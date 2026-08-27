Gemini 3.5 Transcribe: Απομαγνητοφώνηση σε πραγματικό χρόνο με υποστήριξη 85+ γλωσσών!

Σύνοψη

Το Gemini 3.5 Transcribe είναι το εξειδικευμένο μοντέλο της Google για μετατροπή ομιλίας σε κείμενο, σχεδιασμένο να επεξεργάζεται τόσο προ-ηχογραφημένο όσο και ζωντανό ήχο,.

Υποστηρίζει αυτόματη αναγνώριση για περισσότερες από 85 γλώσσες, ενώ αντιλαμβάνεται την εναλλαγή γλωσσών (code-switching) μέσα στην ίδια πρόταση χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης ρύθμισης.

Διαθέτει κορυφαία αλφαριθμητική ακρίβεια, εντοπίζοντας με απόλυτη ορθότητα email, αριθμούς και ορολογία.

Αφαιρεί αυτόματα τους δισταγμούς ("εε", "μμ") και τα περιττά λόγια, παράγοντας ένα άρτια μορφοποιημένο τελικό κείμενο,.

Αναγνωρίζει και διαχωρίζει έως και τρεις διαφορετικούς ομιλητές, προσθέτοντας χρονικές σημάνσεις (timestamps) σε επίπεδο λέξης,.

Προσφέρει χρόνο απόκρισης μικρότερο του ενός δευτερολέπτου (sub-second latency), καθιστώντας το ιδανικό για ζωντανές μεταφράσεις και φωνητικούς βοηθούς.

Η επεξεργασία του ήχου και η ορθή μεταγραφή του σε κείμενο αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης. Η Google αναβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητες της σε αυτό το πεδίο, παρουσιάζοντας επίσημα το Gemini 3.5 Transcribe.

Πρόκειται για ένα μοντέλο ειδικά εκπαιδευμένο στην αυτόματη αναγνώριση ομιλίας (ASR), το οποίο αφήνει πίσω του τον προκάτοχό του (το μοντέλο Chirp) και θέτει νέα τεχνικά πρότυπα για προγραμματιστές, επιχειρήσεις και τελικούς χρήστες,.

Το Gemini 3.5 Transcribe είναι ένα εξειδικευμένο AI μοντέλο για εργασίες μετατροπής ομιλίας σε κείμενο (speech-to-text). Λειτουργεί σε περισσότερες από 85 γλώσσες, επιτρέπει τη ζωντανή απομαγνητοφώνηση με καθυστέρηση κάτω του ενός δευτερολέπτου και ενσωματώνει προηγμένο διαχωρισμό έως και τριών ομιλητών. Ταυτόχρονα, εφαρμόζει αυτόματο καθαρισμό του ήχου από φωνητικούς δισταγμούς και μορφοποιεί άμεσα τα δεδομένα σε δομημένο κείμενο,.

Αυτόματη αναγνώριση γλώσσας και code-switching

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά πλεονεκτήματα του νέου μοντέλου είναι η ευελιξία του στη διαχείριση διαφορετικών γλωσσών. Από προεπιλογή, το σύστημα δεν απαιτεί να γνωρίζει εκ των προτέρων τη γλώσσα της πηγής, αλλά την ανιχνεύει αυτόματα μέσα από ένα φάσμα 85 και πλέον τοπικών ρυθμίσεων (locales). Το εντυπωσιακό στοιχείο αφορά την ικανότητα του μοντέλου να διαχειρίζεται το code-switching, δηλαδή το φαινόμενο όπου ένας ομιλητής ξεκινά μια πρόταση σε μία γλώσσα και την ολοκληρώνει σε άλλη, ή παρεμβάλλει αγγλικούς όρους μέσα σε μια ροή μιας άλλης γλώσσας. Το Gemini 3.5 Transcribe προσαρμόζεται άμεσα χωρίς διακοπές και χωρίς να απαιτεί από τον προγραμματιστή να δηλώσει χειροκίνητα την αλλαγή.

Εάν οι προγραμματιστές γνωρίζουν εκ των προτέρων τη γλώσσα του ηχητικού αρχείου, μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την ακρίβεια παρέχοντας τον κωδικό γλώσσας απευθείας μέσω του API. Η Google επιτρέπει την πρόσβαση στο εργαλείο μέσω του Interactions API και του Google AI Studio, παρέχοντας ισχυρά εργαλεία ενσωμάτωσης για κάθε λογισμικό.

