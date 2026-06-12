Ο Elon Musk είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία

Σύνοψη

Ο Elon Musk είναι επίσημα ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με καταγεγραμμένη προσωπική περιουσία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το ορόσημο επιτεύχθηκε σήμερα 12 Ιουνίου 2026, μετά την Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) της SpaceX στο χρηματιστήριο του Nasdaq, όπου η τιμή ανοίγματος της μετοχής ανήλθε στα 150 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίηση της SpaceX εκτοξεύθηκε στα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας τεράστια αύξηση από την τελευταία ιδιωτική αποτίμηση των 1,25 τρισεκατομμυρίων.

Έγγραφα που κατατέθηκαν στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς αποκαλύπτουν ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic καταβάλλει 15 δισ. δολάρια ετησίως στη SpaceX για πρόσβαση στα κέντρα δεδομένων της.

Η καθαρή αξία του Musk έχει σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, καθιστώντας τον τρεις φορές πλουσιότερο από τους ιδρυτές της Google, τους αμέσως επόμενους στη λίστα.

Ο Elon Musk ξεπέρασε το ορόσημο του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων χάρη στην είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο του Nasdaq. Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) εκτόξευσε την αποτίμηση της εταιρείας στα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, πολλαπλασιάζοντας την αξία των μετοχών που κατέχει ο Musk σε SpaceX, Tesla και xAI.

Η μετάβαση από το καθεστώς του δισεκατομμυριούχου σε αυτό του τρισεκατομμυριούχου ολοκληρώθηκε ταχύτατα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δεικτών των Bloomberg και Forbes, η προσωπική περιουσία του Musk είχε ξεπεράσει τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις το 2024, αλλά η απόφαση να εισαχθεί η διαστημική του εταιρεία στο χρηματιστήριο αποδείχθηκε ο καταλύτης για την εκθετική αυτή αύξηση. Την Πέμπτη, η αρχική τιμολόγηση για την IPO τοποθέτησε την αξία της SpaceX κοντά στα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το πρωί της Παρασκευής, μόλις ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στη Νέα Υόρκη, η μετοχή άνοιξε στα 150 δολάρια και η τεράστια ζήτηση ώθησε γρήγορα την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αναλυτές προβλέπουν ότι καμία άλλη επερχόμενη IPO, συμπεριλαμβανομένων αυτών των κολοσσών της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) όπως η OpenAI και η Anthropic, δεν πρόκειται να δημιουργήσει αποτιμήσεις ικανές να φέρουν κάποιον άλλο επιχειρηματία κοντά στα οικονομικά επίπεδα του Musk.

Ποια είναι η πραγματική δομή του πλούτου του Musk;

Η περιουσία του Musk δεν αποτελείται από μετρητά, αλλά από μετοχές υψηλής αξίας στις τεχνολογικές του επιχειρήσεις. Επιπλέον, η ρευστοποίηση αυτού του κεφαλαίου υπόκειται σε αυστηρούς ρυθμιστικούς περιορισμούς, ενώ ο ίδιος έχει δεσμευτεί να δωρίσει το ήμισυ της περιουσίας του.

Ο χαρακτηρισμός «τρισεκατομμυριούχος» αφορά λογιστική αξία, δεδομένου ότι ο πλούτος του βασίζεται στα ποσοστά ιδιοκτησίας που διατηρεί στην Tesla, τη SpaceX, την xAI, τη Neuralink και την πλατφόρμα X. Οι μικροεπενδυτές που αγοράζουν σήμερα μετοχές της SpaceX δεν αναμένεται να αποκομίσουν άμεσα τεράστια κέρδη, καθώς οι αρχικές τοποθετήσεις έχουν ήδη απορροφήσει μεγάλο μέρος της υπεραξίας, ενώ οι εσωτερικοί μέτοχοι υπόκεινται σε ρήτρες μη ρευστοποίησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο που προέκυψε από τα έγγραφα της IPO είναι η πλήρης μετάλλαξη της SpaceX από μια εταιρεία εκτοξεύσεων σε έναν πάροχο υποδομών δεδομένων και ενέργειας. Βάσει των καταθέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, βασική ανταγωνίστρια της OpenAI, έχει συνάψει συμφωνία ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για να αποκτήσει πρόσβαση στα AI data centers της SpaceX. Ταυτόχρονα, αποκαλύφθηκε πως η SpaceX δαπανά 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά βιομηχανικών αεριοστροβίλων, οι οποίοι προορίζονται να τροφοδοτήσουν ενεργειακά τα απαιτητικά υπολογιστικά κέντρα του Musk, δημιουργώντας μια πρωτοφανή καθετοποιημένη αλυσίδα από το cloud μέχρι το διάστημα.

