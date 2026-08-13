Google Chrome: Μπλοκάρει 7 δισεκατομμύρια κακόβουλες ειδοποιήσεις ημερησίως στο Android

Σύνοψη

Το Google Chrome έχει καταφέρει να μπλοκάρει περισσότερες από 7 δισεκατομμύρια ενοχλητικές και κακόβουλες ειδοποιήσεις (push notifications) κάθε μέρα στις συσκευές Android, μειώνοντας δραστικά την έκθεση των χρηστών σε απάτες.

Η άμυνα βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων που συνδυάζει την υποδομή του Firebase Cloud Messaging (FCM) και τον μηχανισμό Safe Browsing της Google.

Οι αλγόριθμοι της Google εντοπίζουν πλέον μοτίβα συντονισμένης δράσης (service worker activity) για την ταυτοποίηση ολόκληρων δικτύων διανομής κακόβουλου λογισμικού, ανακαλώντας αυτόματα τα δικαιώματα ειδοποιήσεων.

Εφαρμόζεται αυστηρός έλεγχος ροής δεδομένων (server-side throttling) στο FCM, επιβάλλοντας όριο 1.000 μηνυμάτων ανά λεπτό (HTTP 429) σε domains που παρουσιάζουν ύποπτη συμπεριφορά, καθιστώντας τις μαζικές επιθέσεις ασύμφορες.

Η προσθήκη του πλήκτρου γρήγορης απεγγραφής (one-tap unsubscribe) στο Android και η βελτιστοποιημένη διεπαφή εγκρίσεων στοχεύουν στην άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου της κόπωσης από τις διαρκείς προτροπές των ιστότοπων.

Το οικοσύστημα του open web ιστού βασίστηκε ιστορικά στην ελεύθερη αλληλεπίδραση των προγραμματιστών με τους χρήστες, μια δυναμική που ενισχύθηκε σημαντικά με την έλευση των ειδοποιήσεων push. Ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνολογία μετατράπηκε σταδιακά σε ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία διανομής κακόβουλου λογισμικού, ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) και επιθετικών διαφημιστικών πρακτικών, υποβαθμίζοντας την εμπειρία περιήγησης στα κινητά τηλέφωνα.

Σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει αυτή την τάση, η ομάδα ασφαλείας του Google Chrome ανέπτυξε και εφαρμόζει πλέον ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα πολλαπλών επιπέδων, το οποίο επιτυγχάνει την ακύρωση περισσότερων από 7 δισεκατομμυρίων ανεπιθύμητων ειδοποιήσεων σε ημερήσια βάση μόνο στις συσκευές Android, όπως καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Πώς το Google Chrome μπλοκάρει τις ενοχλητικές ειδοποιήσεις

Το Chrome χρησιμοποιεί ένα πολυεπίπεδο σύστημα άμυνας, γνωστό ως μοντέλο «Ελβετικού Τυριού», που συνδυάζει το Safe Browsing και το Firebase Cloud Messaging. Αναλύοντας την ανάκληση αδειών από τους χρήστες, τα όρια ρυθμού αποστολής στους servers (throttling) και τη συμπεριφορά των service workers για τον εντοπισμό δικτύων κατάχρησης, το Google Chrome αναχαιτίζει μαζικά τις επιθέσεις scam στο Android.

Τα βασικά τεχνικά σημεία της νέας αρχιτεκτονικής:

Έλεγχος ρυθμού (Rate Limiting): Περιορισμός της κίνησης μέσω του Push API στα 1.000 μηνύματα ανά λεπτό για τα domains που επιδεικνύουν ασυνήθιστα υψηλή δραστηριότητα σε σχέση με τον χρόνο παραμονής των χρηστών.

Περιορισμός της κίνησης μέσω του Push API στα 1.000 μηνύματα ανά λεπτό για τα domains που επιδεικνύουν ασυνήθιστα υψηλή δραστηριότητα σε σχέση με τον χρόνο παραμονής των χρηστών. Αυτόματη ανάκληση: Αφαίρεση δικαιωμάτων ειδοποιήσεων από ιστοσελίδες που εμφανίζουν μόνιμα χαμηλό ποσοστό αλληλεπίδρασης ή λαμβάνουν επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις υποπτης συμπεριφοράς.

Αφαίρεση δικαιωμάτων ειδοποιήσεων από ιστοσελίδες που εμφανίζουν μόνιμα χαμηλό ποσοστό αλληλεπίδρασης ή λαμβάνουν επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις υποπτης συμπεριφοράς. Server-Side Enforcement: Διαχείριση των παραβάσεων απευθείας στο επίπεδο του Firebase Cloud Messaging, με επιστροφή κωδικών σφάλματος HTTP 429 στους παραβάτες.

Διαχείριση των παραβάσεων απευθείας στο επίπεδο του Firebase Cloud Messaging, με επιστροφή κωδικών σφάλματος HTTP 429 στους παραβάτες. User Agency UI: Ανασχεδιασμένη διεπαφή (UI) έγκρισης ειδοποιήσεων και πλήκτρο "unsubscribe" με ένα άγγιγμα στο περιβάλλον του Android.

