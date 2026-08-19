Το Claude αποκτά αυτόνομη πρόσβαση σε Gmail και Google Drive

Σύνοψη

Το Claude της Anthropic επεκτείνει θεαματικά τις δυνατότητες του στο οικοσύστημα της Google, αποκτώντας τη δυνατότητα να συντάσσει και να στέλνει αυτόνομα emails μέσω του λογαριασμού σας στο Gmail.

Στο περιβάλλον του Google Drive, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να αναζητά, να ανακτά, να διαμοιράζεται, να μετακινεί ή ακόμη και να διαγράφει αρχεία, λειτουργώντας ως ένας ολοκληρωμένος διαχειριστής συστήματος.

Οι χρήστες διατηρούν ωστόσο τη δυνατότητα να επιλέξουν τη διαδικασία της χειροκίνητης έγκρισης πριν την αποστολή κάθε μηνύματος, προκειμένου να αποφευχθούν κρίσιμα σφάλματα σε αυστηρά επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Η λειτουργία Claude Cowork γίνεται επίσημα διαθέσιμη σε mobile και web εφαρμογές για όλα τα πληρωμένα πακέτα συνδρομών, καταργώντας τον μέχρι πρότινος περιορισμό της αποκλειστικής χρήσης μέσω desktop εφαρμογής.

Η Anthropic παρατείνει την αύξηση κατά 50% στο εβδομαδιαίο όριο χρήσης του Claude Code μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των προγραμματιστών και των εταιρικών πελατών.

Η ικανότητα των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων να κατανοούν και να συνθέτουν ρεαλιστικό κείμενο αποτελούσε μέχρι πρότινος τον κύριο άξονα της χρησιμότητας τους, όμως η πρόσφατη αναβάθμιση του Claude από την Anthropic σηματοδοτεί τη μετάβαση προς την ολοκληρωτική αυτοματοποίηση των ψηφιακών ροών εργασίας.

Μέσα από τη νέα, βαθύτερη ενσωμάτωση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης στο οικοσύστημα του Google Workspace, οι χρήστες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να παραχωρήσουν στο Claude τον άμεσο έλεγχο του Gmail και των αποθηκευμένων αρχείων τους στο Google Drive, μετατρέποντας το συγκεκριμένο εργαλείο από έναν απλό βοηθό σύνταξης σε έναν ανεξάρτητο, διαδραστικό διαχειριστή που εκτελεί πολύπλοκες εντολές απευθείας στο παρασκήνιο.

Μέχρι σήμερα, η συνεργασία του Claude με τις υπηρεσίες της Google περιοριζόταν αυστηρά σε λειτουργίες ανάγνωσης και ανάλυσης, επιτρέποντας στην τεχνητή νοημοσύνη να σαρώνει τα εισερχόμενα μηνύματα, να δημιουργεί περιλήψεις μακροσκελών συνομιλιών και να επισημαίνει τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούσαν την προσοχή του χρήστη. Πλέον, το σύστημα περνάει στο στάδιο της εκτέλεσης, αναλαμβάνοντας όχι μόνο να διαβάσει και να ερμηνεύσει τις πληροφορίες, αλλά και να δράσει πάνω σε αυτές με τρόπο που καταργεί την ανάγκη για διαρκή ανθρώπινη εποπτεία, εφόσον φυσικά ο χρήστης το επιλέξει.

Από τη σύνταξη στην αυτόνομη αποστολή στο Gmail

Η σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη αφορά την άμεση αλληλεπίδραση του μοντέλου με το Gmail, όπου το Claude έχει πλέον την τεχνική δυνατότητα να συντάσσει απαντήσεις και να τις αποστέλλει στους παραλήπτες χωρίς να απαιτείται η τελική επιβεβαίωση από τον κάτοχο του λογαριασμού. Μέσα από ένα σύνολο σύνθετων προτροπών (prompts), ένας επαγγελματίας μπορεί να ορίσει συγκεκριμένες παραμέτρους για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα διαχειρίζεται συγκεκριμένα είδη μηνυμάτων, όπως για παράδειγμα τα αιτήματα πελατών για τεχνική υποστήριξη, τα ερωτήματα σχετικά με την τιμολόγηση ή τις προσκλήσεις σε διαδικτυακές συναντήσεις.

