Android 17: Τα νέα πρωτόκολλα ασφαλείας προστατεύουν το απόρρητο των επικοινωνιών

Σύνοψη

Το Android 17 καθίσταται το πρώτο μεγάλο λειτουργικό σύστημα για κινητές συσκευές που προσφέρει εγγενή υποστήριξη για το πρότυπο Encrypted Client Hello (ECH), διασφαλίζοντας την κρυπτογράφηση των domain names ώστε να αποτρέπεται η παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητας από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Η νέα έκδοση εξοπλίζει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με μια λύση μηδενικής αλληλεπίδρασης (zero-click) για την προεπιλεγμένη απενεργοποίηση των παρωχημένων δικτύων 2G, καταπολεμώντας αποτελεσματικά τις επιθέσεις υποβάθμισης σήματος από φορητά "SMS blasters".

Εισάγεται αυστηρή πολιτική προστασίας του τοπικού δικτύου (Local Network Protection), η οποία επιβάλλει στις εφαρμογές να λαμβάνουν ρητή άδεια από τον χρήστη πριν επιχειρήσουν να σαρώσουν το οικιακό Wi-Fi για τον εντοπισμό άλλων συνδεδεμένων έξυπνων συσκευών.

Το πρωτόκολλο Certificate Transparency (CT) ενεργοποιείται πλέον by default, καθιστώντας υποχρεωτική την καταγραφή όλων των ψηφιακών πιστοποιητικών σε ένα δημόσιο μητρώο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υποκλοπής δεδομένων από πλαστές ιστοσελίδες.

Το Encrypted Client Hello (ECH) αποτελεί ένα προηγμένο πρότυπο απορρήτου που ενσωματώνεται πλήρως στο Android 17 για να κρυπτογραφεί το όνομα του ιστότοπου προορισμού κατά τα αρχικά στάδια της σύνδεσης. Σε άμεση συνεργασία με το ιδιωτικό DNS, το ECH εμποδίζει τους παρόχους διαδικτύου να εντοπίσουν τα ακριβή domain names που επισκέπτεται ο χρήστης, ενισχύοντας δραστικά την ψηφιακή ανωνυμία έναντι αθέμιτης δημιουργίας προφίλ.

Κύρια χαρακτηριστικά

Αποτροπή διαρροής SNI: Καλύπτει το κενό ασφαλείας του Server Name Indication (SNI) κατά το handshake του πρωτοκόλλου TLS.

Καλύπτει το κενό ασφαλείας του Server Name Indication (SNI) κατά το handshake του πρωτοκόλλου TLS. Περιορισμένη Ορατότητα Παρόχων: Οι ISPs διαβάζουν μόνο τα δεδομένα του Content Delivery Network (π.χ., Cloudflare) και τον όγκο των μεταφερόμενων πακέτων.

Οι ISPs διαβάζουν μόνο τα δεδομένα του Content Delivery Network (π.χ., Cloudflare) και τον όγκο των μεταφερόμενων πακέτων. Δεν υποκαθιστά τα VPN: Το ECH δεν αποκρύπτει την IP διεύθυνση του χρήστη, λειτουργώντας αποκλειστικά ως ασπίδα για τα μεταδεδομένα της περιήγησης.

Η εφαρμογή του Encrypted Client Hello στο Android 17 σηματοδοτεί μια ουσιαστική τεχνολογική ωρίμανση για τα λειτουργικά συστήματα φορητών συσκευών, καθώς μέχρι πρότινος η απλή χρήση πρωτοκόλλων HTTPS αποτελούσε εγγύηση για την ασφάλεια του περιεχομένου της επικοινωνίας, ωστόσο, άφηνε εκτεθειμένα τα μεταδεδομένα της επίσκεψης. Αυτό πρακτικά σήμαινε πως οποιοσδήποτε κόμβος δικτύου βρισκόταν ανάμεσα στη συσκευή και τον τελικό server μπορούσε να καταγράψει τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας προορισμού, επιτρέποντας τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν τις συνήθειες του χρήστη.