Αντιδράσεις και γεωπολιτικές προεκτάσεις της κυριαρχίας του

Η συγκέντρωση αυτού του πρωτοφανούς πλούτου προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Ακτιβιστές διαδήλωσαν στην Times Square ενάντια στην επιρροή του Musk, ενώ η SpaceX συνεχίζει να διατηρεί το απόλυτο μονοπώλιο στις εκτοξεύσεις διαστημικών φορτίων, καθιστώντας τον κρίσιμο γεωπολιτικό παράγοντα.

Η είδηση της εισαγωγής στο χρηματιστήριο συνοδεύτηκε από οργανωμένες διαμαρτυρίες. Στην Times Square της Νέας Υόρκης, μια ομάδα ακτιβιστών ύψωσε ένα γιγαντιαίο φουσκωτό ομοίωμα του Musk ύψους άνω των 10 μέτρων. Οι διαμαρτυρίες επικεντρώθηκαν στην αυξανόμενη εμπλοκή του με τις κυβερνητικές αποφάσεις των ΗΠΑ, στην αμφιλεγόμενη διαχείριση της πλατφόρμας X, η οποία κατηγορείται για συστηματική ανοχή στη ρητορική μίσους, και στην ανάπτυξη μη ελεγχόμενων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης όπως το Grok. Παράλληλα, υπάρχουν περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες από τοπικές κοινότητες που κατοικούν κοντά στα τεράστια data centers της xAI λόγω των ρύπων.

Εξίσου προβληματική κρίνεται η έλλειψη ουσιαστικού ανταγωνισμού στο Διάστημα. Η SpaceX αποτελεί τον μοναδικό οργανισμό με τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εκτοξεύσεις επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων (Falcon 9) σε τέτοια συχνότητα, παρέχοντας υπηρεσίες τόσο σε εμπορικούς πελάτες όσο και σε κρατικούς φορείς όπως η NASA και το Αμερικανικό Πεντάγωνο.

Με τη ματιά του Techgear

Η υπέρβαση του ενός τρισεκατομμυρίου είναι απλώς ο λογιστικός αντικατοπτρισμός μιας πολύ πιο ουσιαστικής πραγματικότητας, δηλαδή ότι ο Elon Musk ελέγχει πλέον τις κρίσιμες υποδομές της επόμενης δεκαετίας.

Όπως προδίδουν τα έγγραφα της IPO, η SpaceX δεν αφορά πια μόνο τους πυραύλους. Με τα συμβόλαια δισεκατομμυρίων που υπογράφει για την ενοικίαση επεξεργαστικής ισχύος (data centers) σε εταιρείες όπως η Anthropic, λειτουργεί ως πάροχος backbone για το cloud computing της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές της Wall Street δεν αγοράζουν απλώς μετοχές διαστημικών σκαφών στα 150 δολάρια, αλλά επενδύουν σε ένα μονοπωλιακό, απόλυτα καθετοποιημένο σύστημα όπου μία οντότητα ελέγχει τα δεδομένα (xAI), τη διανομή τους (Starlink), τις μεταφορές (Tesla, SpaceX) και τη δημόσια σφαίρα (X). Οι ρυθμιστικές αρχές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, βρίσκονται μπροστά σε ένα πρωτοφανές φαινόμενο όπου ένας ιδιώτης διαχειρίζεται πόρους μεγαλύτερους από το ΑΕΠ δεκάδων ανεπτυγμένων κρατών.