Η προσέγγιση της Google δεν εστιάζει στην εύρεση μιας ενιαίας, «μαγικής» λύσης, αλλά ακολουθεί τη στρατηγική της άμυνας σε βάθος (defense-in-depth). Εάν ένας κακόβουλος ιστότοπος καταφέρει να παρακάμψει το πρώτο επίπεδο ασφαλείας, τα επόμενα επίπεδα έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίσουν και να αποκόψουν τη ροή των ειδοποιήσεων, διασφαλίζοντας ότι η εξαπάτηση θα ανακοπεί πριν φτάσει στην οθόνη της συσκευής του τελικού χρήστη. Αυτό το λειτουργικό μοντέλο απαιτεί συνεχή συνεργασία μεταξύ των υποσυστημάτων του Chrome, του Firebase Cloud Messaging και της τεράστιας βάσης δεδομένων του Safe Browsing, τα οποία συνδυαστικά χαρτογραφούν τον κύκλο ζωής κάθε ειδοποίησης.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τεχνικές παραμέτρους αυτής της αναβάθμισης αφορά την αυτοματοποιημένη ανάκληση δικαιωμάτων βάσει της αλληλεπίδρασης των χρηστών. Το Chrome πλέον δεν περιμένει από τον χρήστη να ερευνήσει τις ρυθμίσεις της συσκευής του για να αφαιρέσει τα δικαιώματα από έναν ιστότοπο που τον βομβαρδίζει με ειδοποιήσεις. Αντιθέτως, οι αλγόριθμοι αναλύουν τη συχνότητα χρήσης και, εφόσον διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει πραγματική εμπλοκή (engagement) με τις ειδοποιήσεις ενός συγκεκριμένου domain, προχωρούν σε αυτόματη σίγαση. Οι αποφάσεις αυτές συγχρονίζονται και κεντρικοποιούνται μέσω του Safety Hub, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη της συσκευής να επαναφέρει τις άδειες εφόσον το επιθυμεί, αποτρέποντας ταυτόχρονα την αθόρυβη συσσώρευση αδειών που συνήθως αξιοποιούν οι επιτιθέμενοι (bad actors) για μελλοντικές εκστρατείες phishing.

Η ανίχνευση ευρύτερων δικτύων κατάχρησης αποτελεί τον δεύτερο βασικό πυλώνα του νέου συστήματος. Οι ομάδες κυβερνοασφάλειας παραδοσιακά αντιμετώπιζαν μεμονωμένα URLs, γεγονός που επέτρεπε στους δημιουργούς των απατών να αντικαθιστούν άμεσα τις αποκλεισμένες σελίδες με νέες. Με την ενσωμάτωση προηγμένων αλγορίθμων ανάλυσης συμπεριφοράς, η Google εξετάζει πλέον τα μεταδεδομένα δραστηριότητας, όπως τα αιτήματα των service workers στο παρασκήνιο. Παρακολουθώντας συντονισμένες ενέργειες μεταξύ φαινομενικά ανεξάρτητων σελίδων, η εταιρεία εντοπίζει υποκρυπτόμενα δίκτυα που διανέμουν παραπλανητικό περιεχόμενο, αποκόπτοντας συνολικά την πρόσβασή τους στο Push API, προτού προλάβουν να διοχετεύσουν κακόβουλο λογισμικό.

Σε επίπεδο server, το throttling παίζει ίσως τον πιο καθοριστικό ρόλο στην εξουδετέρωση των επιθέσεων μαζικής κλίμακας. Το Firebase Cloud Messaging επιβάλλει πλέον αυστηρούς αλγοριθμικούς περιορισμούς που συσχετίζουν τον όγκο των ειδοποιήσεων με τον πραγματικό χρόνο που αφιερώνουν οι επισκέπτες σε έναν ιστότοπο. Όταν ένα domain υπερβεί το ανώτατο όριο της λογικής χρήσης, το οποίο έχει οριστεί στα 1.000 μηνύματα ανά λεπτό για προβληματικές πηγές, ο διακομιστής ανταποκρίνεται με το χαρακτηριστικό σφάλμα "HTTP 429: Too Many Requests". Η συγκεκριμένη επιβολή αυξάνει εκθετικά το λειτουργικό κόστος των εκστρατειών spam, καθώς οι χάκερ βλέπουν την αποδοτικότητα της υποδομής τους να καταρρέει ακαριαία, αναγκάζοντάς τους πρακτικά να εγκαταλείψουν την προσπάθεια.

Η βελτίωση του γραφικού περιβάλλοντος και των εργαλείων του τελικού χρήστη (UI/UX) αποτελεί το τελικό προπύργιο της αρχιτεκτονικής. Η κόπωση των προτροπών (prompt fatigue) υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Android, καθώς οι επισκέπτες ιστοσελίδων τείνουν να πατούν το κουμπί έγκρισης απλώς για να απομακρύνουν το αναδυόμενο παράθυρο. Ο νέος σχεδιασμός που εισήγαγε η Google επιτρέπει μια πολύ πιο συνειδητοποιημένη απόρριψη των αδειών, ενώ η λειτουργία απεγγραφής με ένα πάτημα (one-tap unsubscribe) από την ίδια την ειδοποίηση, μειώνει δραστικά τα βήματα που απαιτούνται για την απεμπλοκή από ένα ενοχλητικό συνδρομητικό μοντέλο.