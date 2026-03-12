Ο υπερυπολογιστής Fugaku ανατρέπει θεωρία 45 ετών για την περιστροφή του Ήλιου

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Nagoya κατέρριψαν μια επιστημονική θεωρία 45 ετών σχετικά με την εξέλιξη της περιστροφής των άστρων που μοιάζουν με τον Ήλιο.

Μέσω εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης προσομοιώσεων στον ιαπωνικό υπερυπολογιστή Fugaku, αποδείχθηκε ότι τα άστρα διατηρούν τον ίδιο τύπο περιστροφής καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Η ηλιακού τύπου διαφορική περιστροφή (ταχύτερη στον ισημερινό, βραδύτερη στους πόλους) διατηρείται σταθερή χάρη στα μαγνητικά πεδία του άστρου, αποτρέποντας τη θεωρητική αντιστροφή της.

Η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Astronomy και προσφέρει κρίσιμα δεδομένα για τη βελτίωση των προβλέψεων του διαστημικού καιρού.

Πώς λειτουργεί η διαφορική περιστροφή των άστρων

Σύμφωνα με τη νέα δημοσίευση στο Nature Astronomy, τα άστρα που μοιάζουν με τον Ήλιο διατηρούν σταθερή τη διαφορική τους περιστροφή (ταχύτερος ισημερινός, βραδύτεροι πόλοι) σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ο ιαπωνικός υπερυπολογιστής Fugaku επιβεβαίωσε μαθηματικά ότι το μαγνητικό πεδίο των άστρων αποτρέπει την αντιστροφή της περιστροφής, καταρρίπτοντας το προηγούμενο θεωρητικό μοντέλο 45 ετών.

Το τέλος του «αντι-ηλιακού» θεωρητικού μοντέλου

Εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η αστροφυσική κοινότητα βασιζόταν σε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση της εξέλιξης των άστρων. Το μοντέλο αυτό υποστήριζε ότι τα άστρα τα οποία μοιάζουν με τον Ήλιο υφίστανται μια θεμελιώδη αλλαγή στη μηχανική της περιστροφής τους καθώς γερνούν. Συγκεκριμένα, η θεωρία προέβλεπε ότι καθώς ένα άστρο χάνει σταδιακά την κινητική του ενέργεια και η συνολική ταχύτητα περιστροφής του μειώνεται, οι πόλοι του θα άρχιζαν να περιστρέφονται ταχύτερα από τον ισημερινό. Αυτό το φαινόμενο ονομάστηκε «αντι-ηλιακή διαφορική περιστροφή».

Ωστόσο, οι αστρονόμοι και οι παρατηρησιακοί αστροφυσικοί αντιμετώπιζαν ένα μόνιμο πρόβλημα: παρά τις συνεχείς παρατηρήσεις χιλιάδων άστρων με σύγχρονα τηλεσκόπια, δεν είχαν καταφέρει ποτέ να εντοπίσουν ένα άστρο που να επιδεικνύει αυτή την αντι-ηλιακή συμπεριφορά. Η ασυμφωνία μεταξύ των θεωρητικών προβλέψεων και των πραγματικών παρατηρήσεων αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα ζητήματα στη φυσική των άστρων. Η νέα έρευνα των Hideyuki Hotta και Yoshiki Hatta έρχεται να δώσει την οριστική λύση, αποδεικνύοντας ότι το σφάλμα δεν βρισκόταν στα όργανα παρατήρησης, αλλά στον ίδιο τον πυρήνα των μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα.

Η υπολογιστική ισχύς του Fugaku

Η επίλυση ενός προβλήματος αυτής της κλίμακας απαιτεί υπολογιστικούς πόρους που δεν ήταν διαθέσιμοι τα προηγούμενα χρόνια. Η προσομοίωση του εσωτερικού ενός άστρου δεν είναι μια απλή γραμμική εξίσωση. Προϋποθέτει την ανάλυση της συμπεριφοράς του πλάσματος υπό συνθήκες ακραίας θερμοκρασίας και πίεσης, τη μοντελοποίηση των στροβιλιζόμενων ρευμάτων και την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης αυτών των ρευμάτων με ισχυρά μαγνητικά πεδία. Αυτό το πεδίο ονομάζεται Μαγνητοϋδροδυναμική (MHD).

Η ερευνητική ομάδα αξιοποίησε τον υπερυπολογιστή Fugaku, ο οποίος στεγάζεται στο RIKEN Center for Computational Science στο Κόμπε της Ιαπωνίας. Ο Fugaku, έχοντας διατελέσει ο ισχυρότερος υπολογιστής στον κόσμο, διαθέτει την απαραίτητη αρχιτεκτονική για να τρέξει μοντέλα με πρωτοφανή ανάλυση. Οι προσομοιώσεις υψηλής πιστότητας επέτρεψαν στους επιστήμονες να παρακολουθήσουν τη συμπεριφορά των ρευστών και των μαγνητικών γραμμών με ακρίβεια που τα παλαιότερα συστήματα δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Το αποτέλεσμα ήταν σαφές: τα προσομοιωμένα άστρα διατηρούσαν τη διαφορική τους περιστροφή (γρήγορος ισημερινός, αργοί πόλοι) ακόμα και όταν η συνολική ταχύτητα περιστροφής τους μειωνόταν δραματικά.

