Οι χρήστες ενημερώνουν τα smartphones περισσότερο από τους υπολογιστές τους

Σύνοψη

Οι χρήστες εφαρμόζουν συχνότερα πρακτικές συντήρησης και ψηφιακής υγιεινής στα smartphones τους σε σύγκριση με τους προσωπικούς υπολογιστές.

Το 77% των κατόχων smartphones προχωρά σε τακτικές ενημερώσεις εφαρμογών και λειτουργικού συστήματος, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπολογιστές περιορίζεται στο 53%.

Η διαγραφή παλιών και αχρησιμοποίητων εφαρμογών αποτελεί πρακτική για το 73% των χρηστών κινητών, αλλά μόλις για το 47% των χρηστών υπολογιστών.

Τα επίπεδα βασικής ασφάλειας παραμένουν χαμηλά, καθώς μόνο το 33% των χρηστών smartphones και το 31% των χρηστών υπολογιστών αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς πρόσβασής τους.

Οι υπολογιστές υπερτερούν στην οργάνωση αρχείων, με το 57% των χρηστών να ταξινομεί αρχεία και email σε φακέλους, έναντι 46% στα κινητά τηλέφωνα.

Η διατήρηση της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των ψηφιακών μας συσκευών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας, ωστόσο οι πρακτικές που ακολουθούν οι χρήστες παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με το είδος του υλικού που χρησιμοποιούν.

Νέα δεδομένα που προκύπτουν από το κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky, μέσω μελέτης που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2026 σε δείγμα 7.200 συμμετεχόντων από 18 χώρες, αποκαλύπτουν ότι το κοινό τείνει να φροντίζει με μεγαλύτερη συνέπεια τα smartphones του σε σχέση με τους προσωπικούς υπολογιστές.

Οι χρήστες smartphones πραγματοποιούν τακτικές ενημερώσεις λογισμικού σε ποσοστό 77%, διαχειρίζονται τα αρχεία πολυμέσων τους κατά 72% και διαγράφουν αχρησιμοποίητες εφαρμογές σε ποσοστό 73%. Αντιθέτως, οι χρήστες υπολογιστών υστερούν σημαντικά στις ίδιες κατηγορίες με ποσοστά 53%, 49% και 47% αντίστοιχα, αν και αποδεικνύονται πιο οργανωτικοί στη διαχείριση εγγράφων και email (57% έναντι 46% των κινητών).

Η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου ως κίνητρο

Η έντονη διαφορά που εντοπίζεται στον καθαρισμό των εφαρμογών (73% στα κινητά έναντι 47% στους υπολογιστές) πιθανότατα πηγάζει από τον περιορισμένο διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο που διαθέτουν παραδοσιακά τα smartphones, γεγονός που ωθεί τους καταναλωτές να απελευθερώνουν τακτικά πολύτιμα gigabytes. Ωστόσο, οι ειδικοί της Kaspersky προειδοποιούν ότι η συσσώρευση περιττών εφαρμογών στους υπολογιστές εγκυμονεί εξίσου σημαντικούς κινδύνους, καθώς εκτός από τη σταδιακή υποβάθμιση της απόδοσης του συστήματος, παλιά προγράμματα ενδέχεται να περιέχουν ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα ή προσωπικό ιστορικό που μετατρέπονται σε ιδανικούς στόχους για επιθέσεις κυβερνοεγκληματιών. Επιπλέον, οι διαφορετικές συνήθειες υπαγορεύονται από τη φύση της χρήσης, αφού το 58% του κοινού χρησιμοποιεί πλέον το smartphone ως την κύρια συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ οι υπολογιστές διατηρούν τον ρόλο του βασικού εργαλείου για επαγγελματική δραστηριότητα και διαχείριση αρχείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους χρήστες ηλικίας 61 ετών και άνω, ο υπολογιστής παραμένει το πρωταρχικό μέσο πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό σε ποσοστό 58%.

Ελλείψεις στα βασικά μέτρα κυβερνοασφάλειας

Παρά τη φαινομενική φροντίδα για την ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων στα κινητά τηλέφωνα, τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ουσιαστική ψηφιακή ασφάλεια παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά και για τις δύο κατηγορίες συσκευών. Ενδεικτικά, η τακτική αλλαγή των κωδικών πρόσβασης αποτελεί ρουτίνα μόλις για το 33% των κατόχων smartphones και για το 31% των χρηστών υπολογιστών, ενώ η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) εφαρμόζεται από το 29% και το 28% αντίστοιχα. Η κατάσταση εμφανίζεται ακόμη πιο προβληματική στον τομέα των δικαιωμάτων, αφού ο έλεγχος των αδειών που ζητούν οι εφαρμογές και η παραμετροποίηση των ρυθμίσεων απορρήτου απασχολούν μόλις το 20% των χρηστών στα κινητά και το 16% στους υπολογιστές.

Όπως επισημαίνει η Marina Titova, Vice President στο Consumer Business της Kaspersky, κάθε συσκευή που χρησιμοποιούμε καθημερινά εμπεριέχει έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο προσωπικών και οικονομικών δεδομένων, τα οποία έχουν τεράστια αξία και προσελκύουν τους κυβερνοεγκληματίες. Η εγκατάλειψη βασικών πρακτικών, όπως η διαγραφή ανενεργών λογαριασμών και η διαχείριση του απορρήτου, αφήνει αυτές τις πληροφορίες εκτεθειμένες, καθιστώντας απαραίτητη τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων προστασίας που διευκολύνουν την τακτική συντήρηση.

Στρατηγικές βελτίωσης της ψηφιακής υγιεινής

Προκειμένου να θωρακιστούν απέναντι στους αυξανόμενους κινδύνους, οι αναλυτές της Kaspersky συνιστούν στους χρήστες να εφαρμόσουν ένα συγκεκριμένο πλάνο ψηφιακής οργάνωσης που περιλαμβάνει τη δημιουργία μηνιαίων ή τριμηνιαίων υπενθυμίσεων για τον συστηματικό έλεγχο των συσκευών τους. Παράλληλα, θεωρείται κρίσιμη η τακτική διαγραφή παλιών, μη ενεργών λογαριασμών και αποθηκευμένων μεθόδων πληρωμής, σε συνδυασμό με τη χρήση αξιόπιστων εφαρμογών διαχείρισης κωδικών (password managers) που διασφαλίζουν την κρυπτογραφημένη αποθήκευση των διαπιστευτηρίων και προσφέρουν ειδικές λειτουργίες κρυφών θησαυροφυλακίων για ευαίσθητα έγγραφα.

Η ρύθμιση αυτοματοποιημένων αντιγράφων ασφαλείας, μέσω λύσεων όπως το Kaspersky Premium για περιβάλλον Windows, και η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου λογισμικού ασφαλείας αποτελούν τα απαραίτητα επόμενα βήματα για τη δραστική μείωση του κινδύνου παραβίασης δεδομένων από κακόβουλο λογισμικό. Τέλος, η διαρκής ενημέρωση γύρω από τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και τις αναδυόμενες απειλές αποτελεί την ισχυρότερη γραμμή άμυνας για κάθε χρήστη στο σημερινό ψηφιακό οικοσύστημα.