Ο κινεζικός πύραυλος Zhuque-2E διαλύθηκε σε τροχιά: Κίνδυνος για το Starlink και τον ISS

Σύνοψη

Ο ανώτερος όροφος του κινεζικού εμπορικού πυραύλου Zhuque-2E διαλύθηκε απροσδόκητα σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) λίγο μετά την εκτόξευσή του.

Η διάλυση παρήγαγε 100 έως 150 καταγεγραμμένα θραύσματα διαστημικών σκουπιδιών σε μια από τις πιο πολυσύχναστες ζώνες του διαστήματος.

Τα συντρίμμια κινούνται σε επικίνδυνη απόσταση από το δίκτυο δορυφόρων Starlink της SpaceX και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Το περιστατικό αναμένεται να αυξήσει τις διορθωτικές μανούβρες αποφυγής σύγκρουσης, επηρεάζοντας ενδεχομένως τη σταθερότητα του δικτύου.

Η παρακολούθηση των διαστημικών σκουπιδιών απαιτεί πλέον τον συνδυασμό δεδομένων από ραντάρ, τηλεσκόπια και επίγεια δίκτυα παρακολούθησης.

Ο ανώτερος όροφος του κινεζικού εμπορικού πυραύλου Zhuque-2E διαλύθηκε σε χαμηλή γήινη τροχιά τον Ιούνιο του 2026, δημιουργώντας άμεσα 100 έως 150 νέα διαστημικά θραύσματα. Το συμβάν έλαβε χώρα στο υψόμετρο όπου λειτουργεί το δίκτυο Starlink της SpaceX και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS), αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο τροχιακών συγκρούσεων και την ανάγκη για μανούβρες αποφυγής.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την τοποθέτηση δορυφόρων επικοινωνιών direct-to-cell (απευθείας σύνδεσης με κινητά τηλέφωνα) στο Διάστημα. Αντί όμως να εκτελέσει την προγραμματισμένη τελική καύση απόρριψης (disposal burn) για την ασφαλή επανείσοδο και καταστροφή του στην ατμόσφαιρα, ο ανώτερος όροφος του πυραύλου Zhuque-2E παρουσίασε κρίσιμη δυσλειτουργία. Το αποτέλεσμα ήταν μια βίαιη διάσπαση στο κενό του διαστήματος. Το πρόβλημα με τέτοιου είδους διαλύσεις είναι η διασπορά υλικών με τεράστιες ταχύτητες, οι οποίες συχνά ξεπερνούν τα 27.000 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αυτές τις ταχύτητες, ακόμη και ένα θραύσμα μεγέθους λίγων εκατοστών διαθέτει αρκετή κινητική ενέργεια για να διαπεράσει τη θωράκιση ενός δορυφόρου ή να προκαλέσει ρήγμα στις μονάδες διαβίωσης του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Η αμερικανική Διοίκηση Διαστήματος (US Space Command) και οι ανεξάρτητες ευρωπαϊκές υπηρεσίες παρακολούθησης έχουν ήδη ξεκινήσει τη χαρτογράφηση της νέας πορείας των θραυσμάτων. Τα πρώτα τηλεμετρικά δεδομένα δείχνουν ότι η διασπορά επηρεάζει άμεσα τον "αυτοκινητόδρομο" της χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO), προσθέτοντας σημαντικό φόρτο εργασίας στα αυτοματοποιημένα συστήματα αποφυγής των ενεργών δορυφόρων.

Ο κίνδυνος για τους δορυφόρους Starlink

Ο αστερισμός της Starlink αποτελείται πλέον από χιλιάδες ενεργούς δορυφόρους, οι οποίοι φέρουν αυτόνομα συστήματα προώθησης για την αποφυγή συγκρούσεων. Κάθε φορά που τα δεδομένα από το έδαφος υποδεικνύουν υψηλή πιθανότητα πρόσκρουσης με διαστημικά σκουπίδια, οι δορυφόροι της SpaceX καταναλώνουν πολύτιμο προωθητικό αέριο για να αλλάξουν τροχιά.

Η προσθήκη 150 νέων, ανεξέλεγκτων μεταλλικών θραυσμάτων ακριβώς σε αυτό το υψόμετρο αναγκάζει το δίκτυο της Starlink να εκτελεί πολλαπλάσιες μανούβρες αποφυγής. Η διαρκής αλλαγή θέσης των δορυφόρων μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινά κενά κάλυψης ή μικρές αυξομειώσεις στο latency (καθυστέρηση σήματος), καθώς τα επίγεια τερματικά πρέπει να επανασυνδεθούν με τον αμέσως επόμενο διαθέσιμο δορυφόρο. Εκτός από την SpaceX, το συμβάν έχει θέσει σε επιφυλακή και τα πληρώματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, τα οποία συχνά καλούνται να καταφύγουν στις κάψουλες διαφυγής Soyuz ή Dragon όταν ο χρόνος προειδοποίησης για επερχόμενο θραύσμα δεν επαρκεί για αλλαγή της τροχιάς ολόκληρου του σταθμού.

Νομικό πλαίσιο και διαστημική ευθύνη

Η αύξηση των διαστημικών συντριμμιών επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της νομικής ευθύνης. Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Διεθνή Ευθύνη για Ζημίες που προκαλούνται από Διαστημικά Αντικείμενα (Space Liability Convention), η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τα κράτη. Εάν ένα θραύσμα του κινεζικού πυραύλου καταστρέψει έναν αμερικανικό ή ευρωπαϊκό δορυφόρο, η κυβέρνηση της πληγείσας χώρας έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από την κινεζική κυβέρνηση. Ωστόσο, η απόδειξη της προέλευσης ενός συγκεκριμένου μικρού θραύσματος μετά από μια σύγκρουση σε τροχιά αποτελεί μια εξαιρετικά περίπλοκη τεχνική διαδικασία που απαιτεί ακριβή δεδομένα ραντάρ. Στην περίπτωση ιδιωτικών δορυφόρων, όπως αυτοί της SpaceX, η διαδικασία αποζημίωσης πρέπει να περάσει μέσα από τα κρατικά διπλωματικά κανάλια, καθιστώντας τη νομική επίλυση χρονοβόρα.

Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες Starlink στην Ελλάδα

Για την ελληνική αγορά, το δίκτυο της Starlink αποτελεί πλέον κρίσιμη υποδομή, με την εγκατάσταση του εξοπλισμού να υποστηρίζει επιχειρήσεις, απομακρυσμένα νησιά και ορεινές περιοχές. Οι μανούβρες αποφυγής που προκαλούνται από τα νέα συντρίμμια ενδέχεται να μεταφραστούν σε στιγμιαίες διακοπές (micro-drops) της τάξης των δευτερολέπτων για τους Έλληνες χρήστες.

Ιδιαίτερα για επαγγελματίες που βασίζονται στο δίκτυο για κλήσεις VoIP ή online gaming, οι απότομες αλλαγές στους δορυφόρους που εξυπηρετούν το εκάστοτε cell (την κυψέλη κάλυψης πάνω από τον ελλαδικό χώρο) μπορεί να προκαλέσουν αυξήσεις στο ping. Αν και η αρχιτεκτονική του Starlink έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ανθεκτική απέναντι στην απώλεια μεμονωμένων δορυφόρων, η μαζική ανακατανομή των τροχιών λόγω πυκνών πεδίων συντριμμιών καταπονεί την υποδομή και απαιτεί συχνότερες ενημερώσεις λογισμικού στα router των τελικών χρηστών.