Διαχωρισμός ομιλητών και μορφοποίηση επιπέδου λέξης

Σε περιβάλλοντα συσκέψεων, συνεντεύξεων ή τηλεφωνικών κέντρων, η απλή καταγραφή κειμένου δεν επαρκεί. Το Gemini 3.5 Transcribe φέρνει στο προσκήνιο τη λειτουργία "Speaker Diarization", δηλαδή την ικανότητα να αναγνωρίζει τη χροιά της φωνής και να αποδίδει το αντίστοιχο κείμενο σε συγκεκριμένους ομιλητές. Το σύστημα υποστηρίζει τον ακριβή διαχωρισμό έως και τριών διαφορετικών ατόμων σε ένα ενιαίο αρχείο, κάνοντας την απομαγνητοφώνηση μιας συνέντευξης κυριολεκτικά άκοπη.

Η ακρίβεια ενισχύεται μέσω των χρονικών σημάνσεων (word-level timestamps). Κάθε λέξη που αναγνωρίζεται συνοδεύεται από την ακριβή χρονική στιγμή έναρξης και λήξης (time offsets), επιτρέποντας στους δημιουργούς εφαρμογών να συγχρονίζουν τέλεια υπότιτλους (captions) σε βίντεο ή να δημιουργούν εργαλεία αναζήτησης μέσα σε μεγάλα αρχεία ήχου.

Έξυπνος καθαρισμός ήχου και λεξιλόγιο

Η φυσική ανθρώπινη ομιλία είναι γεμάτη παύσεις, επαναλήψεις και δισταγμούς όπως "εε", "μμ" και "αα". Το έξυπνο σύστημα της Google λειτουργεί ως ένας αόρατος συντάκτης σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη διάρκεια της μεταγραφής, φιλτράρει αυτούς τους ήχους πλήρωσης και παράγει ένα καθαρό, δομημένο κείμενο με σωστή στίξη και κεφαλαιοποίηση. Επιπλέον, εκτελεί αντίστροφη κανονικοποίηση κειμένου. Για παράδειγμα, μετατρέπει τη φράση "είκοσι έξι εκατομμύρια δολάρια" στην τυποποιημένη μορφή "$26M", προσφέροντας τεράστια ευκολία για την ανάγνωση οικονομικών και τεχνικών δεδομένων.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουν το μοντέλο με ένα προσαρμοσμένο λεξιλόγιο. Επιτρέπεται η εισαγωγή έως και 1.000 λέξεων, όρων, ακρωνυμίων ή κυρίων ονομάτων, ώστε το μοντέλο να γνωρίζει ακριβώς πώς να αποτυπώσει εξειδικευμένη ορολογία (π.χ. ιατρικούς ή νομικούς όρους) που κανονικά θα προκαλούσε σύγχυση.

Αλφαριθμητική ακρίβεια και εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο

Η βιομηχανία μέχρι σήμερα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με τη σωστή μεταγραφή αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων email και κωδικών προϊόντων μέσω ομιλίας. Το Gemini 3.5 Transcribe επιλύει αυτό το ζήτημα προσφέροντας εξαιρετικά υψηλή αλφαριθμητική ακρίβεια.

Η υιοθέτηση του μοντέλου από διάφορους κλάδους αναδεικνύει τις δυνατότητές του. Η IntelliTek Health ενσωμάτωσε το Gemini 3.5 Transcribe για να αυτοματοποιήσει την κλινική καταγραφή σε ιατρεία, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο που καταναλώνουν οι επαγγελματίες υγείας στη γραφειοκρατία. Η πλατφόρμα μεταδόσεων Lingopal χρησιμοποιεί το μοντέλο για να παρέχει ζωντανές μεταφράσεις με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση στους χρήστες της, ενώ κατασκευαστές συσκευών όπως η Vivo το αξιοποιούν για να προσφέρουν εργαλεία μετάφρασης που καταργούν τα γλωσσικά εμπόδια στις συσκευές τους.

Διασύνδεση με το οικοσύστημα Gemini

Αντί να λειτουργεί απλώς ως καταγραφέας, το Gemini 3.5 Transcribe υποστηρίζει το Function Calling. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα δεδομένα που λαμβάνει από τη φωνή του χρήστη μπορούν να εξάγονται ως δομημένη μορφή JSON και να δρομολογούνται άμεσα σε άλλα μοντέλα του οικοσυστήματος της Google. Μια φωνητική εντολή μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα μια διαδικασία παραγωγής εικόνας, να κάνει μια περίληψη, ή να εκτελέσει μια αναζήτηση στο διαδίκτυο.