Roblox: Απαγόρευση στα παιχνίδια που επιβάλλουν doomscrolling

Σύνοψη

Το Roblox μπλοκάρει παιχνίδια με μηχανισμούς ατέρμονης κύλισης (doomscrolling) από τους καταλόγους ανηλίκων (Kids & Select), περιορίζοντας δραστικά την ορατότητά τους.

Η αφορμή δόθηκε από το εξαιρετικά δημοφιλές παιχνίδι «Steal an Egg», το οποίο ανάγκαζε τους παίκτες να παρακολουθούν βίντεο τύπου TikTok (reels) την ώρα που εκπαίδευαν τους χαρακτήρες τους.

Τα παιχνίδια που διαθέτουν autoplay, συνεχή αναπαραγωγή και επιβραβεύουν την παρακολούθηση περιεχομένου κατατάσσονται πλέον στη μαύρη λίστα για το νεανικό κοινό.

Μετά την αφαίρεση του επίμαχου χαρακτηριστικού, το «Steal an Egg» επανακυκλοφόρησε, διατηρώντας εντυπωσιακά νούμερα προσέλκυσης με σχεδόν 800.000 ενεργούς παίκτες ταυτόχρονα.

Η εξέλιξη του Roblox από μια απλή πλατφόρμα δημιουργίας ψηφιακών κόσμων σε ένα αχανές και πολυεπίπεδο οικοσύστημα αλληλεπίδρασης έχει δημιουργήσει πολυάριθμες προκλήσεις, κυρίως όσον αφορά την ποιότητα του περιεχομένου και την προστασία των ανηλίκων. Το τελευταίο διάστημα, η πλατφόρμα έχει κατακλυστεί από τίτλους χαμηλής προσπάθειας, οι οποίοι εστιάζουν αποκλειστικά στη μεγιστοποίηση του χρόνου παραμονής των χρηστών μέσω επιθετικών ψυχολογικών μηχανισμών, μετατρέποντας την απλή ψυχαγωγία σε μια διαρκή αναζήτηση ντοπαμίνης.

Οι προγραμματιστές αυτών των εμπειριών αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για να κρατήσουν το ενδιαφέρον των παικτών αμείωτο, οδηγώντας στην ενσωμάτωση εξαιρετικά αμφιλεγόμενων χαρακτηριστικών που ξεπερνούν τα όρια του παραδοσιακού game design και εισέρχονται στον επικίνδυνο χώρο της εθιστικής κατανάλωσης ψηφιακών μέσων. Αυτή η τάση κορυφώθηκε πρόσφατα με την εμφάνιση μηχανισμών που πρακτικά αναπαράγουν την εμπειρία των κοινωνικών δικτύων μέσα στο ίδιο το βιντεοπαιχνίδι, αναγκάζοντας την εταιρεία να λάβει αυστηρά μέτρα.

Τι προβλέπει η νέα πολιτική του Roblox για τα "Doomscrolling Games";

Το Roblox απαγόρευσε στα παιχνίδια που επιβραβεύουν την παρακολούθηση συνεχόμενων βίντεο (reels) να εμφανίζονται στους καταλόγους ανηλίκων (Kids & Select). Η απόφαση στοχεύει στην εξάλειψη του in-game doomscrolling, τιμωρώντας άμεσα τη χρήση μηχανισμών όπως η άπειρη κύλιση, το autoplay και οι οπτικές ροές μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με συστήματα εσωτερικών ανταμοιβών.

Η αφορμή για την ενεργοποίηση αυτών των αυστηρών περιορισμών δόθηκε από την ανεξέλεγκτη δημοτικότητα του τίτλου «Steal an Egg», ενός παιχνιδιού που κατάφερε να συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες ενσωματώνοντας έναν από τους πιο δυστοπικούς μηχανισμούς που έχουμε δει μέχρι σήμερα στη βιομηχανία. Ο βασικός κορμός του παιχνιδιού απαιτεί από τους χρήστες να κλέβουν αυγά από άγρια ζώα προκειμένου να εκκολάψουν κατοικίδια για τις εικονικές τους φάρμες. Ωστόσο, ακριβώς όπως συμβαίνει και με άλλους αντίστοιχους τίτλους της πλατφόρμας, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, καθώς άλλοι παίκτες μπορούν να επιτεθούν και να αφαιρέσουν τα πολύτιμα αντικείμενα. Για να επιβιώσουν σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι χαρακτήρες πρέπει να αυξήσουν την ταχύτητα τρεξίματος τους, μια διαδικασία που απαιτεί πολύωρη και μονότονη εξάσκηση πάνω σε εικονικούς διαδρόμους γυμναστικής. Οι παίκτες έχουν την επιλογή είτε να ξοδέψουν πραγματικά χρήματα για άμεσες αναβαθμίσεις, είτε να υποστούν την ατελείωτη διαδικασία της ψηφιακής προπόνησης.