Με την κρυπτογράφηση του Server Name Indication μέσω του ECH, η αρχική ανταλλαγή πληροφοριών θωρακίζεται ολοκληρωτικά, αποτρέποντας εταιρείες ανάλυσης δεδομένων και κακόβουλους δρώντες από τη δημιουργία εξαιρετικά λεπτομερών προφίλ που μετέπειτα πωλούνται για στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες ή χρησιμοποιούνται για εξειδικευμένες επιθέσεις phishing. Για να αποδώσει τα μέγιστα η συγκεκριμένη τεχνολογία, η Google συστήνει τη συνδυαστική χρήση κρυπτογραφημένου DNS, ώστε να διασφαλιστεί πως ούτε τα αιτήματα μετατροπής των διευθύνσεων IP δεν παραμένουν προσβάσιμα σε τρίτους.

Πώς το Android 17 εξουδετερώνει τα SMS Blasters μέσω των δικτύων 2G;

Το Android 17 εισάγει μια καινοτόμο λύση μηδενικής αλληλεπίδρασης (zero-click) η οποία εξουσιοδοτεί τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να απενεργοποιούν μαζικά και από προεπιλογή την πρόσβαση στα απαρχαιωμένα δίκτυα 2G. Η νέα αρχιτεκτονική παρέμβαση αχρηστεύει τα λεγόμενα "SMS blasters", δηλαδή τους φορητούς πομπούς που αναγκάζουν τα smartphones να υποβαθμίσουν τη σύνδεση τους για να παραδώσουν μηνύματα phishing αποφεύγοντας τα σύγχρονα φίλτρα προστασίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά αποτροπής υποβάθμισης

Διαχείριση επιπέδου Baseband: Η φραγή του 2G πραγματοποιείται στο υλικό (hardware level) μέσω εντολών δικτύου, χωρίς να απαιτείται πλοήγηση στις ρυθμίσεις από τον χρήστη.

Η φραγή του 2G πραγματοποιείται στο υλικό (hardware level) μέσω εντολών δικτύου, χωρίς να απαιτείται πλοήγηση στις ρυθμίσεις από τον χρήστη. Προστασία από False Base Stations: Αποτρέπει τον βίαιο εξαναγκασμό εγκατάλειψης των ασφαλών υποδομών LTE/5G από φορητές συσκευές IMSI catchers.

Αποτρέπει τον βίαιο εξαναγκασμό εγκατάλειψης των ασφαλών υποδομών LTE/5G από φορητές συσκευές IMSI catchers. Άμεση θωράκιση κατά του Smishing: Εξαλείφει την παράκαμψη των δικτυακών firewalls των παρόχων από μηνύματα που προέρχονται από πλαστούς σταθμούς βάσης.

Η πρόοδος του τηλεπικοινωνιακού hardware έχει επιτρέψει σε κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος να αποκτούν πρόσβαση σε υπερσύγχρονους φορητούς σταθμούς βάσης (cell site simulators) με κόστος που δεν ξεπερνά τα τρεις χιλιάδες δολάρια, γεγονός που καθιστά την ανάπτυξη τους σε πολυσύχναστους αστικούς χώρους μια εξαιρετικά επικερδή εγκληματική δραστηριότητα.

Αυτές οι συσκευές εκπέμπουν σκόπιμα ένα πανίσχυρο σήμα που ξεγελά τα smartphones, κάνοντάς τα να πιστέψουν πως πρόκειται για τη βέλτιστη διαθέσιμη κεραία, με αποτέλεσμα την αυτόματη πτώση της σύνδεσης από τα κρυπτογραφημένα δίκτυα 4G ή 5G στο εντελώς ανασφαλές πρότυπο 2G. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η υποβάθμιση, η συσκευή είναι πλέον ευάλωτη στην απευθείας λήψη παραποιημένων γραπτών μηνυμάτων που συχνά μιμούνται τράπεζες ή κρατικές υπηρεσίες. Αν και το Android 12 είχε προσφέρει έναν χειροκίνητο διακόπτη απενεργοποίησης, το Android 17 μεταφέρει αυτή τη δυνατότητα στο επίπεδο του ίδιου του παρόχου, ενορχηστρώνοντας μια καθολική άμυνα που λειτουργεί παρασκηνιακά και προστατεύει αδιακρίτως όλους τους συνδρομητές.

