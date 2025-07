Ο Pinhead επιστρέφει: Το πρώτο επίσημο Hellraiser videogame είναι γεγονός

Έπειτα από δεκαετίες θρυλικής παρουσίας στον κόσμο του τρόμου, το Hellraiser ετοιμάζεται να κάνει τη μετάβασή του στον χώρο των video games, με την πρώτη επίσημη κυκλοφορία βασισμένη στο σύμπαν του Clive Barker. Το παιχνίδι με τίτλο Clive Barker’s Hellraiser: Revival αναπτύσσεται από τη Saber Interactive σε συνεργασία με την Boss Team Games και φιλοδοξεί να προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία τρόμου που θα σέβεται τις ρίζες του franchise, μεταφέροντας παράλληλα την αγωνία και την αισθητική του στο διαδραστικό μέσο.

Το Hellraiser: Revival θα είναι ένα παιχνίδι δράσης και επιβίωσης με έμφαση στον τρόμο, σχεδιασμένο αποκλειστικά για έναν παίκτη. Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Aidan, ένας άνδρας που αναγκάζεται να αλληλεπιδράσει με το μυστηριώδες κουτί Genesis Configuration – μια παραλλαγή της γνωστής Lemarchand’s Box – με σκοπό να σώσει την αγαπημένη του από μια εφιαλτική διάσταση. Καθώς ο Aidan εμβαθύνει στο σκοτεινό σύμπαν των Cenobites και του Pinhead, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις δαιμονικές δυνάμεις του κουτιού για να επιβιώσει, να πολεμήσει μια αποκρυφιστική αίρεση που λατρεύει τον τρόμο και τελικά να διαχειριστεί το τίμημα ενός σατανικού συμβολαίου.

Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα γύρω από την παραγωγή του παιχνιδιού είναι η επιστροφή του Doug Bradley στον εμβληματικό ρόλο του Pinhead, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια. Η φωνή του Aidan θα δοθεί από τον Xalavier Nelson Jr., δημιουργό του στούντιο Strange Scaffold, ο οποίος μάλιστα μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για το project μέσω κοινωνικών δικτύων, αναφερόμενος στη θρυλική φράση του franchise: “They have such sights to show you.”

Ο Clive Barker, δημιουργός του Hellraiser, δήλωσε πως η ενασχόλησή του με το project ήταν μια κατάδυση στις πιο σκοτεινές γωνιές της φαντασίας του. Τόνισε πως η ομάδα ανάπτυξης έχει κατανοήσει σε βάθος την ουσία του Hellraiser και κατάφερε να αποτυπώσει την ελκυστικότητα του πόνου, την ομορφιά μέσα στο αποτρόπαιο και τον μυστικισμό που χαρακτηρίζει την αιώνια πάλη μεταξύ λύτρωσης και καταδίκης.

Η συνεργασία με τη Saber και την Boss Team Games ήταν εξαιρετική. Έχουν αγκαλιάσει πλήρως το σύμπαν του Hellraiser και δημιούργησαν μια αφήγηση που ενθαρρύνει τον παίκτη να περάσει το κατώφλι και να βρεθεί εκεί όπου ελλοχεύουν οι πιο τρομακτικές αποκαλύψεις.

Ο Matthew Karch, επικεφαλής της Saber Interactive, περιέγραψε το Hellraiser ως το απόλυτο horror franchise και σημείωσε πως η μεταφορά του στη μορφή video game ήταν σχεδόν αυτονόητη.

Η εταιρεία μας έχει ήδη εμπειρία από αντίστοιχες παραγωγές τρόμου και η ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο υπό την καθοδήγηση του Clive Barker ήταν μοναδική. Το Hellraiser: Revival είναι μια κάθοδος στα βάθη του πόνου και της απόλαυσης, που μόνο η κόλαση μπορεί να προσφέρει.

Η κυκλοφορία του παιχνιδιού έχει ήδη ανακοινωθεί για PC μέσω Steam, καθώς και για τις κονσόλες PlayStation 5 και Xbox Series X/S.