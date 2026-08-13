Gemini 3.7 Flash: Το νέο AI μοντέλο ρίχνει το κόστος στο μισό

Σύνοψη

Το νέο μοντέλο έγινε διαθέσιμο μόλις τρεις εβδομάδες μετά την έκδοση 3.6, εστιάζοντας αποκλειστικά στην παραγωγικότητα.

Το κόστος χρήσης μειώνεται στα 0,75 δολάρια ανά 1 εκατομμύριο input tokens, πυροδοτώντας νέο πόλεμο τιμών στον κλάδο.

Εντυπωσιακή αύξηση της ακρίβειας στον κώδικα, καταγράφοντας 43,6% στο FrontierCode 1.1 Main.

Ξεπέρασε το προηγούμενο μοντέλο στο WebDev Arena με βαθμολογία Elo 1588, αναλαμβάνοντας περίπλοκα UI designs.

Το μοντέλο τροφοδοτεί ήδη το Gemini Spark για τους Έλληνες συνδρομητές του Google AI Pro.

Η Google ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του Gemini 3.7 Flash, ενός ανανεωμένου και εξαιρετικά ευέλικτου μοντέλου το οποίο έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για να εξυπηρετεί αυτοματοποιημένα συστήματα (AI agents) και εξειδικευμένους προγραμματιστές.

Η νέα κυκλοφορία καταφθάνει μόλις τρεις εβδομάδες μετά το ντεμπούτο της έκδοσης 3.6, επιβεβαιώνοντας τους εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς με τους οποίους η εταιρεία ενσωματώνει τα σχόλια της κοινότητας των developers και βελτιώνει τους αλγορίθμους της. Το νέο μοντέλο υπόσχεται να προσφέρει ουσιαστικές αναβαθμίσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η μηχανική λογισμικού, η διαχείριση πυκνών εγγράφων και οι ροές εργασίας στην ανάπτυξη ιστοσελίδων.

Τι νέο φέρνει το Gemini 3.7 Flash της Google;

Το Gemini 3.7 Flash αποτελεί το εξυπνότερο και αποδοτικότερο μοντέλο της Google για προγραμματιστές και αυτοματοποιημένα συστήματα. Διαθέτει δραματικά βελτιωμένες επιδόσεις στη συγγραφή κώδικα, τη δημιουργία πολύπλοκων ιστοσελίδων και την ανάλυση εξειδικευμένων εγγράφων, προσφέροντας παράλληλα μια εξαιρετικά επιθετική μείωση κόστους της τάξεως του 50% σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση.

Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών και καθαρών επιδόσεων, τα άλματα είναι μετρήσιμα και ουσιαστικά.

Επίλυση προβλημάτων: Στις δοκιμές του FrontierCode 1.1 Main, η ικανότητα του μοντέλου να παράγει κώδικα έτοιμο για παραγωγή με την πρώτη προσπάθεια (first-pass accuracy) εκτινάχθηκε στο 43,6%, από 34,4% που βρισκόταν πριν από μερικές εβδομάδες.

Στις δοκιμές του FrontierCode 1.1 Main, η ικανότητα του μοντέλου να παράγει κώδικα έτοιμο για παραγωγή με την πρώτη προσπάθεια (first-pass accuracy) εκτινάχθηκε στο 43,6%, από 34,4% που βρισκόταν πριν από μερικές εβδομάδες. Πλοήγηση σε πολύπλοκα συστήματα: Στο απαιτητικό benchmark DeepSWE v1.1, το σκορ άγγιξε το 65,3% έναντι 49,0% της έκδοσης 3.6.

Στο απαιτητικό benchmark DeepSWE v1.1, το σκορ άγγιξε το 65,3% έναντι 49,0% της έκδοσης 3.6. Web Development: Στο γνωστό WebDev Arena, το 3.7 Flash πέτυχε βαθμολογία Elo 1588, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται τη δομή των διεπαφών χρήστη (UI) και να μετατρέπει στατικά αρχεία σχεδιασμού ή απλά screenshots σε λειτουργικό, καλογραμμένο κώδικα.