Local Network Protection και Certificate Transparency στο Android 17

Το Local Network Protection που ενσωματώνεται στο Android 17 απαιτεί πλέον ρητή και καταγεγραμμένη εξουσιοδότηση από τον χρήστη προτού οποιαδήποτε εφαρμογή αποκτήσει το δικαίωμα να σαρώσει το τοπικό δίκτυο Wi-Fi για συνδεδεμένες συσκευές. Ταυτόχρονα, το λειτουργικό σύστημα ενεργοποιεί από προεπιλογή το Certificate Transparency, υποχρεώνοντας κάθε ψηφιακό πιστοποιητικό ιστοσελίδας να ελέγχεται έναντι ενός διαρκώς ενημερωμένου και δημόσια ελέγξιμου μητρώου εγκυρότητας.

Δομικές αλλαγές δικτυακής συμπεριφοράς

Αποτροπή δημιουργίας προφίλ (IoT Fingerprinting): Εφαρμογές τρίτων δεν μπορούν πλέον να χαρτογραφούν αθόρυβα τις έξυπνες τηλεοράσεις, τις κάμερες ασφαλείας ή τους θερμοστάτες που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.

Εφαρμογές τρίτων δεν μπορούν πλέον να χαρτογραφούν αθόρυβα τις έξυπνες τηλεοράσεις, τις κάμερες ασφαλείας ή τους θερμοστάτες που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. Ασφαλής διαδικασία μετάδοσης (Casting): Η αλληλεπίδραση με συσκευές αναπαραγωγής εικόνας περνά πλέον μέσα από πιστοποιημένα εργαλεία συστήματος (system tools), τα οποία επιτρέπουν την επιλογή της συσκευής στόχου χωρίς να παραχωρούν πρόσβαση σε ολόκληρο το δίκτυο.

Η αλληλεπίδραση με συσκευές αναπαραγωγής εικόνας περνά πλέον μέσα από πιστοποιημένα εργαλεία συστήματος (system tools), τα οποία επιτρέπουν την επιλογή της συσκευής στόχου χωρίς να παραχωρούν πρόσβαση σε ολόκληρο το δίκτυο. Εκμηδένιση πλαστογραφημένων πιστοποιητικών: Εάν μια Αρχή Πιστοποίησης (Certificate Issuer) παραβιαστεί, οι κυβερνοεγκληματίες δεν μπορούν να εκδώσουν κρυφά πλαστά πιστοποιητικά για να υποκλέψουν την κίνηση των χρηστών, καθώς η απουσία καταγραφής στο δημόσιο μητρώο οδηγεί σε άμεσο μπλοκάρισμα της σύνδεσης από το Android.

Οι πρακτικές αθόρυβης παρατήρησης του οικιακού δικτύου αποτελούσαν επί σειρά ετών μια εξαιρετικά επικερδή, αν και αμφιλεγόμενη, τακτική άντλησης μεταδεδομένων από εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών, οι οποίες μπορούσαν εύκολα να συμπεράνουν την οικονομική κατάσταση ή τον τεχνολογικό εξοπλισμό ενός νοικοκυριού απλώς διαβάζοντας τα αναγνωριστικά των έξυπνων συσκευών που ήταν συνδεδεμένες στο ίδιο router. Το νέο αυστηρό μοντέλο αδειοδοτήσεων θέτει οριστικό τέλος σε αυτή την αυθαίρετη συλλογή δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι λειτουργίες όπως η προβολή βίντεο στην τηλεόραση θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω ελεγχόμενων διαύλων του ίδιου του λειτουργικού συστήματος. Επιπλέον, η καθολική υιοθέτηση του Certificate Transparency θωρακίζει τη διαδικασία επαλήθευσης των ιστότοπων, καθιστώντας εξαιρετικά πολύπλοκη την επιτυχή διεξαγωγή επιθέσεων Man-in-the-Middle (MitM) που βασίζονται σε συμβιβασμένες ψηφιακές υπογραφές.