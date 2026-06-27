Ο υπερυπολογιστής LineShine της Κίνας είναι πλέον ο ισχυρότερος στον κόσμο

Σύνοψη

Η Κίνα ανέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα Top500 με το σύστημα LineShine.

Ο νέος υπερυπολογιστής βρίσκεται στη Shenzhen και ξεπερνά το αμερικανικό σύστημα El Capitan.

Η απόδοση του αγγίζει τα 2.1 exaflops, επιτρέποντας την εκτέλεση πάνω από δύο πεντάκις εκατομμυρίων υπολογισμών ανά δευτερόλεπτο.

Η αρχιτεκτονική του βασίζεται αποκλειστικά σε παραδοσιακούς επεξεργαστές (CPU), αγνοώντας τις λύσεις GPU που επικρατούν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι κύριες εφαρμογές περιλαμβάνουν ιατρική έρευνα, κλιματικά μοντέλα και προσομοιώσεις εθνικής ασφάλειας.

Η τεράστια κατανάλωση ενέργειας και νερού για την ψύξη τέτοιων συστημάτων αναδεικνύεται ως το νέο μεγάλο ζήτημα της βιομηχανίας.

Η παγκόσμια βιομηχανία των υπερυπολογιστών καταγράφει μια θεαματική ανακατάταξη, καθώς η Κίνα ανακτά την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη, εκτοπίζοντας τις ΗΠΑ. Το νέο σύστημα, το οποίο φέρει την ονομασία LineShine, εγκαταστάθηκε στη Shenzhen και κατέκτησε επίσημα το νούμερο ένα στη λίστα Top500, τη βασική μέτρηση για την ισχύ των υπερυπολογιστών παγκοσμίως.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη φορά από το 2017 που ένα κινεζικό σύστημα καταλαμβάνει την κορυφή, ξεπερνώντας το υπερσύγχρονο κυβερνητικό σύστημα El Capitan των ΗΠΑ. Το LineShine επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα των επιδόσεων προσφέροντας μια εναλλακτική αρχιτεκτονική προσέγγιση σε σχέση με τη μαζική υιοθέτηση των μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU).

Οι υπερυπολογιστές υποστηρίζουν τον πυρήνα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, παρέχοντας την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων, από την ανακάλυψη νέων φαρμάκων μέχρι την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων. Το LineShine εστιάζει στην ακατέργαστη επεξεργαστική ισχύ, αφήνοντας πίσω τη λογική της απόλυτης εξειδίκευσης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η επιλογή της Shenzhen, του τεχνολογικού κόμβου της Κίνας, ενισχύει τον ρόλο της πόλης ως επίκεντρου έρευνας και ανάπτυξης. Σε αντίθεση με προηγούμενα κινεζικά συστήματα που δέχθηκαν κριτική για την έλλειψη διαθέσιμου λογισμικού ικανού να αξιοποιήσει το hardware, η ομάδα ανάπτυξης του LineShine φέρεται να έχει βελτιστοποιήσει τον κώδικα για να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα της παραδοσιακής CPU αρχιτεκτονικής. Η μετάβαση στην κλίμακα exascale θεωρείται κρίσιμο βήμα για πολύπλοκες προσομοιώσεις, στις οποίες η ακρίβεια των υπολογισμών (double-precision 64-bit) είναι καθοριστικής σημασίας. Το El Capitan, το οποίο κατείχε μέχρι πρότινος τα σκήπτρα, είχε σχεδιαστεί κυρίως για τις ανάγκες διαχείρισης του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ, θέτοντας ένα εξαιρετικά υψηλό όριο επιδόσεων.

Γιατί η αρχιτεκτονική CPU διαφοροποιείται από την τάση των GPU;

Η βιομηχανία κατευθύνεται ταχύτατα προς τις GPU για την υποστήριξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, το LineShine διαφοροποιείται επενδύοντας εξ ολοκλήρου σε αρχιτεκτονική παραδοσιακών CPU. Η επιλογή αυτή στοχεύει στην εκτέλεση εξαιρετικά σύνθετων μαθηματικών αλγορίθμων που απαιτούν μνήμη και σειριακή επεξεργασία, τομείς όπου οι κλασικοί επεξεργαστές διατηρούν σημαντικό προβάδισμα.

Οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών, χάρη στην ικανότητα τους να εκτελούν ταυτόχρονα χιλιάδες παράλληλες εργασίες, κυριαρχούν στην εκπαίδευση Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs). Παρόλα αυτά, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες επιστημονικών προβλημάτων, όπως η δυναμική ρευστών, η κβαντική χημεία και οι θερμοδυναμικές προσομοιώσεις, όπου ο συγχρονισμός και η διαχείριση της μνήμης cache των CPU είναι αναντικατάστατα στοιχεία. Η απόφαση των Κινέζων μηχανικών να παρακάμψουν τους εξειδικευμένους επιταχυντές AI υποδηλώνει μια σαφή πρόθεση κατασκευής ενός εργαλείου γενικού σκοπού. Η στρατηγική αυτή εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία για πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα που χρειάζονται ισχύ για συμβατικό, εδραιωμένο λογισμικό.

