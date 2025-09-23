Ο καρκίνος που γερνάει το σώμα: Το κρυφό μυστικό του λεμφώματος

Μια νέα έρευνα από το Moffitt Cancer Center έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τον καρκίνο και τη γήρανση. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το λέμφωμα, ένας καρκίνος του λεμφικού συστήματος, δεν περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη όγκων. Αντίθετα, έχει τη δύναμη να επιταχύνει τη βιολογική γήρανση σε ολόκληρο το σώμα, από το ανοσοποιητικό σύστημα μέχρι ζωτικά όργανα, φέρνοντας στο φως μια άγνωστη διάσταση της ασθένειας.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cancer Cell, κατέγραψε εντυπωσιακά ευρήματα. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι το λέμφωμα B cell μπορεί να μεταμορφώσει γρήγορα νεαρά Τ κύτταρα – τα κύρια όπλα του ανοσοποιητικού – σε κύτταρα που μοιάζουν με εκείνα πολύ μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων. Οι αλλαγές δεν περιορίστηκαν μόνο στο ανοσοποιητικό: σημάδια πρόωρης γήρανσης εντοπίστηκαν και στα αιμοφόρα αγγεία, στα νεφρά και στο έντερο.

Όπως τόνισε ο John Cleveland, Ph.D., επικεφαλής της μελέτης στο Moffitt, «ο καρκίνος δεν αναπτύσσεται απομονωμένα, αλλά έχει διάχυτες επιδράσεις στους ασθενείς. Διαπιστώσαμε ότι μόνο το lymphoma, χωρίς καμία θεραπεία, αρκεί για να προκαλέσει συστηματικά σημάδια γήρανσης». Αυτό το εύρημα ρίχνει φως σε ένα ερώτημα που βασανίζει εδώ και χρόνια την ιατρική κοινότητα: γιατί τόσοι πολλοί καρκινοπαθείς εμφανίζουν συμπτώματα που θυμίζουν γηρατειά, όπως κόπωση, φλεγμονές και μειωμένη αντοχή.

Μέχρι σήμερα, η επικρατούσα άποψη ήταν ότι η πρόωρη γήρανση στους καρκινοπαθείς προέρχεται κυρίως από τις βαριές θεραπείες, όπως η χημειοθεραπεία ή η ακτινοβολία, οι οποίες είναι γνωστό ότι καταπονούν τα κύτταρα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη αποδεικνύει ότι η ίδια η παρουσία του καρκίνου μπορεί να πυροδοτήσει παρόμοιες διεργασίες, ανεξάρτητα από τις θεραπείες.

Η Rebecca Hesterberg, Ph.D., κύρια συγγραφέας της έρευνας, εξηγεί ότι τα αποτελέσματα ανοίγουν νέους δρόμους:

Τα δεδομένα μας δείχνουν πως υπάρχουν ευκαιρίες να αντιστρέψουμε κάποιες από τις αλλαγές που προκαλεί ο καρκίνος. Αν κατανοήσουμε σε βάθος τη βιολογία αυτής της διαδικασίας, μπορούμε να σχεδιάσουμε παρεμβάσεις που όχι μόνο θα αντιμετωπίζουν τον όγκο, αλλά θα προστατεύουν και θα αποκαθιστούν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά τον μεταβολισμό του σιδήρου. Τα Τ κύτταρα που είχαν εκτεθεί στο λέμφωμα συγκέντρωναν υπερβολικό σίδηρο, με αποτέλεσμα να γίνονται ανθεκτικά σε έναν τύπο κυτταρικού θανάτου που ονομάζεται σιδηρόπτωση. Παράλληλα, εμφάνιζαν προβλήματα στον έλεγχο της ποιότητας των πρωτεϊνών, μια κλασική ένδειξη κυτταρικής γήρανσης. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι σε πειράματα με ζωικά μοντέλα, όταν οι όγκοι αφαιρέθηκαν, κάποιες από αυτές τις βλάβες αποδείχτηκαν αναστρέψιμες.

Η ανακάλυψη αυτή έχει τεράστια σημασία, ειδικά σε μια εποχή που ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνάει και η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου αυξάνεται με την ηλικία. Αν η επιστήμη καταφέρει να χαρτογραφήσει τον τρόπο με τον οποίο ο καρκίνος «ξεγελάει» τα κύτταρα ώστε να γερνούν ταχύτερα, τότε θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για θεραπείες που θα περιορίζουν όχι μόνο την ασθένεια, αλλά και τις παρενέργειες της πρόωρης γήρανσης.

Η μελέτη του Moffitt Cancer Center υπογραμμίζει ότι ο καρκίνος είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν όγκο που πρέπει να αφαιρεθεί ή να συρρικνωθεί. Είναι μια πολυσύνθετη ασθένεια που επηρεάζει συστήματα και λειτουργίες σε ολόκληρο το σώμα, συχνά με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε.

Η αποκάλυψη πως το lymphoma διαθέτει τη δύναμη να επιταχύνει το «βιολογικό ρολόι» της γήρανσης αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η μάχη κατά του καρκίνου δεν είναι μόνο αγώνας επιβίωσης. Είναι και αγώνας για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής, για την αποτροπή της πρόωρης φθοράς που στερεί από τους ασθενείς χρόνια υγείας.