Το σημείο όπου το παιχνίδι ξεπέρασε κάθε προηγούμενο όριο αφορούσε την προσθήκη τεράστιων οθονών μπροστά από τους εικονικούς διαδρόμους γυμναστικής, οι οποίες ονομάζονταν χαρακτηριστικά «Reels». Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, οι παίκτες αναγκάζονταν πρακτικά να παρακολουθούν μια ατελείωτη ροή βίντεο μικρής διάρκειας, η οποία αποτελούνταν κυρίως από οπτικοακουστικό υλικό που είχε παραχθεί από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ή από αναδημοσιεύσεις δημοφιλών βίντεο του TikTok χωρίς καμία απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων στους αρχικούς δημιουργούς. Αυτός ο μηχανισμός εξασφάλιζε ότι οι νεαροί χρήστες δεν θα εγκατέλειπαν το παιχνίδι από πλήξη κατά τη διάρκεια της απαραίτητης αναμονής για τη συγκέντρωση πόντων ταχύτητας, βυθίζοντας τους σε μια κατάσταση απόλυτης απάθειας και συνεχούς υπερδιέγερσης μέσω της γρήγορης εναλλαγής εικόνων και ήχων.

Η αντίδραση της διαχειριστικής ομάδας του Roblox ήταν άμεση μόλις το φαινόμενο άρχισε να λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις, προχωρώντας στην αφαίρεση του παιχνιδιού από την πλατφόρμα προκειμένου να προστατεύσει τους νεαρούς χρήστες από αυτή την επιθετική πρακτική διατήρησης της προσοχής. Οι δημιουργοί του «Steal an Egg» αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν ταχύτατα στα νέα δεδομένα, επανακυκλοφορώντας τον τίτλο χωρίς τη λειτουργία των ενσωματωμένων βίντεο, με την κοινότητα των παικτών να εκφράζει έντονες αντιδράσεις στους επίσημους servers του παιχνιδιού στο Discord για την απουσία του χαρακτηριστικού. Παρά την αφαίρεση του συγκεκριμένου μηχανισμού, το παιχνίδι κατάφερε να διατηρήσει μια τεράστια βάση χρηστών που αγγίζει τους 800.000 ενεργούς παίκτες ταυτόχρονα, αποδεικνύοντας ότι η βασική λούπα του gameplay παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, αν και η αρχική του εκτόξευση στην κορυφή των προτιμήσεων οφείλεται εν πολλοίς στο επίμαχο σύστημα doomscrolling.

Η εφαρμογή της απαγόρευσης βασίζεται σε τρία εξαιρετικά σαφή κριτήρια που πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα, παρέχοντας στους ελεγκτές της πλατφόρμας τα απαραίτητα εργαλεία για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό παρόμοιων πρακτικών στο μέλλον. Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν το παιχνίδι προβάλλει μια ροή πολυμέσων όπως σύντομα βίντεο ή ιστορίες στα πρότυπα των κοινωνικών δικτύων, εάν χρησιμοποιεί μηχανισμούς όπως η αυτόματη αναπαραγωγή και η άπειρη κύλιση, και τελικά εάν συνδέει την παρακολούθηση αυτού του περιεχομένου με άμεσες ή έμμεσες ανταμοιβές μέσα στο παιχνίδι. Τα παιχνίδια που πληρούν αυτά τα κριτήρια αποκλείονται οριστικά από τους καταλόγους που εφαρμόζονται αυτόματα στους λογαριασμούς των νεαρότερων χρηστών, μειώνοντας δραματικά την ορατότητα τους και κατά συνέπεια τα πιθανά τους έσοδα από τις μικροσυναλλαγές.

Το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις είναι ιδιαίτερα τεταμένο για την εταιρεία πίσω από τη δημοφιλή πλατφόρμα, η οποία δέχεται τεράστιες πιέσεις τόσο από νομοθετικά σώματα όσο και από ενώσεις γονέων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Roblox βρίσκεται ήδη υπό στενή διερεύνηση από τη Γερουσία των ΗΠΑ αναφορικά με την ασφάλεια των ανηλίκων, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες ότι τα εσωτερικά της συστήματα δίνουν σταθερά προτεραιότητα στα έσοδα και στις μετρήσεις αφοσίωσης εις βάρος της ψυχικής και συναισθηματικής ευημερίας των παιδιών.