι οποίοι συνυπέγραψαν την άποψη ότι ο ρυθμός ανάπτυξης πρέπει να επιβραδυνθεί. Ο Amodei μάλιστα δημοσίευσε ένα εκτενές δοκίμιο 3.800 λέξεων, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα επιβράδυνσης, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Trump σε προηγούμενες δηλώσεις του, κατηγορώντας τον ότι προσποιείται το τέλειο αγγελούδι.

Από την πλευρά του, ο Jensen Huang διατήρησε μια πιο ισορροπημένη, αλλά σταθερά προσανατολισμένη προς την ταχεία ανάπτυξη στάση. Ο ισχυρός άνδρας της Nvidia υποστήριξε ότι η δημιουργία ενός κλίματος πανικού γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη κατασκευάζει ένα ψευδές δίλημμα μεταξύ της γρήγορης καινοτομίας και της ασφάλειας, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι οι whistleblowers μέσα στους οργανισμούς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και επαίνεσε το θάρρος του Coxon να εκφράσει δημόσια τους προβληματισμούς του. Παρόλα αυτά, διαχώρισε κάθετα τη θέση του από τις ακραίες προβλέψεις περί καταστροφής, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί για το μέλλον δεν βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και λειτουργούν περισσότερο ως εργαλεία δημιουργίας υστερίας παρά ως ωφέλιμες επισημάνσεις. Κατά τον Huang, όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά και σε συνέδριο της Goldman Sachs στο San Francisco την προηγούμενη εβδομάδα, ορισμένοι εκπρόσωποι της βιομηχανίας κυβερνοασφάλειας έχουν κάθε λόγο να τροφοδοτούν τον φόβο, καθώς δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δημιουργήσεις ζήτηση για ένα προϊόν προστασίας από το να πείσεις το κοινό ότι αντιμετωπίζει ένα τρομακτικό πρόβλημα.

Η συναντίληψη των δύο ανδρών γύρω από τον στρατηγικό ρόλο των υποδομών αποτυπώθηκε έντονα στην ανάλυσή τους για την κατασκευή νέων Data Centers στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος στηλίτευσε τις πολιτείες που αρνούνται να εκδώσουν άδειες για την οικοδόμηση αυτών των εγκαταστάσεων λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών και τεράστιων ενεργειακών απαιτήσεων, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα και είναι μεγαλύτερης σημασίας ακόμα και από την ίδια την εφεύρεση του διαδικτύου. Ο Huang συμφώνησε απόλυτα με αυτή την προσέγγιση, διαβεβαιώνοντας τον συνομιλητή του ότι η τεχνολογική κοινότητα θα φροντίσει ώστε όλοι στην Αμερική να βγουν κερδισμένοι από αυτή την κούρσα, διατηρώντας τα σκήπτρα της καινοτομίας χωρίς να αφήσουν το παραμικρό περιθώριο στους ανταγωνιστές τους να καλύψουν τη διαφορά, ειδικά όταν τα γεωπολιτικά διακυβεύματα είναι τόσο υψηλά.

Τα οικονομικά μεγέθη είναι προφανώς κολοσσιαία, με τη Nvidia να αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της νέας βιομηχανικής στρατηγικής χάρη στους εξαιρετικά προηγμένους επεξεργαστές γραφικών που τροφοδοτούν τα μεγαλύτερα γλωσσικά μοντέλα του πλανήτη. Η παραμικρή υποψία για πιθανή κανονιστική παρέμβαση ή επιβράδυνση των επενδύσεων προκαλεί άμεσους κραδασμούς στις χρηματιστηριακές αγορές, με τις μετοχές των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών να σημειώνουν πτώση εν μέσω ανησυχιών για πιθανή μείωση των δαπανών των επιχειρήσεων στην κατασκευή υποδομών, ενώ την ίδια στιγμή η μετοχή της Nvidia κατέγραψε απώλειες της τάξης του 3,4%.

Η διατήρηση ενός αρρύθμιστου, επιθετικά αναπτυξιακού περιβάλλοντος αποτελεί μονόδρομο για τις εταιρείες που έχουν επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην έρευνα, και η ξεκάθαρη στήριξη από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο προσφέρει την απαραίτητη εξασφάλιση απέναντι στις φωνές των σκεπτικιστών που ζητούν αυστηρότερο νομοθετικό έλεγχο.