Πέρα από τον προγραμματισμό, το νέο μοντέλο δείχνει να διαχειρίζεται πολύ καλύτερα τα έγγραφα που είναι φορτωμένα με πληροφορίες και δεδομένα. Για επαγγελματίες στους τομείς των οικονομικών, της νομικής και των βιοεπιστημών, το Gemini 3.7 Flash αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας στο GDP.pdf benchmark στο 34,0% από 22,0%.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η ανάλυση τεράστιων αναφορών και η εξαγωγή συμπερασμάτων γίνεται με πολύ μικρότερο ποσοστό λαθών, επιτρέποντας στα ψηφιακά συστήματα των εταιρειών να ολοκληρώνουν εργασίες εντελώς αυτόνομα, με τη βαθμολογία του AutomationBench να ενισχύεται στο 30,4%.

Ποιο είναι το κόστος χρήσης του νέου μοντέλου;

Το Gemini 3.7 Flash κυκλοφορεί με προωθητική τιμή γνωριμίας στα 0,75 δολάρια ανά 1 εκατομμύριο input tokens και 3,75 δολάρια ανά 1 εκατομμύριο output tokens έως το τέλος του 2026. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 1,50 και 7,50 δολάρια αντίστοιχα για κάθε εκατομμύριο tokens, παραμένοντας ωστόσο εξαιρετικά ανταγωνιστική για τα δεδομένα της αγοράς.

Παρατηρώντας την ευρύτερη αγορά, η κυκλοφορία ανταγωνιστικών μοντέλων που υπόσχονται εξαιρετικά γρήγορη επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων πιέζει τις εταιρείες να ρίξουν τις χρεώσεις τους. Για τους προγραμματιστές που διαχειρίζονται τεράστια συστήματα λογισμικού, η πτώση του κόστους στο μισό μεταφράζεται σε χιλιάδες δολάρια εξοικονόμησης κάθε μήνα, ειδικά όταν οι εφαρμογές τους βασίζονται σε συνεχή κλήση API για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο.

Πώς ενσωματώνεται το Gemini 3.7 Flash στο Gemini Spark;

Οι συνδρομητές του πακέτου Google AI Pro αποκτούν άμεση πρόσβαση στο Gemini 3.7 Flash μέσω της ενσωμάτωσης του Gemini Spark. Πρόκειται για έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό που λειτουργεί αδιάκοπα στο παρασκήνιο, αναλαμβάνοντας περίπλοκες, πολύ-επίπεδες εργασίες εντός του οικοσυστήματος Google Workspace, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για χειροκίνητη παρέμβαση από τον χρήστη.

Το Gemini Spark δεν περιορίζεται σε απλές ερωταπαντήσεις. Χάρη στη νέα υπολογιστική λογική του 3.7 Flash, ο προσωπικός ψηφιακός πράκτορας προσαρμόζεται καλύτερα στα απροσδόκητα εμπόδια κατά τη διάρκεια μιας εργασίας. Αν για παράδειγμα του ζητηθεί να συνθέσει μια αναλυτική αναφορά συγκεντρώνοντας δεδομένα από πέντε διαφορετικά Google Docs και τρία Google Sheets, το σύστημα κατανοεί πολύ πιο καθαρά την πρόθεση του χρήστη, οργανώνει πολυεπίπεδα σχέδια δράσης και επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εάν κάτι πάει στραβά, το μοντέλο είναι πλέον προγραμματισμένο να ζητάει διευκρινίσεις αντί να παράγει αυθαίρετα αποτελέσματα, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι καθημερινές ροές εργασίας εκτελούνται με αυστηρή πειθαρχία και ακρίβεια.

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή της ανακοίνωσης είναι η έμφαση που δίνει η Google στην ασφάλεια και τις ασφαλιστικές δικλείδες. Το νέο μοντέλο ενσωματώνει αυστηρούς ελέγχους του προγράμματος Frontier Safety, προστατεύοντας τα συστήματα από κυβερνοεπιθέσεις και κακόβουλη χρήση. Καθώς τα AI agents αποκτούν ολοένα και περισσότερη αυτονομία, η δυνατότητά τους να εκτελούν κώδικα και να λαμβάνουν αποφάσεις πρέπει να θωρακίζεται πίσω από ισχυρά τείχη προστασίας, διασφαλίζοντας την εταιρική ασφάλεια.