Επιπρόσθετα, η αποκλειστική χρήση CPU παρακάμπτει τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί μέσω των αμερικανικών εξαγωγικών ελέγχων σε υπερσύγχρονες GPU. Αποδεικνύει την ικανότητα της Κίνας να συνθέσει κορυφαία υπολογιστική ισχύ με υπάρχοντα, ενδεχομένως και εγχώρια παραγόμενα εξαρτήματα, δημιουργώντας ένα αυτόνομο τεχνολογικό οικοσύστημα.

Ποιες είναι οι εφαρμογές του νέου υπερυπολογιστή;

Οι εγκαταστάσεις υπολογιστικής ισχύος κλίμακας exaflops, όπως ο LineShine, χρησιμοποιούνται κυρίως για πολύπλοκες επιστημονικές προσομοιώσεις. Οι κύριοι τομείς εφαρμογής του αφορούν την ιατρική έρευνα, τα ακριβή κλιματικά μοντέλα, τη βιοτεχνολογία, την αεροδιαστημική μηχανική και εκτεταμένα προγράμματα εθνικής ασφάλειας.

Ιατρική Έρευνα & Φαρμακολογία: Μοντελοποίηση πρωτεϊνών και ανακάλυψη νέων μορίων για εξατομικευμένες θεραπείες.

Μοντελοποίηση πρωτεϊνών και ανακάλυψη νέων μορίων για εξατομικευμένες θεραπείες. Κλιματική Αλλαγή: Επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων (big data) για την ακριβή πρόβλεψη καιρικών φαινομένων σε βάθος δεκαετιών.

Επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων (big data) για την ακριβή πρόβλεψη καιρικών φαινομένων σε βάθος δεκαετιών. Εθνική Ασφάλεια: Αποκρυπτογράφηση δεδομένων και προσομοιώσεις αεροδιαστημικών συστημάτων χωρίς την ανάγκη φυσικών δοκιμών.

Αποκρυπτογράφηση δεδομένων και προσομοιώσεις αεροδιαστημικών συστημάτων χωρίς την ανάγκη φυσικών δοκιμών. Αεροδιαστημική: Δοκιμές αεροδυναμικής συμπεριφοράς και βελτιστοποίηση υλικών.

Οι υπερυπολογιστές επιτρέπουν την προσομοίωση συνθηκών που είναι πρακτικά αδύνατο ή εξαιρετικά επικίνδυνο να αναπαραχθούν στον πραγματικό κόσμο. Επιστήμονες χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα για να κατανοήσουν τη συμπεριφορά του Σύμπαντος, να σχεδιάσουν πιο αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης και να αναλύσουν γενετικά δεδομένα. Η διαθεσιμότητα των 2.1 exaflops παρέχει στο επιστημονικό προσωπικό τα απαραίτητα εφόδια για να επιταχύνει δραστικά τους χρόνους έρευνας, μειώνοντας κύκλους ανάπτυξης που παραδοσιακά διαρκούσαν χρόνια, σε λίγες μόλις εβδομάδες.

Πώς διαμορφώνεται η παγκόσμια αγορά και ποιες οι ενεργειακές προκλήσεις;

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον τομέα των υπερυπολογιστών μετατοπίζεται από την απλή καταγραφή επιδόσεων στη διαχείριση της απαιτούμενης υποδομής. Συστήματα όπως ο LineShine καταναλώνουν γιγαντιαία ποσά ηλεκτρικής ενέργειας και απαιτούν ογκώδεις εγκαταστάσεις ψύξης, δημιουργώντας έντονους προβληματισμούς για το συνολικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση επικεντρώνεται πλέον στην κατασκευή εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στον αντίποδα, εγκαταστάσεις κλίμακας exascale απαιτούν δεκάδες megawatt σταθερής παροχής ρεύματος, ισοδύναμη με την κατανάλωση μιας μικρής πόλης. Παράλληλα, τα συστήματα υδρόψυξης που είναι αναγκαία για να διατηρηθούν οι χιλιάδες επεξεργαστές σε λειτουργική θερμοκρασία καταναλώνουν εκατομμύρια λίτρα νερού.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί τον επόμενο μεγάλο σκόπελο της βιομηχανίας. Η κυριαρχία στη λίστα Top500 δεν κρίνεται αποκλειστικά από την επεξεργαστική ταχύτητα (TFLOPS) αλλά και από την ενεργειακή απόδοση. Εφόσον τα μεγέθη συνεχίσουν να αυξάνονται, οι υποδομές των data centers θα πρέπει να ανασχεδιαστούν εξ ολοκλήρου για να καταστούν βιώσιμες, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού κόστους (OPEX) όσο και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.