Αναγνωρίζοντας ωστόσο τους προφανείς κινδύνους που ελλοχεύουν στην ανεξέλεγκτη αποστολή εταιρικής αλληλογραφίας από έναν αλγόριθμο, η Anthropic έχει ενσωματώσει αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και επιλογές παραμετροποίησης. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το σύστημα ώστε να λειτουργεί αποκλειστικά σε κατάσταση "Draft", όπου το Claude προετοιμάζει τις απαντήσεις και τις αποθηκεύει στα πρόχειρα, αναμένοντας την τελική έγκριση του διαχειριστή. Η συγκεκριμένη επιλογή κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη για οργανισμούς που υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποφυγή παρεξηγήσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από ενδεχόμενες «παραισθήσεις» του γλωσσικού μοντέλου κατά την ερμηνεία ενός διφορούμενου email.

Πλήρης διαχείριση αρχείων στο Google Drive

Η ενσωμάτωση δεν σταματά στην επικοινωνία, αλλά επεκτείνεται και στην οργάνωση των εγγράφων μέσω του Google Drive, το οποίο μετατρέπεται πρακτικά σε έναν έξυπνο, σημασιολογικά αναζητήσιμο χώρο αποθήκευσης. Το Claude είναι πλέον σε θέση να ανταποκρίνεται σε φυσική γλώσσα προκειμένου να αναζητά, να ανακτά, να διαμοιράζεται, να μετακινεί μεταξύ φακέλων ή ακόμη και να διαγράφει οριστικά συγκεκριμένα αρχεία. Αντί ο χρήστης να προσπαθεί να θυμηθεί την ακριβή ονομασία ενός εγγράφου ή την ημερομηνία δημιουργίας του, μπορεί απλώς να ζητήσει από την τεχνητή νοημοσύνη να εντοπίσει «όλες τις παρουσιάσεις οικονομικών απολογισμών του τελευταίου τριμήνου και να τις μετακινήσει στον κοινόχρηστο φάκελο της λογιστικής ομάδας», επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η δυνατότητα αυτή αναδιαμορφώνει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες ομάδες συνεργάζονται και διαχειρίζονται τον τεράστιο όγκο δεδομένων που συσσωρεύεται στους εταιρικούς λογαριασμούς cloud, εξαλείφοντας τη χρονοβόρα διαδικασία της χειροκίνητης οργάνωσης και ταξινόμησης εκατοντάδων ψηφιακών αρχείων. Το μοντέλο μπορεί να σαρώσει το περιεχόμενο πολλαπλών εγγράφων ταυτόχρονα, να συσχετίσει τις πληροφορίες και να απαντήσει σε στοχευμένα ερωτήματα αντλώντας δεδομένα απευθείας από τα λογιστικά φύλλα και τα κείμενα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο Drive.

Επέκταση πρόσβασης στο Claude Cowork και στο Claude Code

Παράλληλα με τις λειτουργικές αναβαθμίσεις στο οικοσύστημα της Google, η εταιρεία ανακοίνωσε μέσω των επίσημων καναλιών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη γενική διαθεσιμότητα της πλατφόρμας Claude Cowork σε mobile και web περιβάλλοντα για το σύνολο των συνδρομητών που διαθέτουν πληρωμένα πακέτα. Η κατάργηση του περιορισμού που επέβαλλε τη χρήση της υπηρεσίας αποκλειστικά μέσω της desktop εφαρμογής, παρέχει στους επαγγελματίες την απαραίτητη ευελιξία να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στις συλλογικές ροές εργασίας απευθείας από τις κινητές τους συσκευές, διατηρώντας την παραγωγικότητά τους ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους τοποθεσία.

Επιπλέον, στοχεύοντας στην ενίσχυση της κοινότητας των προγραμματιστών και των μηχανικών λογισμικού που βασίζονται όλο και περισσότερο στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για τη συγγραφή και την αποσφαλμάτωση κώδικα, η Anthropic προχώρησε στην παράταση του ευνοϊκού καθεστώτος ορίων χρήσης. Συγκεκριμένα, η αύξηση του εβδομαδιαίου ορίου χρήσης κατά 50% για το εργαλείο Claude Code, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στα μέσα Αυγούστου, επεκτείνεται επίσημα έως τις 31 Αυγούστου 2026.