Ο ρυθμιστικός ρόλος των μαγνητικών πεδίων

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων είναι ότι οι προηγούμενες θεωρίες είχαν υποτιμήσει τον ρόλο του μαγνητικού πεδίου στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του άστρου. Η έρευνα απέδειξε ότι το ισχυρό μαγνητικό πεδίο λειτουργεί ως ο απόλυτος ρυθμιστής. Ακόμα και όταν το άστρο γερνάει, η περιστροφή του επιβραδύνεται και το ίδιο το μαγνητικό πεδίο εξασθενεί συνεχώς (χωρίς να αναζωογονείται, όπως πίστευαν κάποιοι), η επιρροή του μαγνητισμού πάνω στην ανισοτροπία των στροβιλισμών παραμένει αρκετά ισχυρή.

Αυτή η μαγνητική κυριαρχία αποτρέπει τη δυναμική αστάθεια που θα οδηγούσε στην επιτάχυνση των πόλων. Με απλά λόγια, το μαγνητικό πεδίο δρα ως ένας σταθεροποιητικός μηχανισμός που κλειδώνει τον τρόπο με τον οποίο κινείται το πλάσμα στο εσωτερικό του άστρου. Η ανακάλυψη αυτή δεν εξηγεί απλώς την απουσία παρατηρήσεων αντι-ηλιακής περιστροφής στο Σύμπαν, αλλά προσφέρει και νέα δεδομένα για τον μηχανισμό εξασθένησης της μαγνητικής πέδησης κατά τη διάρκεια ζωής των άστρων.

Επιπτώσεις στην πρόβλεψη του διαστημικού καιρού

Αν και η μελέτη αφορά την ευρύτερη κατηγορία των άστρων ηλιακού τύπου, η άμεση εφαρμογή των ευρημάτων εντοπίζεται στη δική μας διαστημική γειτονιά. Ο Ήλιος αποτελεί ένα άστρο στο μέσο της ζωής του και η κατανόηση της εσωτερικής του δυναμικής είναι κρίσιμη για την τεχνολογική μας υποδομή. Η διαφορική περιστροφή αποτελεί τον πρωταρχικό μηχανισμό δημιουργίας του ηλιακού μαγνητικού πεδίου.

Αυτό το πεδίο, με τη σειρά του, ευθύνεται για τον ηλιακό κύκλο και τα ακραία φαινόμενα όπως οι στεμματικές εκπομπές μάζας (CMEs) και οι ηλιακές εκλάμψεις. Αυτά τα φαινόμενα ορίζουν τον λεγόμενο «διαστημικό καιρό». Όταν ισχυρές ηλιακές καταιγίδες χτυπούν τη Γη, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παρεμβολές στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, να μειώσουν την ακρίβεια των συστημάτων GPS, να καταστρέψουν δορυφόρους χαμηλής τροχιάς και να προκαλέσουν υπερφορτώσεις στα επίγεια δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Διορθώνοντας τα βασικά μαθηματικά μοντέλα της συμπεριφοράς του Ήλιου, οι επιστήμονες μπορούν πλέον να αναπτύξουν πιο ακριβή συστήματα πρόβλεψης για την ένταση και τη συχνότητα αυτών των φαινομένων. Αυτό σημαίνει καλύτερη προετοιμασία των δορυφορικών δικτύων και έγκαιρη προστασία των υποδομών.

Με τη ματιά του Techgear

Η αστροφυσική αλλάζει οριστικά μορφή. Αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι απλώς η διόρθωση ενός λάθους, αλλά η πλήρης ενσωμάτωση των υπερυπολογιστών στη θεμελιώδη έρευνα. Για δεκαετίες, η θεωρητική φυσική στηριζόταν σε υπεραπλουστευμένα μοντέλα απλώς επειδή το hardware της εκάστοτε δεκαετίας δεν μπορούσε να επεξεργαστεί την πλήρη πολυπλοκότητα των δεδομένων.

Σήμερα, η πρόσβαση σε υπερυπολογιστές Exascale όπως ο Ιαπωνικός Fugaku (και η ευρωπαϊκή προσπάθεια με συστήματα όπως το LUMI, στα οποία έχουν πρόσβαση και ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα μέσω του δικτύου PRACE) επιτρέπει την προσομοίωση της πραγματικότητας χωρίς εκπτώσεις. Το γεγονός ότι ένα πανίσχυρο cluster επεξεργαστών χρειάστηκε για να αποδείξει πως η παρατήρηση τόσων ετών είχε δίκιο έναντι της θεωρίας, υπογραμμίζει τη σημασία των raw data.